Spotify登陸韓國

全球大受歡迎的音訊串流訂閱服務登陸韓國流行音樂發源地

韓國首爾–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Spotify (NYSE: SPOT)今天在韓國推出服務，讓韓國聽眾能夠暢享全球超過6000萬首曲目和逾40億個播放清單。作為全球大受歡迎的音訊串流訂閱服務，Spotify提供超簡潔的介面、創新的技術架構、每日新音樂探索和根據每個聽眾的音樂品味加以個人化的演算推薦。此次推出服務使得Spotify服務的市場總數達到93個。

作為全球第六大音樂市場*，韓國是Spotify全球擴張之旅關鍵的下一站。韓國不僅是全球深具數位包容性的市場之一，而且也被廣泛認為是文化和音樂的中心，其中有一部分原因是由於韓國流行音樂(K-Pop)風靡全球。自2014年Spotify推出首個韓國流行音樂播放清單以來，在平臺上收聽韓國流行音樂所佔居的比例增加了2,000%以上。Spotify計畫利用此次推出服務來加速韓國整個音樂串流生態系統的成長，從而惠及音樂人、音樂廠牌、發行公司和樂迷。

Spotify免費增值商業長Alex Norström表示：「我們一直希望在聽眾和藝人所在的國家發展業務，而韓國聽眾和藝人數量都很龐大。此次推出服務為我們提供龐大的機會，不僅可以進一步推進我們的使命，為更多的聽眾帶來新的優質內容，還可以協助韓國本土藝人開拓Spotify全球3.2億聽眾的市場。我們希望為所有音樂類型的韓國藝人創造更多機會，讓他們被全世界的聽眾發現。」

Spotify專為每個市場量身打造音樂體驗。在今天推出的服務中，Spotify引進一系列專為韓國打造的新播放清單。這些播放清單提供由我們的韓國音樂專家團隊精心策劃的最新音樂，涵蓋一些廣泛流行的音樂類型。這些音樂清單包括：

這些新播放清單將加入涵蓋各種韓國音樂的Spotify韓國流行音樂風格庫，其中包括韓國流行音樂、嘻哈、獨立音樂、原聲、節奏布魯斯等，以及發掘韓國音樂新星的播放清單“RADAR Korea”，此為Spotify全球新興藝人計畫的一部分。風格庫在超過72個國家進行了本土化，包括俄羅斯、印度、巴西和阿拉伯聯合大公國。

在韓國，新聽眾如果在2021年6月底前訂閱，無需提供信用卡資訊即可在手機上免費試用Spotify Premium服務7天，如果提供信用卡資訊，則可共計免費使用3個月。聽眾可以在Instagram、Facebook、三星手機和電視、LG電視、微軟Xbox、Bose等多種裝置和應用程式整合中與Spotify互動。

Spotify應用程式可供Premium Individual個人方案和Duo雙人方案用戶下載。欲以您喜歡的方式享受音樂，請立即透過Android或iOS應用程式商店或前往www.spotify.com/kr-ko/下載Spotify應用程式。

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* 依據IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

關於Spotify Technology S.A.

成立於2008年的Spotify永久改變了音樂的傾聽方式。我們的使命是讓一百萬創意音樂人能夠以藝術為生，讓數十億粉絲有機會享受並從中獲得靈感，以此釋放人類的創造潛力。

今天，我們擁有逾6000萬首曲目和40多億個播放清單，是全球大受歡迎的音訊串流訂閱服務平臺，社群擁有逾3.2億聽眾，遍及93個市場。

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Eileen Moore

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