Belkin推出BoostCharge Pro行動電源農曆新年設計以慶祝蛇年的到來

這款特別版設計現已在部分Apple Store和apple.com上架，採用色彩鮮豔的獨特蛇形圖案

香港–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

擁有40年歷史的一流消費電子品牌Belkin今天推出其廣受歡迎的BoostCharge Pro磁吸行動電源5K的新設計以慶祝蛇年的到來，這款支援Qi2無線充電功能的行動電源代表著優雅、魅力、神秘和智能。新設計採用色彩鮮豔的獨特蛇形圖案，象徵著中國十二生肖中的新年。它現已在apple.com以及亞洲和澳洲的部分Apple零售店發售，並即將在美國和加拿大推出。









BoostCharge Pro磁吸行動電源5K具有5000 mAh的超大電池容量，為iPhone 12及更新機型提供長達16小時的額外電池續航時間。這款行動電源採用Qi2磁吸無線充電功能和額外的USB-C埠設計，允許使用者同時為兩台裝置充電，使其成為忙碌的專業人士、旅行者和任何裝置重度依賴人士的必備配件。

與MagSafe相容的可轉換設計允許使用者在墊式和支架模式之間切換，非常適合FaceTime、接聽電話或在充電時進行視訊串流播放。它用途廣泛、效能可靠且尺寸小巧，是理想的無憂旅行伴侶。

產品特點：

通過Qi2認證，與MagSafe相容，可為iPhone12及更新機型充電，功率高達15W*

5000 mAh電池可提供長達16小時的額外電池續航時間

纖薄輕巧的設計為行動充電提供便攜性

整合的支架可在串流媒體播放、閱讀或聊天時支撐手機

LED指示燈有助於輕鬆查看行動電源的電量

供貨和定價：

BoostCharge Pro磁吸行動電源5K現已上市，售價59.95美元，在澳洲、日本、香港、新加坡、韓國、泰國和馬來西亞的部分Apple零售店和apple.com獨家銷售，並即將在美國和加拿大推出。

圖片可在此處下載。

*行動電源可為iPhone 12及更新機型快速充電，當電池組插入時，Qi2無線充電功率高達15W，當用作電池組時，最高可達7.5W。為一台裝置充電時：7.5W無線充電功率或USB-C最大12W輸出。同時為兩台裝置充電時：5W無線 + 最大5W USB-C。

關於Belkin

Belkin 是一家總部位於加州的配件領導者，過去 40 年來為市場提供屢獲殊榮的電源、保護配件、生產配件、連接配件和音訊產品。Belkin 在南加州設計和製造，並在全球 100 多個國家/地區銷售，始終堅定不移地專注於研發、社群、教育、永續發展，最重要的是 Belkin 所服務的人們。1983 年在南加州的一個車庫起家，Belkin 現已成為一家多元化的全球技術公司。我們深受所居住的星球，以及人與技術間的相互關聯而啟發。

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