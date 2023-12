Aqara Video Doorbell G4 ab sofort in Apple Stores in ausgewählten europäischen Ländern erhältlich

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab heute bekannt, dass nun seine Türklingel G4 in Apple Stores in verschiedenen Ländern Europas und Ozeaniens sowie auf apple.com erhältlich ist.

Die Türklingel G4 besitzt viele intelligente Funktionen und ist mit Apple Home kompatibel. Die batteriebetriebene Türklingel G4, die HomeKit Secure Video unterstützt, ermöglicht es den Nutzern, die Live-Ansicht sowie aufgezeichnete Videos in der Apple Home-App oder auf iPhone, iPad und Mac anzusehen. Durch die intelligente Gerätefunktion können HomePod, HomePod mini oder Apple TV, die als Home-Hub konfiguriert sind, feststellen, wenn eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket anwesend ist und die Videoaufzeichnung bis zu 10 Tage lang sicher in der iCloud1 speichern. Die Nutzer können auch anhand der in der Apple Photos-App gespeicherten Personen oder der von der Home-App identifizierten Besucher feststellen, wer an der Tür steht. Weitere Funktionen der Türklingel G4 sind Videoaufzeichnung mit 1080p Auflösung, drahtlose und kabelgebundene Installation und lokale Speicherung auf einer microSD-Karte oder auf SMB NAS2.

„Wir bei Aqara freuen uns, die Türklingel G4 Kunden von Apple Stores und von apple.com auf der ganzen Welt anbieten zu können“, sagte Cathy You, Senior Vice President, Global Business and Strategy. „Die Tatsache, dass die Türklingel G4 Apple Home und HomeKit Secure Video unterstützt und nun problemlos in Apple Stores erhältlich ist, bietet Apple Home-Nutzern, die zu Hause eine sichere, nahtlose und intelligente Nutzererfahrung anstreben, größtmöglichen Komfort.

Die Aqara Video Doorbell G4 ist ab sofort in über 100 Apple Stores in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz und im Vereinigten Königreich erhältlich. Darüber hinaus kann die Türklingel in mehreren Ländern Europas und Ozeaniens auf apple.com erworben werden, u.a. in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz, im Vereinigte Königreich, in Australien und Neuseeland.

Um mehr über die Video Doorbell G4 zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website.

HomeKit Secure Video erfordert einen aktiven iCloud+-Plan und ein als Home-Hub konfiguriertes HomePod, HomePod mini oder Apple TV. Weder eine microSD-Karte noch der NAS-Speicher sind im Angebot enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

