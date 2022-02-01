凱悅全球籌建客房數量創紀錄，鞏固2023年及之後在豪華飯店、生活型態飯店和休閒飯店領域的領導地位

伴隨對Dream Hotel Group的收購、Caption by Hyatt 品牌的全球擴張以及凱悅全球飯店組合的有機成長，凱悅的轉型成長仍在繼續

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天表示，凱悅為2023年及以後的持續轉型成長做好了準備。截至2022年底，凱悅全球籌建客房數量達到約117,000間的創紀錄水準。值得注意的是，其中近四分之一的籌建飯店為生活型態飯店，占現有飯店總數的10%，進一步鞏固了凱悅在豪華飯店、生活型態飯店和休閒飯店領域的領導地位。凱悅酒店組合中這些高價值飯店的大幅成長擴展了引人入勝的賓客體驗，可以進一步推動凱悅天地(World of Hyatt)忠誠度計畫在整個凱悅酒店組合中的滲透。

這一成長背後的重要推動力是凱悅宣布對Dream Hotel Group的生活型態飯店品牌和管理平臺進行輕資產收購。該收購預計將把Dream Hotels、Unscripted Hotels和The Chatwal等成熟的生活型態飯店品牌納入凱悅酒店組合。Dream Hotel Group的飯店以其體驗式飯店服務而聞名，包括建立在策略性和非傳統規劃及品牌合作基礎上的熱點餐廳和夜生活場所，並搭配以平衡物質與活力的代表性設計。此次收購將為凱悅大家庭增加600多名新同事，為凱悅的全球生活型態飯店組合帶來體驗式飯店方面的深厚專長，並擴大凱悅在納什維爾、好萊塢、拉斯維加斯、南海灘、聖露西亞、杜哈和紐約市等策略目的地的品牌足跡。它還將象徵著凱悅品牌進入紐約州卡茲奇山和墨西哥瓜達羅佩谷等市場。

此外，自2022年Caption by Hyatt Beale Street Memphis飯店成功開幕後，將高檔生活型態飯店的設計和舒適性與精選服務飯店的靈活性相結合的Caption by Hyatt品牌有望實現顯著成長。該品牌預計將透過與3H Group合作的Caption by Hyatt Chattanooga飯店（預計2024年開幕）擴大其在田納西州的業務，並透過與LRE & Companies和American Hospitality Services, Inc.合作的Caption by Hyatt Roseville飯店（預計2026年開幕）以及與Presidio Hotel Development LLC和29th Street Capital合作的Caption by Hyatt Sacramento飯店（均預計2026年開幕）進軍加州市場。Caption by Hyatt品牌正在全球進行擴張，之前公布的飯店預計將於2023年在中國和日本開幕，2025年在越南開幕，未來幾年在雪梨開幕。Caption by Hyatt品牌立足於關懷人和地方，並在他們之間建立連結，致力於聘用多元化的人才、廠商、工匠和供應商，並在Caption by Hyatt飯店所在社區頌揚人的多樣性。

凱悅執行副總裁兼成長長Jim Chu表示：「透過我們有意識的長期成長策略和與業主的密切合作，凱悅連續五年實現了產業領先的有機淨客房成長。業主希望與我們合作是因為我們的專長、業績記錄和在產業中的優勢地位。我們的規模遍及全球，但我們足夠靈活，能夠建立個人關係，利用自身經驗，並以同理心作為指引。」

在重要市場的新豪華飯店、生活型態飯店和休閒飯店

凱悅預計將在豪華飯店、生活型態飯店和休閒飯店領域實現更多有機成長，在全球提供周到的設計、新穎的餐飲和個人化服務。

柏悅酒店品牌將：

– 於2023年底憑藉約翰尼斯堡柏悅酒店重建在南非的業務，並透過馬拉喀什柏悅酒店進軍摩洛哥，提供兼具摩洛哥魅力的豪華優雅的度假勝地。

– 於2024年透過倫敦泰晤士河柏悅酒店回歸倫敦，透過臺北柏悅酒店（臺灣）、吉隆玻柏悅酒店（馬來西亞）和富國島柏悅酒店（越南）在亞太區進行擴張。

2023年，安達仕品牌將透過以下飯店向新市場擴張：

– 卡達的杜哈安達仕酒店將把以當地為靈感的設計和當代藝術提升至新水準，為客人提供代表性的接觸點和創新型餐飲店，包括南非的特色餐廳和新加坡的街頭美食餐廳。

– 泰國芭達雅喬木提恩海灘安達仕酒店將為客人提供一個鬱鬱蔥蔥、幽靜的海濱度假勝地，透過目的地遊覽、正宗餐飲、健康和家庭活動，為客人提供無數種與泰國當地文化建立連結的方式。

