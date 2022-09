Foqus TV selecteert Setplex OTT-platform om op IPTV gebaseerde muzikale televisieprogrammering en content te schalen

Het NORA middleware-platform en de aanbevelingsengine bieden de flexibiliteit voor Foqus TV om muziek en entertainment van onafhankelijke artiesten te leveren met behulp van een reeks gratis en door advertenties ondersteunde modellen

WHITE PLAINS, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Setplex, een toonaangevende leverancier van flexibele end-to-end-oplossingen voor OTT-dienstverleners, heeft vandaag aangekondigd dat het door Foqus TV is geselecteerd om op IPTV gebaseerde muziek- en entertainmentcontent te leveren, gebruikmakend van zijn NORA middleware en aanbevelingsengine. Door het Setplex end-to-end OTT-platform te gebruiken, zal Foqus TV in staat zijn een breed scala aan originele programma’s van onder meer onafhankelijke artiesten aan te bieden en op te schalen naar zijn wereldwijde publiek.

Setplex biedt een uitgebreid single-sourceplatform voor het leveren van OTT- en IPTV-content en -programmering. Het omvat alles, van videocodering en -transcodering, tot aanpassing van apps, een content delivery network (CDN), generatie van inkomsten met advertenties, API-integratie en beheer van abonnees, apparaten en beveiliging, en geavanceerde analyses.

Foqus TV zal de mogelijkheden benutten die worden geboden door de NORA middleware en aanbevelingsengine van Steplex. NORA is gebaseerd op een op microservices gerichte architectuur en bevat de nieuwste technologieën om het platform van Setplex fouttolerant en zeer schaalbaar te maken. Het is ideaal voor eerstelijnsoperators die miljoenen abonnees moeten ondersteunen, maar ook voor startups die hypergroei ervaren en die een hoge beschikbaarheid nodig hebben om hun bedrijfsvoering te ondersteunen.

De aanbevelingsengine van Setplex maakt gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie om de kijkervaring van elke abonnee te optimaliseren en inhoud voor te stellen die specifiek is voor hun interesses en voorkeuren. De functionaliteit omvat algoritmen die leren van het kijkgedrag van abonnees, inclusief inhoudstype en -categorieën, evenals andere statistieken, zoals lengte en tijd van weergaven.

“We zijn verheugd om samen te werken met Setplex door de NORA middleware en aanbevelingsengine van het bedrijf te integreren om ons populaire muziektelevisiekanaal te versterken,” verklaarde Dr. Jerry Frawley, President van Foqus TV. “Na complimenten en positieve feedback te hebben ontvangen van de strengste socialemediacritici van vandaag de dag, blijft Foqus TV groeien en uitbreiden, en voegt het elke dag meer inhoud toe. Door de samenwerking met Setplex kunnen we een gemakkelijke en intuïtieve klantervaring leveren die kan worden opgeschaald.”

“Door gebruik te maken van het Setplex-platform, bevindt Foqus TV zich in een unieke positie om een breed scala aan gratis en door advertenties ondersteunde inhoud te leveren die gemakkelijk kan worden opgeschaald om miljoenen abonnees onder te brengen,” voegde Lionel Dreshaj, medeoprichter en CEO van Setplex, toe. “Onze middleware die gebruik maakt van microservices in combinatie met onze aanbevelingsengine die machine learning en kunstmatige intelligentie integreert, zullen Foqus TV in staat stellen gelijke tred te houden met de verwachte vraag naar hun inhoudsaanbod.”

Klanten zoals Foqus TV vertrouwen op Setplex vanwege het zeer flexibele platform dat ondersteuning biedt aan meerdere bedrijfsmodellen, zoals PPV, AVOD, SVOD en TVOD. De middleware van het platform ondersteunt IPTV/OTT on-premise, in de cloud of hybride, en ondersteunt een breed scala aan apparaten en eindpunten, waaronder internet, iOS, tvOS en Android.

Technische specificaties en demo

Een technische uitleg van de NORA middleware vindt u hier. Daarnaast zal Setplex zijn OTT-platform demonstreren op IBC, inclusief zijn NORA middleware en aanbevelingsengine. Bezoek ons op IBC-stand #5.A75.

Over Foqus TV

Foqus TV is een 24-7 wereldwijd televisienetwerk dat inzichtelijke, interessante, vereenvoudigde en verteerbare verslaggeving levert van muzikanten die hongeren naar blootstelling op televisie aan een steeds groter wordend publiek van enthousiastelingen, supporters en loyale muziekfans. Het bedrijf produceert een reeks contentproducties, waaronder muziekvideo’s van artiesten, on-air persoonlijkheden, talkshows, concertverslaggeving en nieuws uit de muziekindustrie. Dit type muziektelevisie voorziet het publiek van de verzochte vraag naar de ultieme showcase van nieuwe muziek, die langer dan gemiddelde kijkervaringen oplevert. Foqus TV is de nieuwe leider geworden en een erkend merk voor de muziekgedreven mensen van vandaag. Ga voor meer informatie naar https://foqustv.com.

Over Setplex

Setplex is een toonaangevende leverancier van flexibele end-to-end hardware- en softwareoplossingen voor OTT- en IPTV-aanbiedingen. Het bedrijf biedt uitzend-, kabel-, satelliet- en internet-tv-operators een breed aanbod voor de opname, levering en analyse van hoogwaardige inhoud. De reeks eenvoudige, krachtige en betaalbare oplossingen van het bedrijf wordt wereldwijd geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar https://www.setplex.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Caroline Smith



Springboard



[email protected]

732-813-7402