AOMedia (Alliance for Open Media) se félicite de la décision de la Commission européenne d’abandonner son enquête préliminaire sur la politique de licence libre d’AOM

WAKEFIELD, Massasuchetts–(BUSINESS WIRE)–L’Alliance for Open Media (AOMedia) salue l’information selon laquelle la Commission européenne a décidé aujourd’hui de classer sans suite son enquête préliminaire sur la politique de licence libre d’AOMedia.

AOMedia est l’un des principaux développeurs de technologies multimédias ouvertes et libres de droits. Le consortium définit des normes pour la vidéo, l’audio, les images fixes et les technologies immersives. AOMedia et ses membres ont pour objectif de veiller à ce que l’internet reste prospère, compétitif et libre, qu’il continue à favoriser l’innovation et le lancement de nouveaux produits et services et à réduire les prix au bénéfice des consommateurs.

Les licences libres de droits, principe fondamental des normes technologiques et de l’internet ouvert, favorisent l’innovation, le choix et la concurrence dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs de l’Union européenne et partout dans le monde.

C’est pourquoi les membres d’AOMedia ont défini la norme vidéo AV1 qu’ils offrent, libre de droits, aux implémenteurs. Appliquée à diverses plateformes et appareils très répandus, la norme AV1 permet de produire des vidéos de haute qualité tout en réduisant les coûts de streaming et de stockage. Dans un marché vigoureux, elle rivalise en matière de codecs vidéo en offrant du choix aux consommateurs et en réduisant les coûts et les barrières à l’entrée pour les implémenteurs, y compris les start-ups. Cette action prend tout son sens à l’heure où l’internet passe de plus en plus à la vidéo aux dépens du texte et que les consommateurs et les entreprises recherchent des vitesses plus élevées et une meilleure définition.

Nouvelle norme mondiale émergente applicable à la vidéo, AV1 rend les contenus vidéo plus accessibles et plus abordables, sur toutes les plateformes. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec les organismes de normalisation et les autres acteurs de la réglementation en Europe et de leur offrir des informations supplémentaires sur les avantages des codecs AOMedia et sur notre approche de l’octroi de licences.

À propos de l’Alliance for Open Media

L’Alliance for Open Media (AOMedia) a été fondée en 2015 pour définir et développer des technologies propres à répondre à la demande du marché en normes ouvertes applicables à la compression et à la diffusion des médias. Ses membres fondateurs Amazon, Apple, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics et Tencent sont également membres de son conseil d’administration. Le codec vidéo open source et libre de droits AV1 d’AOMedia représente une étape importante sur la voie menant à la fourniture d’un format vidéo de nouvelle génération interopérable, ouvert, optimisé pour la diffusion sur l’internet et adaptable à tout appareil moderne quelle que soit la bande passante. Rendez-vous sur www.aomedia.org et suivez AOMedia sur LinkedIn et Twitter : @a4omedia.

Contacts

Alexa Stewart



Relations publiques d’AOMedia



Tél. : +1 781.876.6242



E-mail : [email protected]