Brightcove führt „Monetarisierungsdienst für Werbeanzeigen“ für Medienkunden ein und gründet ein globales Werbeteam

Das neu gebildete Team und der Start eines Monetarisierungsdienstes für Werbeanzeigen stärken das Engagement von Brightcove, Lösungen zur Maximierung der Einnahmen für Medienkunden anzubieten

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute die Einführung von Brightcove Ad Monetization bekannt. Dieser neue, maßgeschneiderte Service ermöglicht Medienunternehmen eine bessere Content-Monetarisierung. Als Ergänzung zu diesem Service hat das Unternehmen auch ein neues globales Team für den Bereich Advertising Operations geschaffen, das Medienunternehmen hilft, ihre Werbestrategie und -einnahmen zu optimieren.

„Werbegestütztes Streaming ist ein schnell wachsendes, milliardenschweres Geschäft, das wir seit vielen Jahren unterstützen“, so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. „Als geschätzter Partner unserer Medienkunden stärken wir mit Brightcove Ad Monetization unser Engagement, Kunden die besten Produkte und Services für die Bereitstellung von Videocontent und die Optimierung ihrer Werbestrategie zu bieten – jetzt können sie erstmalig ihre Werbeeinnahmen wirklich steigern und maximieren.“

Brightcove Ad Monetization baut auf der kürzlich angekündigten strategischen Partnerschaft von Brightcove und Magnite auf. Magnite ist die weltweit größte unabhängige Sell-Side-Werbeplattform. Durch die Integration von Magnite und SpringServe bietet Brightcove nun einen Monetarisierungsdienst für Werbeanzeigen mit Komplettlösungen für Medienunternehmen, die auf diese Weise zusätzliche Einnahmen aus ihrer Werbestrategie generieren können.

Brightcove Ad Monetization unterstützt Medienunternehmen mit umsetzbaren Erkenntnissen bei der Erzielung maximaler, messbarer Werbeerträge. Die Lösung ermöglicht die Monetarisierung von Live- und Video-on-Demand (VOD)-Inhalten mit verbesserter Ertragsoptimierung, um unverkauftes Werbeinventar zu füllen und den Umsatz zu steigern. Sie umfasst Funktionen zur clientseitigen (CSAI) und serverseitigen (SSAI) Werbeeinblendung für Webplayer, iOS, Android und Connected-TV-Plattformen. Brightcove Ad Monetization ist auch nahtlos in unabhängige und bestehende Werbeserver einschließlich Google Ad Manager und FreeWheel integrierbar.

Unternehmen, die den Dienst in Anspruch nehmen, profitieren vom Know-how von Brightcove und erhalten direkte Unterstützung durch das neu etablierte globale Werbeteam. Unter der Leitung von David Beck, Chief Strategy und Corporate Development Officer, wird das neue Team die Kunden direkt beraten, um ihre Werbestrategie, ihr Budget und ihre Inhalte zu optimieren. Vom Onboarding über die Implementierung bis hin zur Verfeinerung der Strategie wird das Team seine tiefgreifenden Einblicke und sein Fachwissen nutzen, um die Kunden auf jedem Schritt ihrer Werbereise zu begleiten.

Beck hat Michael Dorf zum ersten Vice President of Global Ad Operations ernannt. Er soll das Team aufbauen und Medienunternehmen bei der Monetarisierung ihrer Inhalte unterstützen. „Werbung entwickelt sich ständig weiter und wird für viele Medienunternehmen immer komplizierter. Brightcove ist entschlossen, die Reibungsverluste in diesem Prozess zu verringern und ihn für unsere Kunden einfacher und profitabler zu gestalten“, erklärte Beck. „Zu diesem Zweck haben wir ein neues Expertenteam zusammengestellt. Ich freue mich, Michael Dorf als Leiter unserer weltweiten Werbeaktivitäten begrüßen zu dürfen. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung in der Medien- und Werbewelt werden den Kunden helfen, die richtigen Anzeigen an die richtigen Personen zu liefern, um die Platzierung und den Umsatz zu verbessern.“

Dorf ist ein erfahrener Revenue Operations Leader mit 15 Jahren Erfahrung in der Branche. Zuletzt war er als Vice President of Revenue Operations bei TelevisaUnivision tätig, wo er erfolgreich ein funktionsübergreifendes Betriebsteam zur Unterstützung direkter und programmatischer Verkaufskanäle neu aufgebaut hat. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei FreeWheel, einem Comcast-Unternehmen, Condé Nast und Maker Studios, einer Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company, inne.

