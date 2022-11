Mavenir lance le logiciel CPaaS, une offre intégrée pour les FSC

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec un logiciel natif du cloud, déployable sur n’importe quelle infrastructure cloud, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa Communications Platform as a Service (CPaaS), un logiciel intégré comme une offre Software as a Service (SaaS).

Le CPaaS de Mavenir combine les catalyseurs de l’interface de programme d’application (API) et les applications clé en main pour fournir une solution complète de monétisation de la messagerie professionnelle et de l’ engagement client aux fournisseurs de service de communications (FSC).

CPaaS permet la transformation numérique en aidant les entreprises à améliorer l’engagement client et à accroitre l’efficacité, il représente également une occasion d’affaires considérable pour les FSC.

Le logiciel CPaaS de Mavenir permet aux FSC de/d’:

augmenter la monétisation de leurs actifs de réseau — en permettant aux nouvelles entreprises d’utiliser des cas et applications. Les FSC qui souhaitent des nouvelles sources de revenu peuvent directement offrir une nouvelle solution aux entreprises pour intégrer les capacités de communication aux applications et processus commerciaux existants, en s’appuyant sur leurs actifs de réseau en place pour fournir la terminaison du trafic efficace.

— en permettant aux nouvelles entreprises d’utiliser des cas et applications. Les FSC qui souhaitent des nouvelles sources de revenu peuvent directement offrir une nouvelle solution aux entreprises pour intégrer les capacités de communication aux applications et processus commerciaux existants, en s’appuyant sur leurs actifs de réseau en place pour fournir la terminaison du trafic efficace. capitaliser sur des tendances de transformation d’affaires comme le commerce conversationnel — Les FSC peuvent également étendre leur offre avec CPaaS de Mavenir à la messagerie professionnelle et les capacités d’engagement client, apporter une expérience de messagerie multi-canal et native du mobile comme RCS sur Google Business Messages, Apple Messages pour Business, SMS et MMS.

— Les FSC peuvent également étendre leur offre avec CPaaS de Mavenir à la messagerie professionnelle et les capacités d’engagement client, apporter une expérience de messagerie multi-canal et native du mobile comme RCS sur Google Business Messages, Apple Messages pour Business, SMS et MMS. créer de riches expériences de messagerie — Le CPaaS de Mavenir comprend des applications clé en main comme Smart 2FA, studios de campagne et chatbot, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange pour Webex et Microsoft Teams, Number Masking, ainsi qu’une série d’API programmables pour la voix, la vidéo, la messagerie omnicanal et les capacités WebRTC.

— Le CPaaS de Mavenir comprend des applications clé en main comme Smart 2FA, studios de campagne et chatbot, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange pour Webex et Microsoft Teams, Number Masking, ainsi qu’une série d’API programmables pour la voix, la vidéo, la messagerie omnicanal et les capacités WebRTC. accélérer l’innovation et la différenciation— en utilisant le CPaaS de Mavenir, les API et les SDK, les FSC peuvent utiliser leurs équipes d’innovation ou travailler avec des partenaires tiers afin de combiner leur capacités réseau en de nouvelles offres de services uniques et différenciées qui peuvent aider des secteurs d’activités spécifiques (comme la santé, les services financiers, voyage et accueil, etc.).

« La messagerie mobile du consommateur continue d’accélérer et exige des entreprises d’apprendre à échanger avec les clients sur leurs canaux préférés, à une échelle mondiale et à tout moment », a déclaré Jorgen Nilsson, président d’Enterprise Connect Solutions chez Mavenir. « La combinaison des fonctionnalités immersives et des catalyseurs de communication commerciale en une solution intégrée donne le pouvoir d’action aux FSC grâce à un éventail plus large de services pour renforcer leurs initiatives engagement client, tout en élargissant leur part du revenu dans la chaine de valeur des communications commerciales. »

Le logiciel CPaaS de Mavenir est disponible comme offre SaaS, géré et exploité par Mavenir dans le nuage public et est offert sous le modèle pay-as-you-grow qui minimise les investissements en amont et les risques tout en accélérant la commercialisation.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud-natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde.www.mavenir.com

