Aqara startet U200 Crowdfunding-Kampagne für Smart Lock U200

Als integraler Bestandteil eines vernetzten Zuhauses lässt sich das U200 Smart Lock reibungslos mit anderem Smart Home Zubehör kombinieren und versetzt somit die Nutzer in die Lage, ein vollautomatisches und maßgeschneidertes Smart Home Erlebnis zu schaffen. Beispielsweise, um das Haussicherheitssystem automatisch zu deaktivieren, wenn das U200 von einem Familienmitglied entriegelt wird, oder um die Innenkamera und die Video-Türklingel nach aufeinanderfolgenden Fehlversuchen beim Entriegeln der Tür wieder zu aktivieren. Mit drei zur Verfügung stehenden Farboptionen für Vorbestellungen auf Kickstarter lässt sich das U200 an die meisten Inneneinrichtungen anpassen. Damit ist es die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause.

Das U200 verfügt über ein Retrofit-Design, das eine problemlose Installation für bestehende Türen ermöglicht – ohne die Notwendigkeit einer umfangreichen Modifikation oder Renovierung. Kompatibel mit den meisten Türen sowohl in Europa als auch Nordamerika, lässt es sich an vorhandenen Schließmechanismen befestigen, wie etwa europäische Zylinder (Notfunktion erforderlich) und Türriegel mit einem der mitgelieferten Adapter 3 . Das U200 ist dafür vorgesehen, einem breiten Spektrum von Hauseigentümern und Mietern den modernen schlüssellosen Lebensstil näherzubringen, wobei die Option bewahrt wird, dennoch herkömmliche Schlüssel benutzen zu können. Darüber hinaus können die Nutzer eine einfache gemeinsame Zugangsfreigabe, die Fernzugriffskontrolle und Echtzeit-Sperrstatus-Aktualisierungen für mehr Komfort und Sicherheit in Anspruch nehmen.

Im Zentrum von Aqara U200 steht die Nutzung moderner Technik, um den Nutzern zahlreiche sichere Zugangsoptionen zur Verfügung zustellen, die von einmaligen Fingerabdrücken bis hin zu wiederkehrenden PIN-Codes, dem Fernzugriff über Mobile Apps, Befehlen des Sprachassistenten für Aqara NFC-Karten und physischen Tasten reichen. Darüber hinaus ist Aqara bestrebt, die HomeKey-Unterstützung für das U200 Türschloss zu ermöglichen, was iOS-Benutzer in die Lage versetzt, durch einfaches Antippen eines kompatiblen iPhones oder einer Apple Watch eine Entriegelung vorzunehmen. Das U200 wird zu den ersten Matter-kompatiblen Türschlössern gehören, die eine HomeKey-Entriegelung unterstützen, und das Aqara Team scheut keine Zeit bei der Entwicklung und Erprobung vor einer Bereitstellung optimierter Erlebnisse 2 .

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home-Produkten, freut sich auf den Start der Crowdfunding-Kampagne für seine neueste Heimzugangslösung – das Smart Lock U200 auf Kickstarter . Auf Flexibilität, Bequemlichkeit und Sicherheit ausgelegt, basiert das U200 Türschloss auf dem neuesten Thread-Protokoll und ist nativ Matter-fähig mit dem Ziel einer mühelosen Integration in möglichst viele Smart-Home-Geräte aller Systeme und Marken 1 .

