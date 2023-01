Společnost Hyatt posiluje svou pozici lídra v oblasti luxusu, životního stylu a volného času v roce 2023 a dalších letech díky rekordnímu celosvětovému projektu

Transformační růst společnosti Hyatt pokračuje díky plánované akvizici Dream Hotel Group, globální expanzi značky Caption by Hyatt a organickému růstu globálního portfolia společnosti Hyatt.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) dnes sdělila, že Hyatt je v pozici pro pokračující transformační růst v roce 2023 a dál s rekordní kapacitou přibližně 117.000 pokojů po celém světě ke konci roku 2022. Pozoruhodné je, že téměř každá čtvrtá připravovaná nemovitost je klasifikována jako lifestylový hotel, což představuje 10 % stávající základny hotelů, což dále posiluje vedoucí postavení společnosti Hyatt v segmentech luxusních, lifestylových a rekreačních hotelů. Výrazný nárůst těchto vysoce hodnotných nemovitostí v portfoliu společnosti Hyatt rozšiřuje atraktivní zážitky hostů, které mohou dále podpořit rozšíření věrnostního programu World of Hyatt v celém portfoliu společnosti Hyatt.

Významným faktorem tohoto růstu je oznámená akvizice značky lifestylových hotelů a platformy pro správu společnosti Dream Hotel Group, která by měla do portfolia společnosti Hyatt přinést zavedené značky lifestylových hotelů – včetně Dream Hotels, Unscripted Hotels a The Chatwal. Nemovitosti skupiny Dream Hotel Group jsou známé svým zážitkovým pohostinstvím včetně hotspotových restaurací a míst nočního života postavených na strategických a netradičních programech a spolupráci se značkami, spojenými s charakteristickým designem, který vyvažuje podstatu a šmrnc. Tato akvizice přivítá v rodině Hyatt více než 600 nových kolegů, kteří do globálního portfolia lifestylových nabídek Hyatt přinesou hluboké zkušenosti v oblasti zážitkového pohostinství a rozšíří působnost značky Hyatt ve strategických destinacích včetně Nashvillu, Hollywoodu, Las Vegas, South Beach, Svaté Lucie, Dauhá a New Yorku. Bude také znamenat vstup značek Hyatt na trhy, jako jsou Catskills v New Yorku a Valle de Guadalupe v Mexiku.

Dále značka Caption by Hyatt – která v sobě spojuje design a pohodlí luxusního, lifestylového hotelu s flexibilitou hotelu s vybranými službami – je připraven na výrazný růst po úspěšném otevření hotelu Caption by Hyatt v Beale Street v Memphisuv roce 2022. Očekává se, že značka zvětší svou přítomnost v Tennessee otevřením Caption by Hyatt Chattanooga ve spolupráci se skupinou 3H Group (očekáváno v roce 2024) a že vstoupí do Kalifornie otevřením jak Caption by Hyatt Roseville ve spolupráci se společnostmi LRE & Companies a s American Hospitality Services, Inc., tak s Caption by Hyatt Sacramento ve spolupráci se společnostmi Presidio Hotel Development LLC a 29th Street Capital (obojí očekáváno v roce 2026). Značka Caption by Hyatt se rozšiřuje na mezinárodní úrovni a v roce 2023 by měla být otevřena v Číně a Japonsku, v roce 2025 ve Vietnamu a v příštích letech v Sydney. Značka Caption by Hyatt, která je založena na péči o lidi a místo a vytváření vazeb mezi nimi, se zavázala zaměstnávat různé talenty, prodejce, řemeslníky a dodavatele – a oslavovat rozmanitost lidí v komunitách, v nichž se hotely Caption by Hyatt nacházejí.

„Prostřednictvím naší záměrné strategie dlouhodobého růstu a díky těsné spolupráci s vlastníky se Hyatt chlubí pěti roky největšího růstu organické sítě pokojů v celém oboru,” řekl Jim Chu, výkonný viceprezident a ředitel pro růst společnosti Hyatt. „Vlastníci s námi chtějí pracovat kvůli naší odbornosti, našim výkonům a optimálnímu umístění v oboru. Máme globální měřítko, ale jsme dostatečně hbití, abychom vytvářeli osobní vztahy, čerpali z našich vlastních zkušeností a vedli s empatií.“

Nové luxusní, lifestylové a rekreační nemovitosti na prominentních trzích

Společnost Hyatt očekává další organický růst ve svých luxusních, lifestylových a volnočasových nabídkách, které přinášejí promyšlený design, inovativní jídlo a nápoje a individuální služby po celém světě.

Značka Park Hyatt usiluje o:

– znovuvybudování své přítomnosti v Jižní Africe prostřednictvím hotelu Park Hyatt Johannesburg koncem roku 2023 o vstup do Maroka díky hotelu Park Hyatt Marákeš nabízejícího eleganci luxusního resortu s marockým šarmem.

– návrat do Londýna díky hotelu Park Hyatt London River Thames a o expanzi v regionu Asie a Pacifiku hotely Park Hyatt Taipei (Tchajwan), Park Hyatt Kuala Lumpur (Malajsie) a Park Hyatt Phu Quoc (Vietnam) in roce 2024.

V roce 2023 oslaví značka Andaz expanzi na nové trhy:

– hotel Andaz Doha v Kataru, který přinese novou úroveň designu inspirovaného místními obyvateli a současným uměním a nabídne hostům charakteristické styčné body a inovativní místa stravování, včetně typické jihoafrické restaurace a singapurského pouličního jídla.