– 墨西哥城康得薩安達仕酒店以其傳統建築和富有想像力的裝飾連接墨西哥文化，最近已於1月開幕。

– 澳門安達仕酒店將坐落在亞洲最具代表性和最先進的會議與活動目的地之一——銀河國際會議中心(GICC)內，將作為全球第一大安達仕酒店首次亮相，擁有超過700間客房和套房。

– 位於大中華區的南京河西安達仕酒店將融合現代南京不拘一格的精神和歷史悠久的繁榮學術文化。

凱悅的創意無限系列和獨立品牌系列涵蓋了高檔和豪華生活型態品牌，擁有預計將在2023年和2024年開幕的籌建中飯店，包括：

– 湯普森酒店品牌發展，兩家別致的城市綠洲飯店——湯普森棕櫚泉酒店和湯普森休士頓酒店將首次亮相。

– 凱悅尚萃品牌在主要目的地擴張，連接賓客與活動中心，其中包括奧斯汀國會大道凱悅尚萃酒店、上海中山公園凱悅尚萃酒店和西安高新凱悅尚萃酒店。

– 凱悅悠選(Destination by Hyatt)酒店預計將首次亮相佛羅里達州西棕櫚灘綠意盎然的18洞代表性高爾夫度假村Banyan Cay Resort & Golf，並透過中國的青城山尊酒店進軍亞太區市場。

– 凱悅尚選(JdV by Hyatt)品牌計畫在羅德島首次亮相，在密德鎮(Middletown)的阿奎德內克島(Aquidneck Island)中部開設充滿活力的沿海飯店The Pell；另一家是將在果亞邦開幕的Ronil酒店，位於印度Baga鎮1.6英畝沿海土地上。

– 坐落在墨西哥聖米格爾德阿連德(San Miguel de Allende)的NUMU精品酒店即將開幕，該飯店歸屬凱悅臻選(Collection by Hyatt)系列。

在全球推出全包式卓越品牌

凱悅擁有世界上規模居首的全包式豪華飯店組合之一，包括一系列預計在2023年開幕的籌建中飯店，這歸功於保加利亞熱門黑海目的地的增長，以及最近推出的首個旨在提供高水準豪華全包服務和便利設施的產品Secrets Impression Resorts & Spas。這個僅限成人的溫馨度假天堂系列提供專屬個人化體驗、管家服務和精心設計的美食，力圖超越賓客預期。新的擴張產品線包括2022年12月開幕的Secrets Impression Moxché Playa del Carmen飯店，以及預計將在今年稍晚開幕的第二家飯店Secrets Impression Isla Mujeres。

旨在吸引家庭和休閒旅行者的頂級度假目的地精選服務出現成長

凱悅的精選服務品牌在全球頂級旅遊目的地擁有400多家凱悅嘉軒酒店和近130家凱悅嘉寓酒店，並將繼續擴大客戶群，以吸引尋求放鬆、無縫飯店體驗的休閒旅行者和家庭。凱悅嘉寓品牌最近進行了一次品牌更新，以滿足長短不限的所有旅行場合需求。全球入住凱悅嘉寓的旅行者，無論是家庭度假、與朋友團聚還是延長商務旅行，都可以享有賓至如歸的體驗。

預計在未來幾年，凱悅將在全球增加令人印象深刻的凱悅嘉軒酒店和凱悅嘉寓酒店，包括在美國和加拿大的主要新興休閒熱點和商務旅行目的地，如特拉弗斯城凱悅嘉寓酒店（密西根州）、波茲曼凱悅嘉寓酒店（蒙大拿州）、卡納維爾角凱悅嘉軒酒店（佛羅里達州）、羅斯維爾凱悅嘉寓酒店（加州）、多倫多市中心/卡維斯街凱悅嘉軒酒店（安大略省），以及密西沙機場企業中心加凱悅嘉軒酒店（安大略省）。此外，在2023年，這些品牌預計將在圭亞那和愛沙尼亞進軍國際市場。

