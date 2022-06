Samenvatting: izzi gebruikt Verimatrix XTD en Streamkeeper om zijn populaire media-apps, eindpunt te beschermen

Anti-piraterij en uitgebreide bescherming tegen bedreigingen voor het bewaken van miljoenen onbeheerde apparaten voor izzi tv, izzi go

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), de leider in het versterken van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat izzi, een Mexicaans telecommunicatiebedrijf dat de populaire izzi tv- en izzi go-diensten van het land aanbiedt, is zal voortbouwen op het bestaande gebruik van Verimatrix-inhoudsbescherming en anti-piraterijoplossingen met de toevoeging van Streamkeeper en Extended Threat Defense (XTD)-technologieën om veel van hun snelgroeiende iOS-, Android- en web streamingdiensten plus de Android-set te beschermen -topkofferdiensten.

