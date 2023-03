Aqara rilascia sui mercati mondiali il videocampanello G4 con riconoscimento facciale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, annuncia l’ampia disponibilità sui mercati globali del primo videocampanello intelligente dell’azienda, il modello G4. Questa soluzione a 1080p vanta un’estesa compatibilità con le piattaforme di terze parti per la casa intelligente, come Apple Home, Alexa e Google Home, ed è dotata di IA interna al dispositivo, a supporto degli allarmi e dell’automazione a seguito del riconoscimento facciale locale. Se utilizzato congiuntamente alle videocamere da interni del produttore, il videocampanello G4 aiuta gli utenti a controllare le case e a essere sempre informati su familiari e visitatori, in qualsiasi momento e ovunque. Il dispositivo è ora disponibile negli store Amazon del marchio Aqara sia nell’America settentrionale (Stati Uniti e Canada), sia in Europa (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), oltre che tramite selezionati distributori Aqara in tutto il mondo1.

Come il modello Camera Hub G3 di Aqara, anche il videocampanello intelligente G4 di Aqara offre il riconoscimento facciale basato sull’IA, eseguito localmente a livello di dispositivo per una risposta più veloce e tutelare la privacy. Il riconoscimento facciale del videocampanello può inoltre essere utilizzato come trigger di automazione, consentendo agli utenti di impostare scenari personalizzati della casa per diversi familiari e visitatori; ad esempio, quando riconosce un componente della famiglia che sta rientrando a casa, G4 può attivare lo scenario di benvenuto, oppure, quando identifica il postino, riprodurre un messaggio preregistrato. Se collegato ad altri dispositivi Aqara, il videocampanello G4 può rappresentare anche un solido complemento per il sistema di allarme Aqara Home, perché non solo tiene sotto controllo le attività nell’area circostante l’ingresso dell’abitazione, ma riproduce anche una sirena ad alto volume in caso di intrusioni in casa e di altre emergenze.

Oltre all’ecosistema Aqara, il videocampanello G4 supporta anche le principali piattaforme di terze parti per la casa intelligente, tra cui Apple Home, Amazon Alexa e Google Home. Si tratta di uno dei pochi videocampanelli a pila disponibili sul mercato compatibili con HomeKit Secure Video di Apple e con possibilità di streaming locale sui display smart di Amazon e Google. Aqara ha inoltre in programma di dotare G4 del supporto del nuovo standard Matter tramite un futuro aggiornamento OTA (over the air) 2.

Con due varianti di colore, Grigio ombra e Nero, il videocampanello G4 è stato progettato per adattarsi alla maggior parte degli ambienti domestici. Consente di scegliere tra l’installazione wireless e quella cablata ed è alimentato con 6 pile AA, per una durata di circa 4 mesi.3. Questo videocampanello offre sensibilità regolabile, rilevamento configurabile del movimento e persino una modalità di risparmio energetico che consente di prolungare la durata delle pile, per gli utenti che abitano in zone ad alto traffico. È anche possibile scegliere di cablare il videocampanello G4 verso un trasformatore CA/CC, per registrazioni 24/74, e utilizzare le pile come alimentazione di riserva. Il ripetitore del videocampanello G4, dotato di un altoparlante da 95 dB, integra una porta di tipo C che ne permette l’installazione in ambienti interni e offre agli utenti una maggiore flessibilità.

Gli utenti del videocampanello G4 possono memorizzare le riprese video in locale oppure sul cloud, tramite iCloud o la piattaforma Aqara5. Aqara offre fino a 7 giorni si spazio di storage sul cloud senza abbonamento per i video di eventi critici, come rilevamento del movimento, riconoscimento facciale, suono del campanello e avvisi di manomissioni, oppure gli utenti possono scegliere di salvare le riprese in locale su una scheda microSD (fino a 512 GB)6, inseribile nel ripetitore del videocampanello per ambienti interni. I video, infine, possono anche essere registrati tramite dispositivo NAS SMB, per maggior flessibilità e sicurezza7.

Per ulteriori informazioni sul videocampanello G4 visitare il sito web di Aqara.

La disponibilità del prodotto può variare in base ai diversi canali distributivi e può essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia di verificarne la disponibilità in tempo reale con i distributori regionali. Il supporto di Matter non è disponibile al momento del lancio. Presupponendo 35 riattivazioni del dispositivo e una registrazione video di un evento di 6 secondi al giorno. La durata effettiva delle pile può variare a seconda di numerosi fattori, come l’utilizzo del dispositivo, la capacità delle pile, la temperatura dell’ambiente e altro ancora. È richiesto un trasformatore 12-24V CA o 8-24V CC. Per la registrazione 24/7 è necessario effettuare l’installazione cablata e utilizzare una scheda microSD. Non è incluso lo storage su iCloud o di altro tipo sul cloud; il controllo deve avvenire a parte, tramite la rispettiva app. Scheda microSD non inclusa. Al momento del lancio del prodotto il supporto dei dispositivi NAS SMB potrebbe non essere disponibile.

