LambdaTest verbessert das Erlebnis der Selenium-Automatisierungstests durch die integrierte KI-gestützte Testintelligenz

Diese Erweiterung ist die jüngste in der Reihe ständiger Verbesserungen, die LambdaTest vornimmt, um seinen Kunden ein möglichst nahtloses Testen digitaler Erfahrungen zu ermöglichen

NOIDA, Indien & SAN FRANCISCO, USA–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, eine intelligente Cloud-Plattform für das Testen von digitalen Omnichannel-Erlebnissen, hat die Erweiterung seines Cloud-Angebots von Selenium-Tests um fortschrittliche KI-gestützte Testintelligenzfunktionen angekündigt. Mit dieser neuesten Entwicklung ermöglicht LambdaTest Unternehmen nun noch tiefere Einblicke in ihren Testausführungsprozess und unterstützt sie dabei, ihren Qualitätssicherungsprozess besser zu optimieren.

LambdaTest arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Selenium-Automatisierungstest-Cloud. Dabei ist die Testintelligenz-Funktion ist die neueste Erweiterung auf dieser Liste. Im letzten Quartal hat LambdaTest Funktionen hinzugefügt wie die Unterstützung aller Selenium 4-Versionen, einschließlich der Unterstützung des BiDi-Protokolls, verbessertes Live-Streaming der Testausführung mit niedriger Latenz für schnelleres Test-Feedback und die Möglichkeit, Tests nach Tags zu gruppieren, um sie besser verwalten zu können.

LambdaTesthat erst im letzten Monat Selenium Tracing hinzugefügt, das den Nutzer in die Lage versetzt, jeden Befehlsfluss und jeden Testfehler zusammen mit den entsprechenden Telemetriedaten zu visualisieren. Alle diese Funktionen zusammen verschaffen dem Nutzer tiefere Einblicke in den Zustand seiner Anwendungen, rationalisieren seine Testprozesse und erzielen bessere Testergebnisse.

„Wir arbeiten ständig daran, Teams für die digitale Transformation in die Lage zu versetzen, bessere Testergebnisse zu erzielen und ihren Endkunden hochwertigere digitale Erlebnisse zu bieten. Die Ergänzung unseres KI-gestützten integrierten Test-Intelligence-Angebots mit unserer bestehenden erstklassigen Selenium Automation Cloud ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Mit unseren fortschrittlichen Test-Intelligence-Funktionen bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche Sicht auf ihre Tests, die es ihnen ermöglicht, Probleme schneller zu erkennen und ihre Testprozesse zu optimieren“, so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest. „Wir sind bestrebt, unseren Kunden die Tools und Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sie für eine effizientere Durchführung von Tests benötigen. Mit diesen neuen Funktionen erhalten die Kunden nun nahtlose Einblicke in die Qualität ihrer Releases, was sie dabei unterstützt, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Im Rahmen seiner Bemühungen, die Selenium- und WebDriver-Community zu unterstützen, ist LambdaTest einer der Sponsoren auf Selenium-Ebene auf der kommenden Selenium Conference 2023 in Chicago, die vom 28. bis 30. März stattfindet.

LambdaTest hat außerdem den Start seiner Digital Experience Testing Cloud für Unternehmen angekündigt. Das Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem es eine erstklassige 360-Grad-Plattform für die Testausführung und -koordinierung bereitstellt, die mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen gekoppelt ist – Public Cloud, Single Tenant oder On-Premise.

Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft, der kürzlich die Eröffnungsrede auf dem Microsoft Future Ready Technology Summit 2023 in Bengaluru hielt, erläuterte, dass „LambdaTest für die Testautomatisierung das tut, was Kubernetes für die Container-Koordinierung getan hat – es schafft die nächste Stufe der Effizienz rund um die Testautomatisierung, so dass man sich tatsächlich auf das Testen und nicht auf die Testkoordinierung konzentrieren kann.“

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente Unified Digital Experience Testing Cloud, die Unternehmen dabei unterstützt, die Zeit bis zur Markteinführung durch schnellere Testdurchführung drastisch zu verkürzen, qualitativ hochwertige Releases zu gewährleisten und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und über 2 Millionen Nutzer in mehr als 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest bei ihren Testanforderungen.

Cloud für kontinuierliche Tests



Die Continuous Testing Cloud von LambdaTest ermöglicht es Unternehmen, Änderungen an ihren Web- und Mobilanwendungen bis zu 70 % schneller zu testen und bereitzustellen, was den Entwicklungsprozess beschleunigt und die Markteinführungszeit verkürzt.

Cross-Browser Testing Cloud



Unsere Cross-Browser-Testing-Cloud versetzt den Nutzer in die Lage, seine Websites und Webanwendungen auf einer Vielzahl von Browsern, Betriebssystemen und Geräten zu testen. Mit Funktionen wie Echtzeittests, Tests für responsives Design und Debugging-Tools können Entwickler sicherstellen, dass ihre Websites und Webanwendungen mit verschiedenen Browsern kompatibel sind und so ein nahtloses Nutzererlebnis bieten.

Real Device Cloud



Mit der Real Device Cloud können Tester/Entwickler Fehler frühzeitig erkennen, bevor ihre mobilen Anwendungen aktiviert werden. Mit der Real Devices Testing Cloud von LambdaTest können Teams unbehandelte Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer Apps testen, bevor sie in Betrieb genommen werden. Die Teams können auch auf einer Vielzahl von mobilen und OTT-Geräten testen (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV & Apple TV).

KI-gestützte Visual Regression Cloud



Die Sicherstellung konsistenter Layouts, Designs und Funktionen von Anwendungen ist entscheidend für die Bereitstellung visuell perfekter digitaler Erlebnisse. Die visuelle Regressions-Cloud von LambdaTest stellt sicher, dass das visuelle Erscheinungsbild und die Funktionalität der Webanwendungen eines Unternehmens konsistent und fehlerfrei bleiben, was letztlich das digitale Erlebnis und die Unternehmensleistung verbessert. Teams können frühzeitig Einblicke in visuelle UI-Fehler erhalten, bevor sie ihre Anwendungen für den Kunden freigeben. Tester/Entwickler können automatisierte visuelle Regressionstests auf mehr als 3000 Kombinationen von Browsern und realen Geräten durchführen, um visuelle Abweichungen zu identifizieren.

KI-gestützte integrierte Testintelligenz



Einblicke in die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen einen vertieften Einblick in die Qualität von Releases und Trends geben. Durch die Analyse der Testausführungsdaten bietet die integrierte Testintelligenz von LambdaTest Unternehmen Einblicke in Muster und Trends, die zu fundierten Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung führen und die Anwendungsqualität verbessern können. Dadurch können Entwicklungsteams detaillierte und umsetzbare Testausführungsdaten erhalten und die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung schließen.

