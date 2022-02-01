凱悅繼續實施輕資產成長策略，計畫收購Dream Hotel Group

此次收購將為凱悅新增專注於充滿活力的餐飲和夜生活體驗的快速成長品牌組合，擴大凱悅獨特的生活風尚酒店服務

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)和Dream Hotel Group宣佈達成協議，由凱悅旗下關係企業收購包括Dream Hotels、The Chatwal Hotels和Unscripted Hotels品牌在內的Dream Hotel Group旗下生活風尚酒店品牌和管理平臺，以及分佈在美洲、歐洲和亞洲的一些首要酒店市場的酒店。





此次輕資產收購將包括12家管理型或特許經營型生活風尚酒店，以及24家已簽署長期管理協議並可望在未來開業的酒店。交易完成後，凱悅的生活風尚品牌組合將新增1,700多間客房，其中紐約市的凱悅客房數量將增加30%以上。此次收購延續了凱悅的輕資產成長策略。在此之前，凱悅曾分別於2018年和2021年收購Two Roads Hospitality和Apple Leisure Group；最近，凱悅還與德國Lindner Hotels AG簽署合作協定，進一步擴大凱悅在歐洲的品牌足跡。

交易完成後，凱悅將支付1.25億美元的基本收購價，並在未來六年內隨著酒店進入籌備和開業，再支付多達1.75億美元。與1.25億美元基本收購價有關的穩定管理費預計約為1,200萬美元，若凱悅支付1.75億美元的或有收購價，則額外的穩定管理費預計多達約2,700萬美元。就預期穩定收益而言，總基本收購價加上或有收購價是相當豐厚的高個位數收購倍數。

Dream Hotel Group酒店以其充滿活力的餐飲和夜生活體驗而聞名，包括熱門餐廳、豪華娛樂場所以及與屢獲殊榮的創新型業界領導者以策略性合作方式建立的獨家夜總會。此次收購將擴大凱悅在主要市場的品牌足跡，包括納什維爾、好萊塢、南海灘、達蘭、紐約市多個地點和卡茨基爾的一個地點。已簽署的合約還涉及其它策略目的地，包括拉斯維加斯、聖露西亞和杜哈。

凱悅總裁兼執行長Mark Hoplamazian表示：「我們非常尊重Dream Hotel Group創辦人Sant Singh Chatwal、執行長Jay Stein及其團隊所創造的一切，也感謝Dream Hotel Group對我們的信任，感謝他們將自己的品牌交由我們照管，並將他們的成功延續到未來。我們期待與600多個新的凱悅家族成員繼續成長，它們將進一步提升我們的生活風尚專長，擴大我們生活風尚部門的成功。我們很高興能為賓客和忠誠會員提供更多鼓舞人心的體驗和歡樂節目，並將凱悅酒店網路的價值帶給世界各地越來越多有眼光的酒店業主和開發商。」

Dream Hotel Group創辦人兼董事長Sant Singh Chatwal表示：「凱悅在保持生活風尚酒店的特殊性方面有優越表現，是不斷成長的Dream Hotel Group品牌的理想新歸宿。作為Dream Hotel Group酒店的所有者，我期待我們的下一段旅程，同時也相信，作為凱悅家族的一員，我們的酒店、業主、賓客和團隊成員都會有光明的未來。」

這項交易預期將在未來幾個月內完成，具體取決於慣例成交條件。交易完成後，凱悅將努力迎接新酒店加入凱悅天地(World of Hyatt)忠誠度計畫，為會員群帶來更多住宿機會和目的地。凱悅天地會員是業界一些最尊貴的旅行者，他們消費更多，入住時間更長，將為Dream Hotel Group酒店的所有者創造高品質的收入。

Dream Hotel Group創辦人Sant Singh Chatwal是可望加入凱悅品牌組合的四家開業酒店和兩家未開業酒店的所有者並將以此身分履行承諾。Dream Hotel Group執行長Jay Stein將加入凱悅擔任Dream Hotels負責人，指導Dream Hotel Group品牌與凱悅品牌組合的整合，確保每個品牌的獨特特質都得到保留，同時利用凱悅的能力來增進酒店的表現。此外，Dream Hotel Group發展長David Kuperberg將加入凱悅擔任Dream Hotels發展部負責人；營運長Michael Lindenbaum將加入凱悅擔任Dream Hotels全球營運部負責人。

在此次交易中，Moelis & Company LLC擔任凱悅的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任法律顧問。

本新聞稿中「凱悅」一詞是對凱悅酒店集團和/或集團旗下一家或多家關係企業的簡稱。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥，是全球首屈一指的酒店管理公司，公司始終秉持關愛員工以便人盡其才的宗旨。截至2022年9月30日，公司的投資組合包括位於六大洲72個國家的1,200多家酒店和全包式物業。公司的服務包含永恆經典系列(Timeless Collection)品牌，包括Park Hyatt®、Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Residence Club®、Hyatt Place®、Hyatt House®和UrCove；創意無限系列(Boundless Collection)品牌，包括Miraval®、Alila®、Andaz®、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®和Caption by Hyatt；獨立品牌系列(Independent Collection)品牌，包括The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™和JdV by Hyatt™；以及暢享度假系列(Inclusive Collection)品牌，包括Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®，Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Secrets® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Dreams® Resorts & Spas、Vivid Hotels & Resorts®、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。凱悅的子公司經營的業務包括World of Hyatt®忠誠度計畫、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服務和Trisept Solutions®技術服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hyatt.com。

