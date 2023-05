Google Pixel 7a y Pixel Fold aterrizan en la red 5G más galardonada del país

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS):





Cuáles son las novedades: ¡lo más nuevo de Google ya está aquí! A partir de hoy, los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile pueden llevarse el nuevo Pixel 7a gratis. Además, Pixel Fold, el primer teléfono plegable de Google, ¡llegará pronto a T‑Mobile!

Por qué es importante: a todos nos encanta un teléfono gratis; y a todos nos encanta aprovechar al máximo nuestra nueva tecnología. Eso es precisamente lo que reciben los clientes de T‑Mobile gracias al insuperable valor de El Un‑carrier y a su red 5G líder, la única red 5G que puede aprovechar todo el potencial del Pixel 7a con la triple agregación autónoma 5G.

Para quiénes es importante: para todos.

T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que los clientes nuevos y existentes pueden llevarse el Google Pixel 7a gratis al agregar una línea en la mayoría de los planes, incluido el mejor plan de El Un‑carrier, el nuevo Go5G Plus. Y Pixel Fold, el primer teléfono plegable de Google, también llegará próximamente a El Un‑carrier.

El Pixel 7a aprovecha el poder de las funciones de triple agregación autónoma 5G de T‑Mobile. Esto significa que, en determinadas partes de la red, los clientes de T‑Mobile pueden acceder a velocidades aún más rápidas, mejor conectividad y capacidad de respuesta fluida que no pueden ser igualadas por otras redes que no tienen esa capacidad. Y mientras que otras compañías de servicio móvil atrapan a los clientes en contratos de teléfonos de tres años, los clientes de Go5G Plus de T‑Mobile pueden hacer un upgrade cada dos años, y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes. Y además de todo eso, Go5G Plus viene con más de $270 en beneficios adicionales mensuales para las familias, como Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, T‑Mobile Tuesdays y mucho más. Todo en la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

Para ayudar a que los superfans de Google accedan a un Pixel 7a, los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile, incluidos los clientes de T‑Mobile para Empresas, pueden:

Llevarse un Pixel 7a gratis con 24 créditos en la factura mensual más impuestos al agregar una línea en la mayoría de los planes O BIEN intercambiar un dispositivo elegible en los planes Go5G o Go5G Plus.

Llevarse unos audífonos Google Pixel Buds serie A gratis con el Pixel 7a, más impuestos.

El Pixel 7a está impulsado por Google Tensor G2 y viene con una pantalla envolvente FHD+ de 6.1” que se adapta hasta 90 Hz y una arquitectura de marco con un visor de metal 3D. El Pixel 7a está equipado con una batería de 4300 mAh y viene con sistema de dos cámaras traseras que incluye un lente gran angular de 64 MP y un lente ultra gran angular de 13 MP para esas fotos que se toman de lejos. Puedes verlo en acción en el más reciente video de unboxing de T‑Mobile aquí.

El Pixel 7a viene en color Charcoal, Snow y Sea a $20.84/mes ($0 pago inicial; precio regular: $499.99); todo en 24 meses con verificación de crédito con el plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile.

Para más detalles sobre todos los dispositivos Pixel disponibles en T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/google-phone-deals. Para más información sobre las ofertas de T‑Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/google-pixel-deals.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., $499.99). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia, servicio e intercambio para la oferta de intercambio (p. ej., ahorra $500: Apple iPhone: X/ahorra $250: Apple iPhone: 7). Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Hasta $499.99 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Audífonos: no válido para compras anteriores o junto con otras ofertas ni descuentos para este accesorio. El dispositivo y los Pixel Buds deberán comprarse el mismo día y en la misma cuenta.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa



Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



[email protected]

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



[email protected]



https://investor.t-mobile.com