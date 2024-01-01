Clark County judge finds defendant’s public statements were not made in good faith. The ruling caps months of legal proceedings brought by the inventor of a wellness technology used in over 700 centers worldwide.

לאס וגאס, נבדה, 11 באפריל 2026, ACCESS Newswire:

שופט בית המשפט המחוזי של מחוז קלארק פסק נגד ג’ייסון שורקה (Jason Shurka ) בתיק מתמשך שהוגש על ידי חברת Energy Enhancement System, LLC. השופט טימותי סי. וויליאמס דחה את בקשת שורקה נגד SLAPP לדחיית התיק במלואה, וקבע כי הצהרותיו הפומביות בנוגע ל-EESystem “לא נעשו בתום לב” ו”נעשו בידיעה על שקריהן” (תיק מס’ A-25-910216-B). בהליכים פדרליים נפרדים בפלורידה ובנבדה, בתי המשפט הורו לשורקה לשלם פיצויים בסך כולל של 54,034.05 דולר לאחר ששופטים מצאו כי ניסיונותיו להעביר את התיק לבית משפט פדרלי חסרים בסיס משפטי סביר.

שורקה הגיש את הבקשה נגד SLAPP בטענה שהצהרותיו הפומביות בנוגע ל-EESystem היו ביטוי מוגן שנאמר בתום לב. השופט וויליאמס דחה הגנה זו במלואה. על פי חוק נגד SLAPP של נבאדה, הכחשה זו פירושה שבית המשפט קבע ששורקה לא יכול היה לעמוד אפילו בדרישת הסף של הוכחת הצהרותיו נאמרו ללא ידיעה על שקריותן. במילים פשוטות: השופט פסק שהוא ידע שמה שהוא אומר אינו נכון כשאמר זאת.

פסיקת מחוז קלארק היא האחרונה בסדרת תבוסות משפטיות עבור שורקה במספר תחומי שיפוט. שופטים פדרליים החזירו שוב ושוב את הגשותיו לבתי המשפט של המדינה, שם הגישה EESystem את תביעותיה המקוריות, כאשר שופט פדרלי אחד בפלורידה אפיין את ניסיון הדחתו כ”חסר בסיס אובייקטיבי”.

ניתוח פורנזי נכנס גם הוא לרשומה הציבורית הקבועה במאגר המחקר הפתוח של Zenodo EU (https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516). הדו”ח מזהה את החומרה העומדת מאחורי מערכת האור כפאנלים מסחריים של LED הזמינים בסיטונאות במחיר של 900 עד 1,200 דולר, הנמכרים לצרכנים במחירים המגיעים ליותר מ-106,000 דולר. המחקר ששימש לשיווק המכשיר נערך על נבדק יחיד שלא פורסם, תוך שימוש בתאי פה שנפלו – מהסוג שהגוף מפלט בעצמו – אשר מתפוצצים ומתים במגע עם הנוזל שהחוקר שם בהם.

התביעה החלה לאחר ששורקה, שבעבר עסק בשיווק מוגבל עם EESystem, השיק מיזם מתחרה ופרסם הצהרות פומביות שבתי המשפט קבעו כעת כי הן שקריות ביודעין.

תיקי תיקים פעילים זמינים לציבור: Energy Enhancement System, LLC נגד שורקה ואחרים, תיק מס’ A-25-910216-B (בית המשפט המחוזי של מחוז קלארק, נבדה) ו- 2:25-cv-01234 (בית המשפט המחוזי של ארה”ב, המחוז המזרחי של ניו יורק). הניתוח הפורנזי המלא נמצא בארכיון בכתובת https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516.

חברת Energy Enhancement System, LLC מוקדשת לקידום בריאות האדם באמצעות טכנולוגיה אנרגטית קניינית. עם רשת עולמית של מרכזי בריאות מורשים, EES מספקת פתרונות חדשניים שנועדו לשפר שדות אנרגיה ולקדם רווחה אופטימלית. לאימות מרכז מורשה או למידע נוסף, בקרו באתר www.eesystem.com.

