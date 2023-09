Obtén el iPhone 15 Pro por cuenta nuestra y estarás listo para un upgrade todos los años, solo en T‑Mobile

Llévate el iPhone 15 Pro por cuenta nuestra con un intercambio, la libertad de hacer upgrade todos los años y más de $270 en beneficios cada mes con 2 o más líneas en Go5G Next… Todo en la red 5G líder del país

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) ofrecerá el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, con un resistente vidrio en la parte posterior con infusión de color en un diseño de aluminio, Dynamic Island, el chip A16 Bionic, un sistema de cámaras avanzado con una poderosa cámara gran angular de 48 MP y la más reciente opción de Teleobjetivo de 2x y USB-C; el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, los modelos Pro más ligeros que Apple jamás haya diseñado, con un diseño en titanio duro y liviano, un novedoso botón de Acción, potentes actualizaciones a la cámara, incluido un sistema de cámara gran angular de 48 MP más avanzado, equivalente a siete lentes profesionales con una calidad de imagen increíble y un Teleobjetivo de 5x, el zoom de mayor alcance que jamás se haya instalado en un iPhone, exclusivamente en el iPhone 15 Pro Max, el chip A17 Pro que brinda experiencias de videojuegos épicos y rendimiento profesional, y USB-C con velocidades USB 3.









Con los planes más recientes de T‑Mobile, Go5G Next, Go5G Plus y ciertos planes Go5G Business, los clientes nuevos y existentes pueden llevarse el iPhone 15 Pro por cuenta nuestra (hasta $1,000 de descuento con intercambio). Y solo en T‑Mobile los clientes pueden hacer un upgrade cuando prefieran —cada uno o dos años—, y cuando quieran hacer un upgrade, siempre recibirán las mismas grandes ofertas de teléfonos que los clientes nuevos. Además, solo los clientes de T‑Mobile acceden a velocidades de red 5G autónoma (5G SA) más rápidas con los últimos productos de Apple

T‑Mobile también ofrecerá la avanzada y más reciente Apple Watch Series 9, con mejoras en todo el sistema y funcionalidades totalmente nuevas, como el S9 SiP, un mágico y novedoso gesto de dos toques y una pantalla más brillante; el Apple Watch Ultra 2, que aporta nuevas funcionalidades al reloj inteligente más capaz y resistente de Apple; y AirPods Pro (2.a generación) con capacidades de carga USB-C, mayor resistencia al polvo y audio sin pérdida con Apple Vision Pro, además de las últimas experiencias como Audio Adaptativo y Reconocimiento de Conversación con iOS 17. Desde hoy, 15 de septiembre, tanto los clientes como los negocios podrán reservar la línea del iPhone 15 y ordenar Apple Watches, incluida la segunda generación del Apple Watch SE, con disponibilidad en T‑Mobile y Metro by T‑Mobile el 22 de septiembre. La disponibilidad de los AirPods Pro (2.a generación) con USB-C se ofrecerá próximamente. Para más detalles, visita es.t-mobile.com.

“Han pasado 10 años desde que T‑Mobile lanzó el iPhone y, desde entonces, pasamos de no ser la red favorita a ser la red líder, y hoy somos la única compañía telefónica que puede activar la red 5G nacional autónoma en los nuevos modelos de iPhone 15, la línea más avanzada hasta el momento con un desempeño superior”, comentó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Mientras que los competidores limitan las ventajas y atrapan a los clientes en contratos de tres años para que puedan obtener las mejores ofertas, a nosotros nos importa dar a los clientes el máximo valor, la mejor red y la libertad de hacer un upgrade cuando prefieran. De verdad, nunca hubo un mejor momento para unirse a El Un‑carrier que ahora”.

