Zynga lanceert Harry Potter: Puzzles & Spells in Zuid-Korea

Bekroonde populaire mobiele game uitgebracht in de Apple App Store en Google Play in Zuid-Korea

WIE:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldwijde leider op het gebied van interactieve entertainment, heeft aangekondigd dat Harry Potter: Puzzles & Spells is gelanceerd in Zuid-Korea. Officieel gelicentieerd door Warner Bros. Games en gepubliceerd onder het Portkey Games-label, is deze bekroonde mobiele game begonnen met het uitrollen naar spelers in Zuid-Korea, volledig vertaald in het Koreaans.

WAT:

Ontvanger van een Google Play 2020 Award voor Best Casual Game en Apple App Store Editors’ Choice Award, Harry Potter: Puzzels & Spells is nu gratis te downloaden in de App Store en Google Play in Zuid-Korea. Spelers in deze regio hebben toegang tot alle huidige en eerder uitgebrachte content, met meer dan 1.000 met magie doordrenkte Match-3-puzzels, geïnspireerd op het verhaal van Harry Potter en de tovenaarswereld.

Naast de lancering van de game in Zuid-Korea, hebben alle spelers van de game toegang tot nieuwe aanpassingen voor avatars die zijn geïnspireerd door musicus en Harry Potter-fan, Zayn Malik. Deze aanpassingen, inclusief nieuwe baard-, oorbel-, wenkbrauw-, haar- en oogopties, zijn ontwikkeld om de avatar van Malik in december te creëren en worden nu in de game uitgerold voor alle spelers.

CITAAT:

“Harry Potter: Puzzles & Spells heeft prijzen en erkenning gekregen voor zijn meeslepende gameplay en authentieke beelden van de geliefde personages, locaties en magie van de serie,” zei Bernard Kim, President of Publishing bij Zynga. “Maar het brengt ook een mentaliteit van competitie in de Wizarding World, aangezien spelers zich aansluiten bij in-game-clubs met andere fans om in de wereldwijde klassementen te stijgen. Als enkele van de meest enthousiaste en competitieve gamers ter wereld, zijn we verheugd spelers in Zuid-Korea te verwelkomen om te genieten van de magie, community en clubcompetitie van Harry Potter: Puzzles & Spells.”

ACHTERGROND:

In Harry Potter: Puzzles & Spells betreden spelers een Match-3-avontuur boordevol spreuken, humor, kleur en karakters uit de Harry Potter-serie. Begeleid door de soundtrack en voice-over-opnames van de originele Harry Potter-films, volgen fans een authentieke, mobiele hervertelling van de reis van Harry door de Wizarding World. Terwijl ze onderweg spreuken en speciale bonussen verdienen, lossen spelers Match-3-puzzels op die zijn bevolkt met springende Chocokikkers, fladderende Gevleugelde Sleutels, strijdende tovenaarsschaakstukken en andere onverwachte obstakels en objecten. In de geest van kameraadschap en vriendelijke competitie van Zweinstein, kunnen spelers zich aansluiten bij clubs of zelf clubs vormen met andere fans om contacten te leggen, samen te werken aan puzzelstrategieën, levens te delen en om prijzen te strijden in exclusieve Club-evenementen.

Harry Potter: Puzzles & Spells is wereldwijd te spelen op iOS- en Android-apparaten, evenals op Amazon Kindle en Facebook. Volg ons voor meer informatie, en om contact te leggen met andere fans, op Facebook, Instagram en Twitter, en bezoek de website van de game op www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

ONDERSTEUNENDE MIDDELEN:

Ondersteunende visuele middelen zijn beschikbaar op: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Over Zynga

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM en Zynga PokerTM. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en verdere vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Over Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, een afdeling van Warner Bros. Home Entertainment, Inc., is een vooraanstaande wereldwijde uitgever, ontwikkelaar, licentiegever en distributeur van entertainmentcontent voor de interactieve markt op alle platforms, inclusief console-, handheld-, mobiel- en PC-gebaseerde games, voor zowel interne als externe gametitels. Meer informatie over Warner Bros. Games is te vinden op https://www.wbgames.com/.

Over Portkey Games

Portkey Games, van Warner Bros. Interactive Entertainment’s is een label gewijd aan het creëren van nieuwe ervaringen op het gebied van mobiele en videogames van Wizarding World waarbij de speler in het middelpunt van hun eigen avontuur zal staan. De game is geïnspireerd door de originele verhalen van J.K. Rowling. Portkey Games biedt spelers de mogelijkheid om hun eigen keuzes in de verhaallijn te maken en de sfeer van de Wizarding World te gebruiken om nieuwe en unieke ervaringen te creëren. Het label werd opgericht om gamers en fans nieuwe game-ervaringen te bieden waarmee ze zich kunnen onderdompelen in de magie van de Wizarding World, waar ze hun eigen, magische Wizarding World-verhaal kunnen definiëren.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD en HARRY POTTER karakters, namen en gerelateerde aanduidingen © en ™ zijn handelsmerken van Warner Bros. Entertainment Inc.™ Zynga Inc. Alle rechten voorbehouden.

WB-SCHILD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

