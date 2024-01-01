Clark County judge finds defendant’s public statements were not made in good faith. The ruling caps months of legal proceedings brought by the inventor of a wellness technology used in over 700 centers worldwide.

内华达州拉斯维加斯 / ACCESS Newswire / 2026年4月11日 / 克拉克县地方法院的一名法官在”能源增强系统有限责任公司”（Energy Enhancement System, LLC）提起的正在审理的案件中，作出了不利于杰森·舒尔卡（Jason Shurka）的裁决。蒂莫西·C·威廉姆斯（Timothy C. Williams）法官驳回了舒尔卡提出的旨在驳回全部诉讼的”反战略性诉讼压制公众参与”（anti-SLAPP）动议，认定其关于”能源增强系统有限责任公司”的公开言论”并非出于善意”，且”在明知其虚假的情况下发表”（案号：A-25-910216-B）。在佛罗里达州和内华达州分别进行的联邦诉讼中，法院裁定舒尔卡需支付共计54,034.05美元的制裁金，此前法官认定其试图将案件移交联邦法院的行为缺乏合理的法律依据。

舒尔卡曾提出反战略性诉讼压制公众参与（SLAPP）动议，声称其关于EESystem的公开言论属于善意发表的受保护言论。威廉姆斯法官驳回了这一辩护的全部内容。根据内华达州的反SLAPP法规，这一驳回意味着法院认定舒尔卡甚至无法满足证明其言论发表时并不知晓其虚假性的基本要求。通俗地说：法官裁定，他在发表言论时明知所言不实。

克拉克县的裁决是舒尔卡在多个司法管辖区遭遇的一系列法律败诉中的最新一例。联邦法官已多次将其提交的文件退回至EESystem最初提起诉讼的州法院，其中佛罗里达州的一位联邦法官将其移送请求描述为”客观上毫无依据”。

一份法医分析报告也已收录于Zenodo欧盟开放研究资料库（https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516）的永久公共记录中。该报告指出，《光之系统》所使用的硬件是市面上售价900至1200美元的商用LED显示屏面板，而这些面板售给消费者的价格却高达106,000多美元。用于推广该设备的这项研究，仅以一名身份未公开的受试者为对象，研究人员利用其脱落的口腔细胞（即人体自然脱落的细胞）进行实验，这些细胞在接触到研究人员放入的液体后便破裂并死亡。

该诉讼始于舒尔卡（Shurka）–此人曾以有限的营销身份参与EESystem公司事务–在创立一家竞争性企业后发表了公开言论，而法院现已认定这些言论系明知故犯的虚假陈述。

正在审理的案件卷宗可供公众查阅：Energy Enhancement System, LLC 诉 Shurka 等案，案号 A-25-910216-B（内华达州克拉克县地方法院）及 2:25-cv-01234（美国纽约东区地方法院）。完整的法证分析已存档于 https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516。

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来源：Energy Enhancement System