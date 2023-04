Aqara ajoute le capteur de présence FP2 à sa gamme de capteurs intelligents

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, l’un des principaux fournisseurs de produits pour la maison connectée, élargit sa vaste gamme de capteurs intelligents en lançant le capteur de présence FP2, un capteur révolutionnaire pour la détection précise de la présence humaine. Doté de la technologie de radar à ondes millimétriques (mmWave), le FP2 résout de nombreux points faibles des capteurs de présence à infrarouge passif (IRP) traditionnels et offre une expérience de maison connectée plus personnalisée et plus riche. Le nouveau capteur est désormais disponible dans les magasins Amazon de la société en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) ainsi que dans chez certains revendeurs Aqara dans le reste du monde1.

La détection précise de la présence humaine fournit des informations essentielles pour les systèmes de maison intelligents sur mesure, tels que la surveillance de la sécurité du domicile et les systèmes de gestion de l’énergie (par exemple, éclairage automatique, chauffage et climatisation, commande des appareils ménagers). Basé sur mmWave, le capteur de présence FP2 fait un bond en avant par rapport aux capteurs de mouvement IRP, car il détecte la présence d’une personne dès le moindre mouvement, tel que la respiration. Fini la lumière « intelligente » qui s’éteint de façon intempestive parce que vous étiez assis en train de lire un livre ou de travailler sur votre bureau.

De plus, le capteur FP2 élève la précision de la détection humaine au niveau supérieur grâce à sa capacité à surveiller simultanément plusieurs zones et plusieurs cibles. Le FP2 permet à l’utilisateur de définir jusqu’à 30 zones dans une pièce (jusqu’à 40 m2/430 pieds carrés). Par exemple, le salon et la salle à manger peuvent être configurés comme des zones séparées avec des automatismes individualisés. Ce capteur suit jusqu’à 5 personnes en même temps2, ce qui permet de contrôler différentes zones en fonction de l’emplacement en temps réel de chaque membre de la famille. Par exemple, pour réduire la luminosité de la salle à manger et allumer la télévision lorsque les enfants quittent la table et se déplacent vers le canapé, tout en laissant la cuisine allumée pendant que quelqu’un lave la vaisselle.

Les puissantes fonctionnalités du capteur FP2 peuvent également être utilisées sur les plateformes tierces de maison connectée, notamment Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant3 et bien d’autres encore. Une fois les zones configurées dans l’application Aqara Home, la configuration des zones peut être synchronisée avec ces plateformes sous la forme de plusieurs capteurs de mouvement/d’occupation, ce qui permet aux utilisateurs de déclencher l’automatisation par zone avec de très nombreux appareils domestiques intelligents tiers. La prise en charge de la nouvelle norme de maison intelligente, Matter, est également prévue pour FP2, et sera ajoutée à l’appareil via une mise à jour OTA ultérieure4.

Outre sa détection de présence précise et ses automatisations multizones, le FP2 intègre également la détection de chute5, une fonction particulièrement essentielle pour les personnes âgées qui ont plus de risque de se blesser par chute. Les familles et les soignants peuvent être alertés par l’alarme locale et les alertes à distance si le capteur FP2 détecte une chute, ce qui leur permet d’appeler immédiatement les secours si nécessaire. Le capteur FP2 peut détecter facilement les chutes à l’intérieur de la maison sans que la personne ait besoin de porter des dispositifs supplémentaires sur le corps. Dans le même temps, contrairement à une caméra de sécurité classique, le capteur fournit des alertes et des données significatives sans empiéter sur la vie privée de la personne.

Grâce à sa conception matérielle puissante, le capteur FP2 pourra à l’avenir prendre en charge des fonctionnalités de pointe bien plus nombreuses, comme la détection de posture, qui reconnaît non seulement les chutes, mais aussi d’autres postures, notamment la position debout, assise et allongée. Il est également possible que le FP2 bénéficie à l’avenir de capacités de surveillance du sommeil et de détection de la fréquence respiratoire. Ces fonctionnalités avancées seront ajoutées au capteur FP2 via les futures mises à jour OTA4.

Pour plus de détails sur le capteur de présence FP2, consultez notre site Internet.

La disponibilité des produits peut varier selon les canaux de vente et peut être mise à jour à tout moment. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en temps réel auprès des revendeurs régionaux. Le meilleur résultat peut être obtenu en suivant un maximum de 3 personnes. Le capteur FP2 peut être ajouté à Home Assistant à l’aide de l’intégration du contrôleur HomeKit. Certaines fonctionnalités du capteur FP2, telles que la prise en charge de Matter, la détection de posture et le moniteur de sommeil, ne sont pas disponibles au moment du lancement. Le capteur de présence FP2 n’est pas un dispositif médical et ne peut être utilisé qu’à des fins de notification. Une installation au plafond est nécessaire pour la détection de chute et la zone surveillée diminue lorsque le FP2 est fixé au plafond. En mode détection de chute, de nombreuses fonctionnalités du FP2 deviennent indisponibles, notamment le positionnement par zones et la détection multi-personnes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Relations avec les médias :

[email protected]