Abib beschleunigt globale K-Beauty-Expansion mit Markenbotschafter CHA EUN-WOO

SEOUL, South Korea–(BUSINESS WIRE)–Die K-Clean-Beauty-Marke Abib hat offiziell CHA EUN-WOO, einen Schauspieler und Sänger, zu ihrem neuen globalen Botschafter ernannt. Abibs Philosophie „ Kraft der Schlichtheit und Ästhetik des Weglassens“ harmoniert perfekt mit CHA EUN-WOOs anspruchsvoller Eleganz sowie weltweiter Beliebtheit und verstärkt die Präsenz der Marke auf internationalen Märkten.









Auf einer starken Bekanntheit in Korea aufbauend expandiert Abib nun rasant ins Ausland und wird weithin als eine der nächsten Generationen von Mega-Beauty-Marken angesehen. Bekannt dafür, Hautirritationen zu minimieren sowie gleichzeitig die Wirksamkeit zu maximieren, gewinnt Abib zunehmend Aufmerksamkeit bei Dermatologen. Dank seiner viralen Präsenz in den sozialen Medien unter jüngeren Verbrauchern will die Marke das globale Bewusstsein für K-Beauty durch CHA EUN-WOOs weitreichende Fangemeinde weiter steigern.

Es wird erwartet, dass Abibs globale Expansion in Südostasien und Europa weiter an Fahrt gewinnt. In Vietnam und Thailand – wo CHA EUN-WOO bemerkenswerte Beliebtheit genießt – sind Abib-Produkte sowohl online als auch offline über Shopee und Beautrium erhältlich. In Europa werden die wichtigsten Produktlinien von Abib zudem bei führenden Händlern wie dem deutschen Flaconi und dem russischen Gold Apple eingeführt.

Als Markenbotschafter verkörpert CHA EUN-WOO weltweit Attraktivität durch sein markantes Aussehen sowie seine internationale Bekanntheit. Er ist aktiv mit einem vielfältigen Portfolio aus Fernsehserien und Musikveröffentlichungen in der Unterhaltungsbranche tätig und gilt als einer der weltweit führenden Künstler seiner Generation. Sein raffinierter sowie zugleich zurückhaltender Charme passt perfekt zur Markenidentität von Abib und macht ihn zum idealen Repräsentanten auf der weltweiten Bühne.

Abib erfährt weiterhin weltweit große Resonanz von einer Verbrauchergemeinde, die nach den reinsten und umfassendsten Beauty-Lösungen sucht. In Asien zählen insbesondere Tuchmasken und Toner-Pads zu den Verkaufsschlagern, während in den USA Sonnensticks und Augenpads das Wachstum antreiben. Besonders hervorzuheben ist, dass Abibs Airy Sunstick 2024 den 4. Platz in Amazons gesamter „Sun“-Kategorie belegte und damit die globale Wettbewerbsfähigkeit der Marke unterstreicht. Zukünftig plant Abib, die internationale Kundschaft noch stärker mit wirkstoffbasierter Hautpflege auf Basis von Heartleaf, PDRN und Glutathion einzubinden.