– hotel Andaz Pattaya Jomtien Beach v Thajsku přinese svěží a odlehlé útočiště na pláži, které hostům nabízí nespočet možností, jak se seznámit s místní thajskou kulturou, od výletů po autentické stravování, wellness a rodinné aktivity.

– hotel Andaz Mexico City Condesa, který svou tradiční architekturou a nápaditou výzdobou propojuje mexickou kulturu, byl otevřen v lednu.

– hotel Andaz Makao, který se bude nacházet v jedné z nejznámějších a nejmodernějších asijských konferenčních a společenských destinací – Galaxy International Convention Center (GICC) – bude debutovat jako největší hotel Andaz na světě s více než 700 pokoji a apartmány.

– hotel Andaz Nanking Hexi v oblasti Velké Číny, kde se snoubí eklektický duch moderního Nanjingu a dlouhá historie prosperující akademické kultury.

Sbírky Boundless Collection a Independent Collection společnosti Hyatt, které sahají od vrcholných po luxusní značky životního stylu, představují zdravý časový plán očekávaných otevření v letech 2023 a 2024 včetně:

– růst značky Thompson Hotels se dvěma elegantními městskými oázami, které budou debutovathotelem Thompson Palm Springs a hotelem Thompson Houston

– růst značky Hyatt Centric v prvotřídních destinacích, jež spojují hosty se srdcem akce, včetně Hyatt Centric Congress Avenue Austin, Hyatt Centric Zhongshan Park Šanghaj a Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– předvídaná premiéra značky Destination by Hyatt na Floridě se zelenajícím se značkovým golfovým resortem s 18ti jamkami Banyan Cay Resort & Golf ve West Palm Beach, stejně jako v regionu Asie a Pacifiku se zařízením Grand Resort v Qingchengshanu v Číně.

– plánovaná premiéra značky JdV by Hyatt brand na Rhode Islandu prostřednictvím hotelu The Pell, zářivým pobřežním hotelem umístěným uprostřed Aquidneck Island v Middletownu a v Goa s předpokládaným otevřením hotelu Ronil postaveného na ploše 1,6 akrů pobřeží v Baga v Indii

– předpokládané otevření hotelu NUMU Boutique Hotel, součásti sbírky Unbound Collection by Hyatt, v San Miguel de Allende, Mexiko.

Představení prémiových All-Inclusive značek po celém světě

Společnost Hyatt nabízí jedno z největších portfolií luxusních all-inclusive resortů na světě, včetně zdravého portfolia očekávaných otevření v roce 2023, kterému vévodí růst v oblíbených černomořských destinacích v Bulharsku a nedávné uvedení Secrets Impression Resorts & Spas, prvního produktu svého druhu navrženého tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň luxusních all-inclusive služeb a vybavení. Tato intimní řada butikových rájů pouze pro dospělé nabízí exkluzivní osobní zážitky, služby komorníka a vybranou gastronomii, která předčí očekávání. Nové rozšíření řady oslavilo otevření hotelu Secrets Impression Moxché Playa del Carmen v prosinci 2022 a očekává, že uvítá svou druhou nemovitost Secrets Impression Isla Mujeres později v tomto roce.

Růst vybraných služeb ve vrcholných destinacích přitahuje rodiny a turisty hledající rekreaci

S více než 400 objekty Hyatt Place a téměř 130 objekty Hyatt House v nejlepších cestovních destinacích po celém světě rozšiřují vybrané značky služeb společnosti Hyatt svou zákaznickou základnu a přitahují turisty a rodiny, kteří hledají pohodové a bezproblémové hotelové zážitky. Značka Hyatt House nedávno prošla osvěžením značky, aby oslavila všechny cestovní příležitosti, dlouhé i krátké. Turisté ubytovaní v hotelech Hyatt House po celém světě se mohou cítit jako doma, ať už se jedná o rodinnou dovolenou, setkání s přáteli nebo prodloužení služební cesty.

Očekává se, že společnost Hyatt v nadcházejících letech přidá působivou řadu hotelů Hyatt Place a Hyatt House po celém světě, včetně klíčových nově vznikajících míst pro volný čas a destinací pro obchodní cesty v USA a Kanadě, jako jsou Hyatt House Traverse City (Michigan), Hyatt House Bozeman (Montana), Hyatt Place Cape Canaveral (Florida), Hyatt House Roseville (Kalifornie), Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) a Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Centre (Ontario). Kromě toho se v roce 2023 očekává vstup značek na mezinárodní trhy v Guyaně a Estonsku.

Slovo „Hyatt“ se v tomto článku užívá, aby příhodně odkazovalo na společnost Hyatt Hotels Corporation a/nebo na jednu či více jejích poboček.

O společnosti Hyatt Hotels Corporation

Společnost Hyatt Hotels Corporation se sídlem v Chicagu je přední světovou společností v oblasti pohostinství, která se řídí svým cílem – pečovat o lidi, aby mohli být co nejlepší. K 30. září 2022 zahrnovalo portfolio společnosti více než 1 200 hotelů a all-inclusive nemovitostí v 72 zemích na šesti kontinentech. Nabídka Společnosti zahrnuje značky ve sbírce Timeless Collection, včetně Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®a UrCove; ve sbírce Boundless Collection včetně Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®a Caption by Hyatt; ve sbírce Independent Collection včetněThe Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™a JdV by Hyatt™; a ve sbírce Inclusive Collection včetněHyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®a Sunscape® Resorts & Spas. Dceřiné firmy společnosti provozují věrnostní program World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, služby správy destinace Amstar DMC a technologické služby Trisept Solutions®. Pro víc informací navštivte prosím stránkywww.hyatt.com.