如需關於凱悅酒店的更多資訊，請造訪：www.hyatt.com。

本新聞稿中」「凱悅」一詞是對凱悅酒店集團和/或集團旗下一家或多家關聯公司的簡稱。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥，是全球領先的飯店管理公司，公司始終秉持關愛員工，以便人盡其才的宗旨。截至2022年9月30日，公司的投資組合包括位於六大洲72個國家的1,200多家飯店和全包式物業。公司的服務包含永恆經典系列(Timeless Collection)品牌，包括Park Hyatt®、Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Residence Club®、Hyatt Place®、Hyatt House®和UrCove；創意無限系列(Boundless Collection)品牌，包括Miraval®、Alila®、Andaz®、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®和Caption by Hyatt；獨立品牌系列(Independent Collection)品牌，包括The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™和JdV by Hyatt™；以及暢享度假系列(Inclusive Collection)品牌，包括Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®，Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Secrets® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Dreams® Resorts & Spas、Vivid Hotels & Resorts®、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。凱悅的子公司經營的業務包括World of Hyatt®忠誠度計畫、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服務和Trisept Solutions®技術服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.hyatt.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於非歷史事實的前瞻性陳述為《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。這些陳述涉及凱悅的成長計畫、預期開幕、飯店數量、計畫收購及其在豪華飯店、生活型態飯店和休閒飯電區隔市場的定位。我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就之間可能存在重大差異。在某些情況下，您可以透過使用諸如」「可能」、」「可以」、」「期望」、」「打算」、」「計畫」、」「尋求」、」「預期」、」「認為」、」「估計」、」「預言」、」「潛在」、」「繼續」、」「很可能」、」「將」、」「會」等字詞以及這些字詞和類似字詞的變體或這些字詞或類似字詞的否定詞來識別前瞻性陳述。這種前瞻性的陳述必然基於估計和假設，儘管我們和我們的管理階層認為這些估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於，與收購Apple Leisure Group有關的風險，包括Apple Leisure Group業務的成功整合；新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度或任何其他復發，以及疫情或任何其他復發後的恢復速度；新冠肺炎疫情的短期和長期影響，包括對旅行需求、短期和團體業務以及消費者信心水準的影響；政府、企業和個人採取的新冠疫情應對行動對全球和區域經濟、旅行限制或禁令以及經濟活動的影響；協力廠商業主、特許經營者或飯店企業合作夥伴成功應對新冠肺炎疫情或任何其他復發所造成影響的能力；全球主要市場普遍存在的經濟不確定性，全球經濟狀況惡化或經濟成長水準低下；經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐；全球供應鏈限制和中斷，與建築有關的勞動力和材料成本的上升，以及由於通貨膨脹或其他因素造成的可能無法完全被我們業務收入的增加所抵消的成本增加；影響奢華飯店、度假村和全包式住宿業的風險；商務、休閒和團體領域的支出水準以及消費者的信心；入住率和日均房價下降；關於未來預訂的可見性有限；關鍵人員流失；國內和國際政治和地緣政治狀況，包括政治動盪或內亂或貿易政策的變化；影響旅行的敵對行動或對敵對行動（包括未來的恐怖攻擊）的恐懼；與旅行相關的事故；地震、海嘯、龍捲風、颶風、洪水、野火、石油洩漏、核事故等自然或人為災害，以及全球大流行病或傳染病的爆發，或對此類爆發的恐懼；我們在飯店成功實現一定水準的營業利潤的能力，這些營業利潤提供有利於我們的協力廠商業主的業績驗證或保證；飯店整修和改建的影響；與我們的資本分配計畫、股份回購計畫和股息支付相關的風險，包括回購活動或股息支付的減少、取消或暫停；房地產和飯店業的季節性和週期性；經銷安排的變化，例如透過網路旅遊仲介機構；客戶品味和偏好的變化；與同仁和工會的關係以及勞動法的變化；協力廠商業主、特許經營者和飯店企業合作夥伴的財務狀況以及我們與他們的關係；協力廠商業主、特許經營者或開發合作夥伴可能無法獲得為當前營運提供資金或實施我們的成長計畫所需的資本；與潛在收購和處置以及引進新品牌概念相關的風險；收購和處置的時機，以及我們將已完成的收購與現有業務成功整合的能力；未能成功完成擬議的交易（包括未能滿足成交條件或獲得所需的核准）；我們成功執行自身的策略，以擴大管理和特許經營業務，同時在目標時間範圍內以預期價值減少我們的地產資產基礎的能力；我們的房地產資產價值下降；我們的管理或特許經營協議的意外終止；聯邦、州、地方或外國稅法的變化；利率、薪資和其它經營成本增加；外匯匯率波動或貨幣重組；缺乏對新品牌或創新的接受；資本市場的一般波動性以及我們進入此類市場的能力；本行業競爭環境的變化，包括由於新冠肺炎疫情、行業整合以及我們經營的市場導致的競爭環境變化；我們成功推動凱悅天地忠誠度計畫和Unlimited Vacation Club付費會員服務的能力；網路事件和資訊技術故障；法律或行政訴訟的結果；違反與我們的特許經營業務相關的法規或法律；以及在公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件（包括我們的Form 10-K年報及Form 10-Q季報）中討論的其他風險，這些文件可從SEC獲得。這些因素不一定是導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就有重大差異的所有重要因素。請您不要過度依賴任何前瞻性陳述，因為它僅代表本新聞稿發布之日的情況。我們不承擔任何義務來公開更新任何前瞻性陳述，以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化，但適用法律要求的情況除外。如果我們更新一個或多個前瞻性陳述，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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