Línea del iPhone 15

El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus presentan un vidrio en la parte posterior con infusión de color, pionero en la industria, con un impresionante acabado mate texturizado y contorno redondeado en la carcasa de aluminio. Ambos modelos vienen con la Dynamic Island, una innovadora forma de interactuar con alertas importantes y Actividades en Vivo, y un sistema de cámara avanzado, incluida una poderosa cámara gran angular de 48 MP que hace capturas en superalta resolución y una novedosa opción de Teleobjetivo de 2x para que los usuarios disfruten un total de tres niveles de zoom óptico, que es como tener una tercera cámara. La línea del iPhone 15 también presenta la nueva generación de retratos, y facilita la captura de retratos con gran detalle y rendimiento de poca luz. El rápido y eficiente chip A16 Bionic es de rendimiento comprobado, y los modelos del iPhone 15 siguen ofreciendo alta calidad, una experiencia 5G superrápida y mejor calidad de audio en las llamadas telefónicas, incluidas las que se hacen por FaceTime o en apps de terceros. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus están disponibles en pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas1 en cinco colores nuevos e increíbles: rosa, amarillo, verde, azul y negro. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max están diseñados con titanio de grado aeroespacial que es sorprendentemente fuerte y, al mismo tiempo, liviano, siendo los modelos Pro más ligeros que Apple jamás haya diseñado. El nuevo diseño también presenta un contorno redondeado y un botón de Acción que puedes adaptar a tu gusto, lo que permite a los usuarios personalizar su experiencia de iPhone. Con rendimiento y capacidades profesionales, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max tienen la tecnología del A17 Pro, el primer chip de tres nanómetros de la industria telefónica. Las poderosas actualizaciones de la cámara son equivalentes a siete lentes profesionales con una magnífica calidad de imagen, e incluyen un sistema de cámara gran angular de 48 MP más avanzado que genera una resolución superalta predeterminada de 24 MP, la siguiente generación de retratos con Enfoque y Control de profundidad, mejoras al modo Noche y HDR Inteligente, y un Teleobjetivo de 5x totalmente nuevo, exclusivamente en el iPhone 15 Pro Max. La línea del iPhone 15 Pro es ahora compatible con wifi 6E, que brinda un excelente rendimiento inalámbrico y está equipada con funcionalidades 5G superrápidas. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max están disponibles en pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas1 y vienen en cuatro acabados nuevos e impresionantes: titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural. La línea del iPhone 15 usa un conector USB-C, que es un estándar universalmente aceptado para cargar y transferir datos, lo que permite cargar tu iPhone, Mac, iPad y los actualizados Airpods Pro (2.a generación) con el mismo cable; y el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max son compatibles con una capacidad de transferencia 20 veces más rápida con USB 3. Todos los modelos también ofrecen capacidades de seguridad críticas para brindar ayuda en los momentos más importantes, incluida la Detección de Choques2 y Emergencia SOS vía satélite3 que se basa en la infraestructura satelital innovadora de Apple; el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro presentan la asistencia en carretera vía satélite para que los usuarios puedan pedir ayuda si tienen problemas con el auto aunque no tengan conexión. El sistema operativo iOS 174 hace que la línea del iPhone sea aún más personal e intuitiva, y presenta Pósters de Contacto, lo que permite a los usuarios personalizar cómo sus contactos los ven durante las llamadas entrantes, y correo de voz en vivo para ver una transcripción en tiempo real en el dispositivo mientras alguien deja un correo de voz. Los usuarios incluso pueden contestar la llamada mientras la persona que llama deja su mensaje de voz. La línea del iPhone 15 está disponible con eSIM, una alternativa más conveniente y segura que una SIM física, para que los usuarios puedan mantenerse conectados a través de planes de roaming internacional económicos cuando viajan por el mundo.

Apple Watch Series 9

El Apple Watch Series 9 incorpora nuevas funcionalidades al reloj de mayor venta en todo el mundo y logra un hito medioambiental de importancia. El Apple Watch Series 9 es más poderoso que nunca con el nuevo S9 SiP, que aumenta el desempeño y las funcionalidades; un mágico y novedoso gesto de dos toques; una pantalla más brillante; Siri más veloz incluida en el dispositivo, ahora con la capacidad de acceder y registrar datos de salud; Rastreo Preciso para iPhone; y más. Además, el Apple Watch Series 9 también viene con watchOS 10, que ofrece apps rediseñadas, el nuevo Smart Stack, nuevas esferas de reloj, nuevas funcionalidades para ciclismo y senderismo, herramientas para apoyar la salud mental, así como todas las funcionalidades para mantenerte conectado, saludable, activo y seguro. Ahora, por primera vez, los clientes pueden escoger la opción neutra en carbono en todos los Apple Watch, lo cual representa un hito de gran importancia para Apple 2030: Apple se propone alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones, cadenas de suministro y manufactura y ciclo de vida de los productos para 2030. Todos los Apple Watch Series 9 de aluminio con una nueva correa deportiva son neutros en carbono. El Apple Watch Series 9 les permite a los usuarios mantenerse conectados, hacer llamadas y recibir mensajes de texto, incluso sin tener su iPhone cerca.

