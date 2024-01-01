Omdia：2025年第三季度，中国智能手机市场回调3%，vivo重返第一，竞争态势趋紧

伦敦–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–

vivo以1180万台的出货量重回第一，占据18%市场份额。华为紧随其后排名第二，出货量1050万台，市场份额为16%。苹果延续上一季度的涨势，出货量1010万台，排名相较去年同期上升两位，跻身市场前三。小米出货1000万台，OPPO出货990万台，分别位列第四第五。









Omdia分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：“ 尽管市场已连续两个季度回调，但跌幅的收窄意味着年初国家补贴计划带来的阶段性出货波动正在消退，市场节奏逐步回归常态。同时，审慎的出货节奏为厂商提供了健康的库存的水位，为第四季度丰富的旗舰新品发布、双11电商旺季及新一轮补贴政策预留了充足的备货基础。与此同时，厂商也正进行更为长远的战略性部署，华为自今年年初的Pura X起，在其主要新品全面预装Harmony OS 5.0系统，尽管这一举措短期对其系统使用体验提出更高挑战，并需要集中投入资源优化软件兼容，但在长远的坚定执行下仍有望为华为提供强有力的生态护城河，尤其是在存量型市场竞争中。”

他补充道：“ 主要厂商相继在三季度更新其中低端产品线，在今年部分元器件面临涨价的背景下，厂商对于中低端机型的升级显得更为有针对性且务实。荣耀X70、红米Note 15 Pro、vivo Y500、OPPO A6等新品的迭代方向趋同，均配备7000mAh以上超大电池，并强化防水、防尘及抗摔性能。这不仅体现了厂商对电池技术进步的利用，也精准回应了中大众消费者对耐用性和可靠性的核心需求。”

Omdia首席分析师侯林（Hayden Hou）表示：“ 尽管连续回调，但根据Omdia的预测，2025全年中国大陆智能手机出货在国补背景下预期实现温和增长。本土品牌正通过外观设计、电池、摄像头能力等来实现产品的差异化，并通过不断升级的AI功能及用例强化用户体验，以吸引本地用户——中国用户是全球发达市场中对AI倾向性最强的消费群体。在中国市场的产品创新和技术积累，将为本土品牌在海外市场的产品能力及AI竞争力提升提供宝贵范例。”

中国大陆智能手机出货量及年度增长率



Omdia智能手机市场脉动调查：2025年第三季度 制造商 2025年第三季度 2025年第三季度 2024年第三季度 2024年第三季度 年度 出货量 市场 出货量 市场 增长率 (百万) 份额 (百万) 份额 vivo 11.8 18% 13.0 19% -9% Huawei 10.5 16% 10.8 16% -3% Apple 10.1 15% 10.0 14% +1% Xiaomi 10.0 15% 10.2 15% -2% OPPO 9.9 15% 9.9 14% +0% 其他 14.9 22% 15.1 22% -1% 总计 67.2 100% 69.1 100% -3% 注：Huawei自2021年第一季度起不再包含HONOR数据；OPPO包含OnePlus品牌；vivo包含iQOO品牌。 由于四舍五入，百分比相加可能不等于100%。 数据来源：Omdia Smartphone Horizon Service（渠道进货数据），2025年10月

