Hra Harry Potter: Puzzles & Spells, kterou vydala společnost Zynga, je nyní k dispozici po celém světě

San Francisko–(BUSINESS WIRE)–Společnost Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, dnes oznámila, že oficiálně uvolnila svou kouzelnickou „spoj tři“ mobilní hru Harry Potter: Puzzles & Spells a zahájila její prodej po celém světě. Tuto hru, která je oficiálně licencovaná od firmy Warner Bros. Games a vydalo jí studio Portkey Games, si můžete zdarma stáhnout pro zařízení Android a iOS a lze jí hrát také na zařízení Amazon Kindle nebo na Facebooku.





„Kdy se první filmy o Harry Potterovi začaly promítat v kinech, byl to jeden z těch vzácných momentů, kdy všichni četli stejnou knihu, mluvili o stejném filmu a společně sdíleli své zážitky,“ řekl Yaron Leyvand, viceprezident firmy Zynga pro vývoj her. „Hra Harry Potter: Puzzles & Spells nabízí fanouškům znovu možnost se spojit a užívat si nové zážitky prostřednictvím mobilní hry, která připomíná ty nejúžasnější chvíle a zážitky ze světa čar a kouzel, díky kterým se tato série stala tak oblíbenou po celém světě. Reakce fanoušků před spuštěním hry byly neuvěřitelné a velice nás těší, že tuto hru můžeme fanouškům z celého světa nyní nabídnout.“

„Mobilní hry nebyly nikdy tak oblíbené a tak důležité jako dnes. Lidé hrají hry pro zábavu a odpočinek a jsou také snadno dostupným prostředkem pro vzájemnou komunikaci a pohodu,“ řekl Bernard Kim, prezident firmy Zynga pro vydávání nových her. „Hra Harry Potter: Puzzles & Spells fanoušky vtáhne do světa magie, logických her a kouzel a hráči si v ní mohou vytvářet kluby a spolupracovat a spojovat se s ostatními fanoušky světa čar a kouzel.“

Ve „spoj tři“ hře Harry Potter: Puzzles & Spells se hráči vydávají do světa čar, kouzel, humoru a barev a setkají se se svými oblíbenými postavami ze série o Harry Potterovi. Hra obsahuje hudbu a hlasy herců z původních filmů o Harry Potterovi a fanoušci Harryho doprovází na jeho cestě světem čar a kouzel. Hráči v této „spoj tři“ hře řeší logické hádanky, postupně se učí nová kouzla a získávají další výhody a setkají se skákajícími čokoládovými ropuchami a okřídlenými klíči, které tak důvěrně znají z knih a filmů o této kouzelnické postavě. Navíc si mohou zahrát kouzelnické šachy, překonávat další neočekávané překážky a získávají zajímavé předměty. Kromě toho si při hraní připomínají ty nejznámější části příběhu, jako jsou například Harryho cesta Bradavickým expresem, Hagridova kouzelná stvoření nebo Hermionino kouzlo Wingardium Leviosa.

Hráči ve hře postupně nabývají kouzelnické zkušenosti, učí se nová kouzla, získávají zkušenostní body a budují si své herní postavy. Při plnění denních úkolů (Daily Events) navíc mohou získat skvělé odměny, které připomínají ty nejúžasnější chvíle z filmů a knih o Harry Potterovi. V duchu kamarádství a přátelského soupeření v Bradavicích mohou hráči zakládat kluby nebo se do nich přidávat, spolupracovat s ostatními fanoušky, sdílet životy a získávat skvělé ceny ve speciálních klubových událostech (Club Events).

Hráči, kteří si stáhnou hru pro zařízení s operačním systémem Android nebo iOS během následujících sedmi dnů, získají uvítací balíček, jehož součástí jsou herní peníze, životy navíc a speciální brýle na famfrpál, kterými mohou ozvláštnit své herní avatary.

Hru Harry Potter: Puzzles & Spells lze hrát na zařízeních s operačním systémem iOS a Android a také na zařízeních Amazon Kindle nebo na Facebooku. Hra je již v celosvětové distribuci. Více informací o hře najdete na webové stránce www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram nebo Twitter se navíc můžete spojit s ostatními fanoušky a dozvědět se řadu dalších zajímavých informací.

Grafiku, videa a další propagační materiály ke hře si můžete stáhnout na webové stránce http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

