A Mary Kay Inc. a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő beszerzés mellett érvelt a prágai diverzitás csúcstalálkozón

A Mary Kay szerint a sokszínűséget hirdető beszállítói programok és a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő beszerzés hatékony stratégiai eszközök az inkluzív és fenntartható növekedéshez

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–A nők szerepvállalásának növelését és a nemek közötti egyenlőséget már régóta világszinten támogató Mary Kay kendőzetlenül beszélt a prágai diverzitás csúcstalálkozón arról, milyen út vezetett a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzési politikájának nemzetközi szintű bevezetéséhez. A Startup Disrupt szervezésében 2022. szeptember 13-án a frissen felújított Clam-Gallas palotában megrendezett csúcstalálkozó a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás témájában tartott eddigi legnagyobb európai hibrid konferencia, amelyen a civil szervezetek, az állami szektor és az üzleti világ több mint 50 képviselője szólalt fel. A rendezvény az Európai Unió Tanácsa cseh elnökségének égisze alatt, Prága városának és Csehország amerikai nagykövetségének támogatásával valósult meg.





A konferencián felszólalt az űrkutatásért lelkesedő amerikai Alyssa Carson, Helena Dalli, egyenlőségért felelős európai biztos, Lenka Simerská a cseh Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselője, Denisa Linhartová a Cseh Olimpiai Bizottság tagja, Danuše Nerudová közgazdász, valamint Lea Lundblad az Apple, Rebeca Grattan az Avast és Virginie Naigeon-Malek a Mary Kay vállalat képviseletében. A felszólalók olyan témákban osztották meg gondolataikat, mint:

a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás ökoszisztémájának kiaknázása üzleti célok felállításával;

a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás vállalati kultúrájának kialakítása és fenntartása;

befogadó dizájn és innováció;

a nők szerepvállalásának támogatása.

„Azzal a céllal szerveztük meg a diverzitás konferenciát, hogy összehozzuk a magán- és állami szektor legkiválóbb gondolkodóit, és nézeteiket egyesítve rendületlenül haladjunk a nemek közötti egyenlőség megvalósulásának irányába, nemcsak Csehországban és Európában, hanem ez egész világon. Tudatában vagyunk annak, hogy az egyenlőtlenség visszaszorítása erősíti a gazdaságokat, tartós és szilárd társadalmat hoz létre, amelyben minden egyén – nő és férfi – kiteljesítheti a benne rejlő lehetőségeket” – nyilatkozta Patrik Juránek, a Startup Disrupt alapítója és vezérigazgatója.

Virginie Naigeon-Malek, a Mary Kay Inc. fenntarthatóságért és társadalmi hatásért felelős globális vezetője, a konferencia egyik fő elődadójaként a nők gazdasági megerősítésének témájában szólalt fel. Előadásában üzleti esettanulmányt mutatott be a termékek és szolgáltatások női beszállítóinak a globális értékláncba való bekapcsolásáról, ami hatékony vállalati stratégia lehet a fenntartható fejlődés és a társadalmi hatás előmozdításához.

A UN Women a következőképpen határozza meg a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő beszerzést1: „szolgáltatások, áruk vagy közmunka fenntartható kiválasztása olyan vállalatoktól, amelyeknek a tulajdonosa vagy a vezetője nő, illetve olyan vállalkozásoktól, amelyeknél megvalósul a nemek közötti egyenlőség – ez utóbbiak a munkavállalóik és ellátási láncuk vonatkozásában rendelkeznek a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő szabályzatokkal és gyakorlatokkal”. Európában a nők kevesebb mint harmada vállalkozó. Tanulmányok azt mutatják, hogy bár a nők feleannyi tőkebefektetéshez jutnak, mint a férfiak, mégis kétszer annyi bevételt termelnek minden egyes befektetett dollár után.2

„A női tulajdonban lévő vállalkozásokba történő befektetések és bekapcsolásuk a globális ellátási láncba nem csupán helyes, de észszerű döntés is a vállalatok részéről. A női beszállítók üzleti sikereiből profitál a családjuk, a helyi közösségek és a nemzetgazdaság egésze. A tanulmányokból az derül ki, hogy a női vállalkozók nyereségük akár 90%-át is visszaforgatják a családjukba és a közösségekbe, közvetlenül összekapcsolva az inkluzív gazdasági növekedést a fejlődéssel. A női vállalkozásoknak egyenlő esélyt kell biztosítani a szerződésekért folytatott versenyben” – állítja Virginie Naigeon-Malek, a Mary Kay Inc. fenntarthatóságért és társadalmi hatásért felelős globális vezetője.

Tekintse meg ezt a videót, ha többet szeretne tudni a Mary Kay beszállítói sokszínűség és befogadás iránti elkötelezettségéről, valamint a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő beszerzésről.

„A fenntartható jövőről szóló nemzetközi konferencia sikerére való tekintettel nagy örömünkre szolgál, hogy ismét együttműködhetünk a Startup Disrupttal, amely az érdeklődés homlokterébe állítja a sokszínűség kérdését, elősegíti az érdekeltek közötti párbeszédet, és szerepvállalásra sarkallja közösségeinket. Együttműködésre és innovatív gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk számolni a nők szerepvállalásának és egyenlőségének útjában álló akadályokat” – mondta Edita Szaboova, a Mary Kay csehországi és szlovákiai leányvállalatának vezérigazgatója.

Tudta?

Világszinten a vállalkozások harmada nők kezében van.

Ennek ellenére világviszonylatban a női tulajdonban lévő vállalkozások átlagosan kevesebb mint 1%-át nyerik el a nagyvállalatok és a kormányok beszerzési kiadásainak.

Becslések szerint a vállalatok beszerzési osztálya átlagosan a vállalat teljes üzleti kiadásának 64 százaléka felett rendelkezik.

Forrás: Vazquez, E.A. és A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

