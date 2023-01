KartRider: Drift con la sua preseason porta su PC e piattaforme mobili le emozioni dell’arcade agli appassionati delle corse di kart

Basato sul fenomenale successo in Asia del franchise di KartRider, KartRider: Drift offre al pubblico occidentale una nuova e intensa attività di corse, in un videogame facile da giocare, ma difficile da dominare

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Da oggi KartRider: Drift, l’attesissimo party game di corse di kart free to play di Nexon, può essere scaricato e utilizzato su PC e piattaforme mobili tramite Steam, Nexon Launcher, l’iOS App Store e Google Play.





Nel corso della preseason, i piloti potranno mettere alla prova il loro coraggio su piste vivaci e colorate contro avversari su PC e dispositivi mobili di tutto il mondo, con l’incredibile rendering della grafica Unreal® Engine 4.

Con personaggi e kart esclusivi, i piloti hanno il controllo totale sulle opzioni di personalizzazione, per esprimersi appieno e tagliare il traguardo con stile! È possibile sbloccare più personaggi, kart, accessori ed emote con il Racing Pass, in cui i piloti possono completare diverse sfide ed eventi giornalieri. Le sfide premium sono disponibili anche acquistando un Premium Racing Pass.

I piloti si allenano e si sfidano in una serie di percorsi progettati con cura tramite un sistema esclusivo di licenze. In modalità Time Attack i giocatori possono poi mettersi alla prova per scalare le vette delle classifiche.

KartRider: Drift offre l’approfondita personalizzazione dei kart tanto attesa dai giocatori su PC e dispositivi mobili, allo stesso tempo con le emozioni delle corse di qualità arcade, sia per i giocatori occasionali che per quelli esperti. Per i giocatori è arrivata l’ora di pigiare a fondo sull’acceleratore: basta scaricare KartRider: Drift e partire sgommando!

NOTA PER I REDATTORI:



KartRider: Drift nella versione preseason lanciata l’11 gennaio è rivolta ai soli giocatori su PC (Steam e Nexon Launcher) e dispositivi mobili (iOS e Android).

Gli utenti di PlayStation e Xbox potranno affiancarsi ai piloti su PC e dispositivi mobili a partire dalla Stagione 1 (il lancio della S1 sarà annunciato in data successiva).

KartRider Rush+ di Nexon, il videogame di corse su dispositivi mobili lanciato nel 2020, continuerà a funzionare come titolo standalone e non sarà utilizzabile in crossplay con KartRider: Drift.

Materiali: Image | Trailer

Social: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

Informazioni su KartRider: Drift

KartRider: Drift è il nuovo party game multiplayer di corse di kart lanciato da Nexon e ispirato ai precedenti titoli della serie del franchise KartRider franchise. Offre le emozioni delle corse driftate e tante modalità di gioco, oltre all’approfondita personalizzazione di kart e personaggi nella splendida grafica Unreal® Engine 4. Disponibile su Steam e Nexon Launcher, su dispositivi mobili (iOS e Android) nel corso della preseason, con le console Xbox e PlayStation che si affiancheranno a questo lancio con la Stagione 1, KartRider: Drift propone un gioco multipiattaforma online e gratuito, con la progressione per arrivare a sfidare amici, indipendentemente dalla piattaforma scelta.

Lanciata nel 2004, la versione originale KartRider è stata il primo titolo della leggendaria serie di videogame di corse di kart di Nexon e successivamente ha conquistato un’enorme popolarità in Asia e altre regioni, richiamando oltre 380 milioni di giocatori nel corso dei diciannove anni trascorsi dal suo rilascio. Come franchise, KartRider ha creato un forte brand nei mercati dell’Asia e un’enorme presenza di eSports in questo continente, con un campionato ufficiale dal 2005. A tutt’oggi continua ad essere il campionato di eSports più duraturo.

Informazioni su Nexon America Inc.

Fondata nel 2006, Nexon America Inc. offre una competenza eccezionale nei videogiochi online gratuiti e nel supporto dei giochi live, sfruttando i punti di forza di NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli a un pubblico tipicamente occidentale. Da oltre un decennio, Nexon America supporta costantemente franchise iconici come MapleStory e Mabinogi, che continuano a battere record e a conquistare i giocatori. Con nuovi progetti in vista, Nexon America conserva lo spirito pionieristico e innovativo della società madre, utilizzando il suo approccio incentrato sui giocatori e al contempo progettando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