Apple Watch Ultra 2

El Apple Watch Ultra 2 incorpora nuevas funcionalidades al reloj inteligente más capaz y resistente de Apple, y es neutro en carbono al combinarlo con una correa Trail o Alpine. El Apple Watch Ultra 2 ofrece todas las funcionalidades que a los usuarios les encantan del Ultra, además del nuevo y poderoso S9 SiP, un mágico y novedoso gesto de dos toques, la pantalla más brillante de Apple, rango de altitud ampliado, Siri incluido en el dispositivo, Rastreo Preciso para iPhone, y funcionalidades avanzadas para aventuras acuáticas y al aire libre. Además, el Apple Watch Series 2 viene con watchOS 10, que ofrece apps rediseñados, el nuevo Smart Stack, nuevas experiencias para ciclismo, funcionalidades para aventurarse al aire libre, una nueva esfera, Modular Ultra, así como todas las funcionalidades para mantenerte conectado, saludable, activo y seguro. El Apple Watch Ultra 2 les permite a los usuarios mantenerse conectados, hacer llamadas y recibir mensajes de texto, incluso sin tener su iPhone cerca.

Airpods Pro (segunda generación) con USB-C

Los nuevos Airpods Pro se actualizaron con un conector USB-C. Con un solo cable pueden cargarse directamente desde una Mac, iPad y la línea iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max). La clasificación mejorada IP54 para los audífonos y el estuche también ofrece mayor resistencia al polvo, para que se puedan llevar en aventuras escabrosas favoritas. Los nuevos Airpods Pro (segunda generación) ahora incluyen audio sin pérdida con latencia ultrabaja para la solución móvil perfecta con Apple Vision Pro. Cuando Apple Vision Pro esté disponible a principios del año próximo, los clientes podrán disfrutar de la experiencia de escuchar más avanzada de la industria con los nuevos Airpods Pro para una experiencia sin comparación de entretenimiento, gaming, llamadas FaceTime y mucho más. Todos los AirPods Pro (segunda generación) tienen funcionalidades y capacidades increíbles con iOS 17, incluso Audio Adaptativo, Volumen Personalizado y Reconocimiento de Conversación, todo lo cual redefine la experiencia de escuchar.5

Ofertas de la línea del iPhone 15

A partir de hoy, 15 de septiembre, los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile podrán elegir entre estas ofertas:

Obtener un iPhone 15 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1,000 de descuento en cualquier modelo iPhone 15) al intercambiar un producto elegible en Go5G Plus o Go5G Next.

Obtener hasta $650 de descuento en cualquier modelo iPhone 15 con Magenta MAX, $350 de descuento con Go5G y Magenta, y $200 de descuento en casi todos los demás planes de T‑Mobile al intercambiar un producto elegible.

Elegir cualquier modelo iPhone 15 y recibir $700 de descuento en el segundo al agregar una línea en prácticamente todos los planes de T‑Mobile.

Elegir cualquier Apple Watch nuevo y llevarse otro con $300 de descuento al agregar una línea nueva para reloj.

Y todo con 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Y en Metro by T‑Mobile, el líder indiscutido de servicio móvil prepagado, todos pueden recibir $300 de descuento en el iPhone 15 con un intercambio elegible mediante reembolso al instante al cambiarse y verificar identificación en el plan más popular de Metro a partir del 22 de septiembre. En Metro no hay contratos, verificaciones de crédito ni sorpresas; es decir, no hay Nada de Bla, Bla, Bla.

Planes con grandes beneficios y libertad de hacer upgrade

Mientras los clientes de otras compañías de servicio móvil quedan atrapados en contratos de teléfono de tres años para obtener las mejores ofertas, los planes más nuevos de T‑Mobile les ofrecen a los clientes la flexibilidad para hacer un upgrade. Go5G Next y Go5G Plus son los únicos planes de servicio pospagado móvil que garantizan que los clientes estén listos para hacer un upgrade cuando prefieran y la promesa de que los clientes existentes siempre reciban las mismas grandes ofertas que los clientes nuevos. Eso significa que los clientes nuevos y existentes obtienen las mismas excelentes ofertas hoy y en el futuro, y pueden hacer un upgrade todos los años con Go5G Next o cada dos años con Go5G Plus.

Y para disfrutar de más beneficios de El Un‑carrier, Go5G Plus y Go5G Next también ofrecen regalos y ventajas exclusivas como Apple TV+ por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en más de 215 destinos, protección Scam Shield, T‑Mobile Tuesdays y más… SOLO por ser cliente de T‑Mobile. Eso equivale a más de $270 en beneficios CADA mes cuando lo calculas para dos o tres líneas.

