Belkin在IFA 2023推出全新创新Qi2充电器、强大的USB-C解决方案以及沉浸式音频产品等

Belkin International位于3.2展厅119号展位

洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–

(美国商业资讯)–Belkin是拥有40多年历史的领先消费电子产品品牌，该公司今天宣布在其电源、音频和连接等多个类别推出了8款全新产品，凸显Belkin在创新、质量和打造负责任产品方面的承诺。您可以到IFA展会现场与Belkin International会面，具体位置是3.2展厅，119号展位。









无线充电

BoostCharge Pro Universal Easy Align 15W无线充电板

为Qi启用设备提供高达15W的快速无缝充电。充电板的充足接触面积确保轻松对齐，防滑抓地材料确保连接装置即使在来电时被震动也能保持在原位。本产品设计有两个独立的温度保护系统，以控制温度并防止充电板和连接装置过热。

BoostCharge Pro 3合1无线充电板与Qi2

这款3合1无线充电器采用新的Qi2标准1，为Qi2启用设备提供完美对齐和更快速的充电，功率为15W，以及为Belkin SoundForm耳机或其他Qi启用设备提供功率为5W的Qi充电。 USB-C端口可附加转换器，以便较新的Apple Watch型号快速充电。该充电板与MagSafe兼容，外形修长精实，方便用户轻松收纳。

BoostCharge Convertible Qi2无线充电板与支架

Qi2 Convertible充电板/支架是在工作场所、家里或在外快速充电的终极解决方案。与MagSafe兼容的可转换设计让用户可以在充电板和支架之间切换，非常适合在充电时进行FaceTime、接听电话或播放视频。本产品多功能、可靠、精实且易于折叠，是旅行时不可或缺的好工具。

USB-C

BoostCharge Pro 140W 4端口GaN壁式充电器

通过140W 4端口GaN充电器，可以以全速让MacBook Pro充电，或在同时为两台其他设备提供快速充电。该强大的GaN充电器包含3个USB-C和1个USB-A端口，可轻松使用。本产品支持各种USB-C设备，如智能手机、平板电脑和笔记本电脑。

BoostCharge Hybrid 25W壁式充电器 + 5K移动电源

Belkin的最新便携式电源解决方案既是移动电源，也是PD壁式充电器。这款便携式充电器配备了双重充电模式，用户可以直接从墙插充电或使用内置电池充电。这款多功能快充器配备了集成的PD3.1 PPS技术，为几乎所有支持PD的设备提供高速的安全充电。

连接

Connect 5合1 Thunderbolt 4集线器

5合1 Thunderbolt 4 Core Hub轻便、低调且完全符合规范，可通过一个Thunderbolt连接提升多个设备的生产力。使用者可以连接多个监视器，使用安全的智能充电，用更快的速度传输文件，并通过链式连接最多6个设备以提高生产力。所有这功能些都由Thunderbolt 4支持。配备4个Thunderbolt 4端口、1个USB-A端口，高达40Gbps的数据传输速度，双监视器支持以及高达96W的电源传输。

音频

SoundForm Inspire儿童耳机

SoundForm Inspire经过创意设计，适用于儿童在学习和游戏时安全舒适地收听。该耳机采用40mm音驱，以85分贝的音量上限提供Belkin Signature Sound，以保护年幼的耳朵。柔软的可调头带可折叠，便于携带，较小的耳罩提供出色的贴合。 RockStar Mode具有额外的3.5mm输出端口，让孩子可以与同学或朋友共享音频内容。高质量的麦克风在远程学习时能保持声音清晰，并配有指示灯显示耳机是否静音。有黑色与蓝色配色以及灰色与薰衣草配色可供选择。

SoundForm Adapt耳机

SoundForm Adapt是在家办公或办公室工作的终极工具，具备清晰的通话质量，带有麦克风和环境噪声抑制（ENC），提供高质量的音效和全天舒适性。其泡沫耳垫和可调头带确保出色的贴合。Adapt易于携带，可以折叠收纳。拥有65小时的长续航电池寿命，Adapt在整个工作周均能保持充电状态。产品配色为黑色。

供货信息：

BoostCharge Pro Universal Easy Align 15W无线充电板 现在可以在belkin.com上订购，并在全球部分零售商均有存货。

现在可以在belkin.com上订购，并在全球部分零售商均有存货。 BoostCharge Pro 3合1无线充电板与Qi2 将于今年在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。

将于今年在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。 BoostCharge Convertible Qi2无线充电板与支架 将于2024年第一季度在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。

将于2024年第一季度在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。 BoostCharge Pro 140W 4端口GaN壁式充电器 现在可以在belkin.com上购买，并在全球部分零售商均有存货。

现在可以在belkin.com上购买，并在全球部分零售商均有存货。 BoostCharge Hybrid 25W壁式充电器 + 5K移动电源 将于今年在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。

将于今年在belkin.com上开放订购，并在全球部分零售商提供存货。 Connect 5合1 Thunderbolt 4集线器 现在在全球部分零售商均有存货。

现在在全球部分零售商均有存货。 SoundForm Inspire儿童耳机 现在可以在belkin.com上购买，并在全球部分零售商均有存货。

现在可以在belkin.com上购买，并在全球部分零售商均有存货。 SoundForm Adapt耳机 现在可以在belkin.com上购买，并在全球部分零售商均有存货。

所有新产品均采回收塑料（PCR）制造，以符合公司研发负责任产品的承诺。相关产品将在IFA 2023上展出。

媒体资源包可以在此处下载。

关于Belkin

Belkin是配件市场的领导者，过去40年来一直为各种消费电子产品和企业环境提供电源、保护、生产力、连接、音频、安全和家庭自动化解决方案。 Belkin的产品在南加州设计，销往全球100多个国家/地区。 Belkin打造的产品使人们无论是在家里、工作中还新的冒险旅途上，每天都能获得更多的生活乐趣。 2018年，Belkin International与Foxconn Interconnect Technology合并，以扩大其全球影响力，同时保持对研发、社区、教育和可持续发展的坚定关注。 Belkin的灵感始终源于人类和我们赖以生存的地球。

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1BoostCharge Pro 3合1无线充电垫与Qi2将以两个版本销售：独立的充电垫；以及附带转换器附件的充电垫，用于为Apple Watch充电。两者定价会有所不同。

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Jen Wei



全球传播和企业发展副总裁



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