關於Dream Hotel Group

Dream Hotel Group是擁有35年豐富歷史的酒店品牌和管理公司，旗下管理的酒店遍佈全世界一些競爭最激烈的酒店環境，包括紐約、洛杉磯、邁阿密、曼谷和最近進入的納什維爾市場。Dream Hotel Group旗下擁有Dream Hotels、Unscripted Hotels、The Chatwal和新的By Dream Hotel Group品牌，包括三大業務線：自有品牌、酒店管理以及餐飲和夜生活。公司秉承在所有市場領域提供前瞻性設計、服務和客戶體驗的理念。Dream Hotel Group致力於透過真正獨創的方法，為旅客提供與其所選目的地相關連的道地體驗。如欲瞭解關於Dream Hotel Group及其品牌的更多資訊，請造訪www.DreamHotelGroup.com，並在Twitter和LinkedIn上關注@dreamhotelgroup。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於非歷史事實的前瞻性陳述為《1995年美國私人證券訴訟改革法》中所界定的前瞻性陳述。這些陳述包括與公司擬收購Dream Hotel Group旗下生活風尚酒店品牌和管理平臺有關的陳述，包括收購帶來的預期財務和營運效益、收購帶來的賓客和業主優勢、作為收購的一部分預期在未來開業的酒店數量、預期將收購的酒店納入凱悅天地忠誠度計畫、完成收購的預期時間表、前景或未來事件。這些陳述涉及難以預測的已知和未知風險。因此，我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就之間可能存在重大差異。在某些情況下，您可以從諸如「可能」、「可以 」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預言 」、「潛在 」、「繼續 」、「很可能 」、「將 」、「會 」等詞語的使用，以及這些詞語和類似詞語的變化形式，或這些詞語或類似詞語的否定詞來識別前瞻性陳述。這種前瞻性的陳述必然根據估計和假設，儘管我們和我們的管理層認為這些估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：與收購Apple Leisure Group有關的風險，包括Apple Leisure Group業務的成功整合；新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度或任何其他復發，以及疫情或任何其他復發後的復甦速度；新冠肺炎疫情的短期和長期影響，包括對旅行需求、短期和團體業務以及消費者信心水準的影響；政府、企業和個人採取的新冠疫情應對行動對全球和區域經濟、旅行限制或禁令以及經濟活動的影響；第三方業主、特許經營者或酒店企業合作夥伴成功應對新冠肺炎疫情或任何其他復發所造成影響的能力；全球主要市場普遍存在的經濟不確定性，全球經濟狀況惡化或經濟成長水準低下；經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐；全球供應鏈限制和中斷，與建築有關的勞動力和材料成本的上升，以及由於通貨膨脹或其他因素造成的可能無法完全被我們業務收入的增加所抵消的成本增加；影響奢華酒店、度假村和全包式住宿業的風險；商務、休閒和團體領域的支出水準以及消費者的信心；住宿率和平均每日房價下降；關於未來預訂的能見度有限；關鍵人員流失；國內和國際政治和地緣政治狀況，包括政治動盪或內亂或貿易政策的變化；影響旅行的敵對行動或對敵對行動（包括未來的恐怖襲擊）的恐懼；與旅行相關的事故；地震、海嘯、龍捲風、颶風、洪水、野火、石油洩漏、核事故等天然或人為災害，以及全球大流行病或傳染病的爆發，或對此類爆發的恐懼；我們在酒店成功達成一定水準的營業利潤的能力，這些營業利潤提供有利於我們的第三方業主的業績驗證或保證；酒店翻新和改建的影響；與我們的資本分配計畫、股份購回計畫和股利支付相關的風險，包括購回活動或股利支付的減少、取消或暫停；地產和酒店業的季節性和週期性；分銷安排的變化，例如透過網際網路旅遊仲介機構；客戶品味和偏好的變化；與同仁和工會的關係以及勞動法的變化；第三方業主、特許經營者和酒店企業合作夥伴的財務狀況以及我們與他們的關係；第三方業主、特許經營者或開發合作夥伴可能無法獲得為當前營運提供資金或實施我們的成長計畫所需的資本；與潛在收購和處置以及引進新品牌概念相關的風險；收購和處置的時機，以及我們將已完成的收購與現有業務成功整合的能力；未能成功完成擬議的交易（包括未能滿足成交條件或獲得所需的批准）；我們成功執行自身的策略，以擴大管理和特許經營業務，同時在目標時間範圍內以預期價值減少我們的地產資產基礎的能力；我們的地產資產價值下降；我們的管理或特許經營協議的意外終止；聯邦、州、地方或外國稅法的變化；利率、工資和其它營運成本增加；外匯匯率波動或貨幣重組；缺乏對新品牌或創新的接受；資本市場的一般波動性以及我們進入此類市場的能力；業界競爭環境的變化，包括由於新冠肺炎疫情、業界整合以及我們經營的市場導致的競爭環境變化；我們成功推進凱悅天地忠誠度計畫和Unlimited Vacation Club付費會員服務的能力；網路事件和資訊科技故障；法律或行政訴訟的結果；違反與我們的特許經營業務相關的法規或法律；以及在公司遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件（包括我們的Form 10-K年度報告）中討論的其他風險。所有歸屬於我們或代表我們行事者的前瞻性陳述都明確受到上述警告性陳述的全面限制。請您不要過度依賴任何前瞻性陳述，因為它僅代表本新聞稿發佈之日的情況。我們不承擔任何義務來公開更新任何前瞻性陳述，以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化，但適用法律要求的情況除外。如果我們更新一個或多個前瞻性陳述，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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