Red 5G líder

El Un‑carrier, con la red 5G más grande, rápida y galardonada del país, está dejando atrás a las demás compañías de servicio móvil. Por primera vez, la línea iPhone podrá acceder a la cuádruple agregación en la red 5G autónoma (5G SA) de T‑Mobile, la única en Estados Unidos. Esto significa que los clientes de El Un‑carrier obtienen velocidades 5G autónomas más rápidas en el nuevo iPhone. Y hablamos de 20% más rápidas en promedio que los teléfonos que no la tienen.

T‑Mobile para Empresas

T‑Mobile también tiene ofertas en iPhone especialmente para negocios:

Obtener un iPhone 15 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1,000 de descuento en cualquier modelo iPhone 15) con 24 créditos en la factura mensual más impuestos al intercambiar un producto elegible. Esta oferta está disponible en Go5G Business Plus, Go5G Business Next y en los planes Business Unlimited elegibles.

Elegir un iPhone 15 por cuenta nuestra con 24 créditos en la factura mensual más impuestos al cambiarse a un plan Business Unlimited elegible de T‑Mobile (no requiere intercambio).

Y el plan Business Unlimited Ultimate+ para iPhone de T‑Mobile es el único plan de servicio móvil con Apple Business Essentials y AppleCare+ para Business Essentials, todo incluido. Además, los planes T‑Mobile para Empresas vienen repletos de beneficios. Con Go5G Business Next, los pequeños negocios pueden hacer un upgrade todos los años y, además, obtener 100 GB de datos para hotspot móvil. Y los planes incluyen beneficios de viaje premium para empresas con un valor de más de $400 y soluciones para empresas como Secure Wi-Fi, que les permiten a los negocios trabajar con facilidad prácticamente desde cualquier lugar y ahorrar dinero al mismo tiempo.

Para más información sobre las ofertas de T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Nunca ha sido tan fácil cambiarse a El Un‑carrier. Gracias a T‑Mobile, las personas pueden liberarse de las compañías de servicio móvil porque las ayuda a terminar de pagar sus teléfonos o sus cargos por cancelación de contrato al cambiarse.

Para ver las ofertas de T‑Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/apple-business-iphone-deals. Los clientes de Metro pueden ver las últimas ofertas a partir del 22 de septiembre en hola.metrobyt-mobile.com/deals/apple.

Para conocer más detalles sobre los modelos de iPhone 15, visita www.apple.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. iPhone: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 15 Pro 128 GB: $999.99). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles y, para ofertas de intercambio, requiere intercambio elegible (p. ej., ahorra $1,000: iPhone 11 Pro; ahorra $830: iPhone 14; ahorra $400: iPhone 7). Hasta $1,000 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Apple Watch: si cancelas el servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo del precio regular de todos los dispositivos (p. ej., Apple Watch S9 45 mm (alum.): $529.99). Requiere calificación crediticia, servicio y línea adicional (2 o más en total) elegibles. Si cancelaste líneas con servicio wearable en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. $300 vía créditos en la factura por el dispositivo de menor precio; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Oferta de Metro: la oferta no está disponible si te cambias desde T‑Mobile, o si tuviste el servicio de Metro o T‑Mobile en los últimos 180 días. Al traer tu identificación, validaremos tu nombre, dirección y fecha de nacimiento a través de una base de datos independiente. Podría aplicarse un cargo por conexión de $25.

1 La pantalla tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla tiene 6.06 pulgadas (iPhone 15 Pro y iPhone 15) o 6.68 pulgadas (iPhone 15 Pro Max y iPhone 15 Plus) en diagonal. El área real de visualización es menor.

2La funcionalidad Detección de Choques está diseñada para detectar accidentes en vehículos de pasajeros de cuatro ruedas con determinados perfiles de masa, fuerza de gravedad y velocidad relacionados con accidentes graves que ponen en peligro la vida. Funcionalidad diseñada para accidentes graves donde peligra la vida, con colisiones de alto impacto de frente y traseras, laterales, de costado en T, y vuelcos. Detección de Choques está disponible en todo el mundo con iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, y Apple Watch SE.

3 Emergency SOS vía satélite y Asistencia en carretera vía satélite fueron diseñadas para uso en espacios abiertos con una línea de visión despejada del cielo. El desempeño podría verse afectado por obstáculos como árboles o edificios circundantes.

4 Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles en todos los países o áreas. Visita apple.com/ios/feature-availability para ver la lista completa.

5 Disponible para modelos de AirPods Pro (2.a generación) con estuche de carga MagSafe (USB-C) y AirPods Pro (2.a generación) con estuche de carga Lightning.

