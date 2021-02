Lançamento da Spotify na Coreia do Sul

O serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo é lançado no berço do K-Pop

SEUL, Coreia do Sul–(BUSINESS WIRE)–Hoje, a Spotify (NYSE: SPOT) lança seu serviço na Coreia do Sul, dando aos ouvintes coreanos acesso a mais de 60 milhões de trilhas musicais e mais de 4 bilhões de listas de reprodução em todo o mundo. Como o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, a Spotify oferece uma interface simples e fácil, uma estrutura tecnológica inovadora, novas descobertas musicais diárias e recomendações personalizadas por algoritmo para o gosto musical de cada ouvinte. Este lançamento aumenta o número total de mercados da Spotify para 93.

Como o sexto maior mercado de música do mundo*, a Coreia do Sul é uma próxima etapa crucial na jornada de expansão da Spotify no mundo. A Coreia do Sul não apenas está entre os mercados mundiais mais digitalmente inclusivos, mas também é amplamente reconhecida como um epicentro cultural e musical, em parte devido ao fenômeno global K-Pop. Desde que a Spotify estreou sua primeira lista de reprodução K-Pop em 2014, a participação de K-Pop na plataforma aumentou em mais de 2.000%. Com este lançamento, a Spotify planeja acelerar o crescimento de todo o ecossistema de transmissão digital de música da Coreia do Sul, trazendo benefícios a criadores, gravadoras, distribuidores e fãs.

“Sempre queremos estar onde os ouvintes e artistas estão, e a Coreia do Sul é rica em ambos”, disse Alex Norström, Diretor de Negócios Freemium da Spotify. “Este lançamento representa uma enorme oportunidade para nós não apenas estimular nossa missão de trazer conteúdo novo e de qualidade a mais públicos, mas também ajudar os artistas coreanos locais a chegar aos 320 milhões de ouvintes da Spotify em todo o mundo. Esperamos criar mais oportunidades para que artistas coreanos de todos os gêneros sejam descobertos por ouvintes de todo o mundo.”

A Spotify adaptou a experiência musical com exclusividade a cada mercado. Como parte do lançamento de hoje, a Spotify está introduzindo uma gama de novas listas de reprodução feitas exclusivamente para a Coreia do Sul. Estas listas oferecem as músicas mais recentes e com curadoria de nossa equipe de especialistas coreanos em música, em alguns dos gêneros mais populares. Estes incluem:

Estas novas listas de reprodução farão parte da plataforma de gêneros K-Pop da Spotify, que abrange uma ampla variedade de música coreana, incluindo K-pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B e muito mais, bem como ‘RADAR Korea’, uma lista de reprodução que revela recentes descobertas da música coreana e uma parte do programa de artistas emergentes internacionais da Spotify. A plataforma está localizada em mais de 72 países, incluindo Rússia, Índia, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Na Coreia do Sul, novos ouvintes podem experimentar o Spotify Premium 7 dias grátis em seus telefones celulares sem informações de cartão de crédito e um total de 3 meses grátis com informações de cartão de crédito, caso tenham inscrição antes do fim de junho de 2021. Os ouvintes podem se envolver com a Spotify em uma ampla gama de dispositivos e integrações de aplicativos, incluindo Instagram, Facebook, Samsung mobile e TV, LG TV, Microsoft Xbox, Bose e muito mais.

O aplicativo Spotify está disponível para baixar nos planos Premium Individual e Duo. Para curtir a música do jeito que desejar, baixe o aplicativo Spotify hoje mesmo por meio da loja de aplicativos Android ou iOS ou ao acessar www.spotify.com/kr-ko/.

* Segundo IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

Sobre a Spotify Technology S.A.

A Spotify transformou a audição de música para sempre quando iniciamos em 2008. Nossa missão é desbloquear o potencial da criatividade humana ao dar a um milhão de artistas criativos a oportunidade de viver de sua arte e bilhões de fãs a oportunidade de desfrutar e ser inspirados por estes criadores.

Hoje, com mais de 60 milhões de trilhas musicais e mais de 4 bilhões de listas de reprodução, somos o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, com uma comunidade de mais de 320 milhões de ouvintes em 93 mercados.

