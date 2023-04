Presentamos la última innovación Un‑carrier de T‑Mobile: “Phone Freedom”

Libera tu contrato, haz un upgrade de tu red, eleva tu experiencia

Cuáles son las novedades: T‑Mobile lanzó otra innovación Un‑carrier, Phone Freedom, en respuesta a la estrategia de la competencia sobre los contratos de teléfonos por tres años sin opción, todo mientras aumentan los precios de sus clientes existentes. Con esta innovación, T‑Mobile ayuda a los clientes a liberarse de esta forma:

Presenta Go5G Plus, el primer plan móvil que garantiza que los clientes nuevos y existentes siempre reciban las mismas excelentes ofertas de dispositivos y puedan hacer un upgrade cada dos años. Además, pueden obtener más de $270 en beneficios mensuales agregados para familias y más.

Termina de pagar tu teléfono bloqueado actual y te da uno totalmente nuevo en la red 5G más galardonada del país con The Easy Unlock.

Presenta la Garantía Go Back para quienes se cambien y una promoción de planes digna de la década de la disrupción de El Un‑carrier.

Por qué es importante: millones de personas están atrapadas en contratos de tres años como única opción de financiamiento, y muchos ni siquiera lo saben. Al tener a sus clientes atados, AT&T y Verizon han subido, en conjunto, los precios nueve veces el último año. Todo ello a pesar de que casi el 70% de los encuestados prefiere hacer un upgrade cada dos años, no tres.

Para quiénes es importante: para todos.

Las compañías de servicio móvil vuelven a engañar, y no hay mejor momento para descubrir su jugada que hoy. En un evento transmitido por las redes, el director ejecutivo, Mike Sievert, y el presidente, Mike Katz, de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS), anunciaron Phone Freedom, una innovación Un‑carrier que los libera a ti y a tu teléfono del bloqueo y los trucos ocultos de las compañías de servicio móvil.

En el último año, AT&T y Verizon han extendido silenciosamente los contratos de dispositivos de dos a tres años, sin opción más corta y, con los clientes acorralados, entre los dos han subido los precios nueve veces en el mismo período. ¿Será coincidencia?

Al mismo tiempo, AT&T promete lo mismo a sus clientes nuevos y existentes, pero no puede respaldarlo. Ofrecen una oferta por tiempo limitado que te atrapa durante tres años, no promete nada para el futuro y luego te obliga a pagar si quieres hacer un upgrade antes o después de lo que AT&T te diga. AT&T en su máxima expresión.

“Hace diez años, iniciamos el movimiento Un‑carrier al librar a la industria de los contratos de servicio de dos años. Una década después de esa primera innovación Un‑carrier, las compañías de servicio móvil siguen centradas en intentar atrapar a los clientes”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “En T‑Mobile pensamos diferente. Queremos ser el proveedor que elijas, no el que te atrape. Por eso creamos Phone Freedom… porque todos los clientes de servicio móvil merecen más libertad y honestidad con las que puedan contar”.

Hoy, T‑Mobile ayuda a los clientes y a los pequeños negocios a liberarse de los disparates con Phone Freedom. Esta innovación Un‑carrier incluye:

Go5G Plus, un nuevo plan con la flexibilidad de hacer upgrades y el primer plan móvil que trata de igual manera a clientes nuevos y existentes hoy y siempre;

The Easy Unlock, una salida de emergencia para quienes están atrapados en contratos de tres años con teléfonos bloqueados en la red de las compañías de servicio móvil; y

Garantía Go Back, una opción que te asegura que estás con la marca que eliges, no con la que estás atrapado.

En conjunto, esta es la respuesta de El Un‑carrier a todas las formas nuevas con las que las compañías de servicio móvil y el monopolio del cable te seducen y te atrapan.

Go5G Plus

Go5G Plus es el primer plan móvil que siempre les da a los clientes nuevos y existentes las mismas excelentes ofertas de dispositivos y un teléfono nuevo cada dos años gracias a Nuevo en Dos, porque tres años es demasiado tiempo para esperar. Y estas promesas están integradas en el plan, a diferencia de las ofertas por tiempo limitado de AT&T. Tanto los clientes nuevos como los existentes disfrutan de las mismas ofertas ahora, y siempre en el futuro, para que nunca te preocupes por perderte nada. Es el trato justo con el que siempre puedes contar por parte de El Un‑carrier.

