Naveen Gupta 加入 LambdaTest 擔任首席財務官

Naveen 豐富的經驗將協助 LambdaTest 迅速實現盈利增長

印度諾伊達和美國舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–LambdaTest 是一個智能化的全渠道數碼化體驗測試雲平台，剛剛宣布任命 Naveen Gupta 為首席財務官。他擁有超過 35 年的跨行業經驗，過去曾於多家知名公司擔任過高管職位，為 LambdaTest 帶來豐富的財務和戰略經驗。

在 LambdaTest 的新職位上，Naveen 將負責領導財務和會計職能，協助推動公司業務增長和盈利。他將負責財務規劃、收入預測、利潤、業務增長目標以及風險管理等工作。

Naveen 最近在創新型矽谷數碼醫療公司 Innovaccer 擔任首席財務官。之前他曾在 Thomson Reuters、Pangea3（被 Thomson Reuters 收購）、GlobalLogic India 和 Xansa 等公司工作。

LambdaTest 首席執行官 Asad Khan 表示：「Naveen 在科技公司財務功能擴展方面具有深厚的戰略專長，其三十五年的從業經歷對我們來說是一筆寶貴的財富。Naveen 將成為我們在增長和盈利方面的指路明燈。我們非常高興歡迎他加入 LambdaTest 大家庭。」

LambdaTest 新任首席執行官 Naveen Gupta 表示：「LambdaTest 在顛覆數碼體驗測試領域的創新讓我感到振奮。這種核心創新的潛力是相當巨大的。此外 LambdaTest 對合作夥伴關係深入關注，以實現整合的企業執行環境，將徹底改變傳統的孤立測試方式，為公司提供統一和高效的體驗。而公司領導層在生產率和效率方面有著堅實的遠見，我的任務是接過接力棒，並在策略上實現增長和盈利。我很期待往後的工作。」

LambdaTest 最近還宣布推出面向企業的數碼體驗測試雲。該產品將透過提供一個最佳而全面的測試執行和協同平台，以及深入的測試分析和可客製化的部署選項例如公共雲、單租戶或本地部署，使企業加快數碼化轉型。

關於 LambdaTest

LambdaTest 是一個智能化的統一數碼化體驗測試雲平台，透過加快測試執行速度，協助企業大幅縮短產品上市時間，確保發布品質，並加速數碼化轉型。有 130 多個國家的 10,000 多家企業客戶和 200 多萬使用者依靠 LambdaTest 來滿足其測試需求。

持續測試雲

LambdaTest 的持續測試雲使企業能夠快速地測試和部署其 Web 和行動應用程式的變化，速度提升高達 70%，有助於加速開發過程，並縮短產品上市時間。

跨瀏覽器測試雲

我們的跨瀏覽器測試雲使用戶能夠在各種瀏覽器、作業系統和設備上測試其網站和 Web 應用程式。透過即時測試、回應式設計測試和偵錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和 Web 應用程式兼容不同的瀏覽器，從而提供順暢的用戶體驗。

實際設備雲

使用實際設備雲，測試人員/開發人員可在其行動應用程式上線之前及早發現漏洞。透過 LambdaTest 的實際設備測試雲，團隊可在其應用程式發布到正式作業環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗（UI/UX）、效能和功能。這些團隊還可在極為廣泛的行動和 OTT 設備（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上進行測試。

AI 支援的視覺回歸雲

確保應用程式的佈局、設計和功能持續保持一致，對於提供視覺上毫無瑕疵的數碼化體驗至關重要。LambdaTest 的視覺回歸雲確保了企業的 Web 應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無差錯，從而最終能改善數碼化體驗和提高業務績效。在向客戶發布應用程式之前，團隊可及早發現視覺 UI 漏洞。測試人員/開發人員可在 3,000 多種瀏覽器和實際設備的組合中執行自動化的視覺回歸測試，以識別視覺偏差。

AI 支援的整合式測試智能

測試執行洞察對於數碼化轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發布品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest 的整合式測試智能 (Integrated Test Intelligence) 為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並提高應用程式的品質。這可以使開發團隊獲得詳細且可操作的測試執行資料，並彌合資料、洞察力和行動之間的鴻溝，以便更快地作出更好的決策。

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