Y ahora mismo, los clientes de Go5G Plus pueden obtener un teléfono 5G gratis (de hasta $830) con intercambio elegible. Además, con la flexibilidad de hacer un upgrade, pueden intercambiar un teléfono de hasta seis años de antigüedad. Y esta oferta es válida para toda la familia: ¡hasta cuatro teléfonos gratis!

Además de ofrecer a los clientes más opciones y flexibilidad, Go5G Plus es una versión superpotenciada de Magenta MAX. Tiene todo lo que ofrece el plan más popular de T‑Mobile y aún más de lo que los clientes quieren:

Más datos para hotspot: obtén 50 GB de datos de alta velocidad para hotspot en smartphones cada mes, más que cualquier plan para consumidores de T‑Mobile, para usar en todos tus dispositivos.

obtén 50 GB de datos de alta velocidad para hotspot en smartphones cada mes, más que cualquier plan para consumidores de T‑Mobile, para usar en todos tus dispositivos. Más datos en Norteamérica: obtén 15 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá cada mes, los clientes ya usan casi un 50% más que en 2019, en México y Canadá, por lejos los principales destinos para los clientes de T‑Mobile. ¡Eso es 3 veces más datos de alta velocidad que Magenta MAX!

obtén 15 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá cada mes, los clientes ya usan casi un 50% más que en 2019, en México y Canadá, por lejos los principales destinos para los clientes de T‑Mobile. ¡Eso es 3 veces más datos de alta velocidad que Magenta MAX! Más ahorros: con Go5G Plus con AutoPago, ahorrarás alrededor de $120 al año para dos personas en comparación con los planes premium de AT&T y Verizon. Y por tiempo limitado, puedes obtener Go5G Plus con la tercera línea gratis, lo que le permite a una familia de tres ahorrar alrededor de $500 al año en comparación con los planes premium de compañías de servicio móvil.

¡Esos ahorros son solo en el costo del servicio! Los clientes de Go5G Plus ahorran aún más con más de $270 en beneficios mensuales agregados para dos o más líneas con extras como Apple TV+, Netflix por cuenta nuestra, datos de alta velocidad gratis en más de 215 destinos, protección de Scam Shield y más, con impuestos y cargos ya incluidos. Y todos esos beneficios están integrados en el plan, no son los beneficios de solo un año de los que se jactan las compañías de servicio móvil.

T‑Mobile también presenta Go5G para quienes solo quieren más datos, además de las versiones adicionales de Go5G y Go5G Plus para pequeños negocios, clientes de 55 años o más (a nivel nacional, no solo en Florida como la competencia) y familias de militares. Y no importa qué plan elijas, el Precio Fijo de T‑Mobile garantiza que no vamos a subir el precio base regular de tus llamadas, textos e Internet.

Estos nuevos planes Go5G se lanzan junto con los actuales planes de T-Mobile: Essentials, Magenta y Magenta MAX, para darles a los clientes aún más opciones. Y los clientes nuevos y existentes de todos los planes tienen accesos a excelentes ofertas de teléfonos. Ahora mismo eso incluye un teléfono 5G gratis con el intercambio de un dispositivo en cualquier condición.

The Easy Unlock

Millones de clientes de AT&T no solo están atrapados en contratos de tres años, sino que también están obligados a quedarse con teléfonos bloqueados en una red 5G que todavía intenta ponerse a nuestra altura. AT&T sigue bloqueando tu teléfono en su red incluso después de que termines de pagarlo para que te resulte mucho más difícil salir. Terrible.

Hoy, T‑Mobile está ayudando a los clientes de AT&T a escaparse. T‑Mobile siempre ha ayudado a las personas a salir de las garras de las compañías de servicio móvil al ayudarlas a terminar de pagar sus teléfonos o los cargos de cancelación de contrato, pero ahora El Un‑carrier está doblando su apuesta. T‑Mobile igual terminará de pagar tu teléfono (hasta $650 con tarjeta de prepago Mastercard), pero ahora también puedes intercambiar tu teléfono bloqueado elegible y obtener un smartphone totalmente nuevo por cuenta nuestra. Es realmente así de simple.

“El proceso de desbloqueo de AT&T es como ir al DMV, así que estamos ayudando a sus clientes a evitar la molestia”, indicó Mike Katz, presidente de Mercadeo, Innovación y Experiencia de T‑Mobile. “Por primera vez, no solo los estamos liberando de los teléfonos bloqueados, sino que también vuelven a casa con un smartphone gratis en la red 5G más galardonada del país”.

Con T‑Mobile, ahora puedes desbloquear el contrato de tu teléfono con una compañía de servicio móvil y mantener el precio base fijo de tu plan.

Garantía Go Back

T‑Mobile también conecta a todos los que están listos para liberarse y dejar atrás a las compañías de servicio móvil con una opción de seguridad para que los clientes no se sientan atrapados. En caso de que no quedes encantado con la red líder del país y beneficios insuperables, no te preocupes: T‑Mobile cortará los lazos sin resentimientos y te ayudará a volver a cambiarte devolviéndote $50 por línea de voz para ayudarte a cubrir el costo de tu factura si decides irte dentro de los 30 días.

Essential Savings

Toda esta disrupción es motivo de celebración. Además de los nuevos planes Go5G, y para dar opciones a los clientes, T‑Mobile está bajando los precios de su plan Essentials. Los que buscan lo básico pueden obtener todo lo que aman del plan Essentials, con descuento, con el plan Essentials Savings. Conéctate a la red 5G líder del país por solo $25 por línea al mes para una familia de cuatro o $50 al mes por una línea individual. Una familia de cuatro ahorra $240 al año en comparación con el plan Essentials de T‑Mobile. Y sí, el Precio Fijo está incluido.

Phone Freedom estará disponible desde el 23 de abril. The Easy Unlock y el plan Essentials Savings están disponibles por tiempo limitado.

Para más información sobre Phone Freedom, visita es.t-mobile.com/uncarrier y en la presentación, el 23 de abril, visita es.t-mobile.com/switch. Los negocios pueden conocer más en es.t-mobile.com/business/Go5G-business-plans.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Activa streaming de videos en UHD hasta 4K en Go5G Plus, streaming en HD en Go5G, o en general será en SD. Si hay congestión, los clientes de Go5G que usen más de 100 GB/mes podrían notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo de facturación, y los clientes de Essentials Savings podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes, debido a la priorización de datos. Después de la asignación para capacidad de enlace de alta velocidad, capacidad de enlace ilimitada en nuestra red a 3G como máx. Tercera línea gratis con créditos en la factura mensual para cuentas nuevas con 2 a 11 líneas de voz, sujeto a cambio. $5 más/línea sin AutoPago. Impuesto sobre ventas y cargos por regulación ya incluidos en el precio base mensual del plan elegible. Precio Fijo: garantiza que las cuentas nuevas con servicio elegible puedan mantener su precio base regular mensual para llamadas, textos y datos ilimitados en nuestra red; excluye impuestos y cargos, ciertas promociones por tiempo limitado, cargos por uso único, servicios de terceros y prácticas de gestión de la red. Garantía Go Back de $50: contáctanos antes de cancelar o transferir líneas para solicitar el pago. Oferta por tiempo limitado. Requiere transferencia de entrada elegible y transferencia de salida a una compañía de servicio móvil elegible dentro de los 30 días de la activación de la línea. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Easy Unlock de $650: oferta por tiempo limitado. La tarjeta suele tardar 15 días. Requiere contrato de financiamiento en un dispositivo nuevo, calificación crediticia, servicio y transferencia elegible. Teléfono gratis: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 14 128 GB: $829.99). Cargo por conexión del dispositivo de $35 e impuesto sobre el precio, antes de los créditos, que se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia, servicio e intercambios elegibles. Hasta $830 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

