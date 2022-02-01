  Mavenir面向通信服务提供商推出通信平台即服务综合产品

德州理查森–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生软件构建面向未来的网络。公司今天宣布推出通信平台即服务(CPaaS)，这是一款软件即服务(SaaS)综合产品。

Mavenir的CPaaS结合了应用编程接口(API)辅助工具和统包应用，可向通信服务提供商(CSP)提供全面的客户参与和业务消息传递货币化解决方案。

CPaaS有助于数字化转型，可助推企业改善客户参与并提高效率，为CSP提供了实现业务不断增长的机会。

Mavenir CPaaS可帮助CSP：

提高网络资产的变现能力 ——通过推出新的商业用例和应用来实现。寻求新收入来源的CSP能够直接为企业提供一种在现有业务应用和流程中整合通信功能的方式，从而利用现有网络资产来提供可靠的流量终端。

——通过推出新的商业用例和应用来实现。寻求新收入来源的CSP能够直接为企业提供一种在现有业务应用和流程中整合通信功能的方式，从而利用现有网络资产来提供可靠的流量终端。 利用会话式商务等业务转型趋势 ——CSP还可以利用Mavenir的CPaaS业务消息传递和客户参与功能来扩大其服务范围，提供多渠道的移动原生消息传递体验，如Google Business Messages上的富通信服务(RCS)、Apple Messages for Business、短信服务(SMS)和多媒体信息服务(MMS)。

——CSP还可以利用Mavenir的CPaaS业务消息传递和客户参与功能来扩大其服务范围，提供多渠道的移动原生消息传递体验，如Google Business Messages上的富通信服务(RCS)、Apple Messages for Business、短信服务(SMS)和多媒体信息服务(MMS)。 打造丰富的消息传递体验 ——Mavenir CPaaS涵盖多种一站式应用，包括Smart 2FA、Campaign Studio和Chatbot Studio、Visual Flow Builder、用于Webex和Microsoft Teams的SMS Message Exchange、Number Masking及一系列用于语音、视频、全渠道消息传递和WebRTC功能的可编程API等。

——Mavenir CPaaS涵盖多种一站式应用，包括Smart 2FA、Campaign Studio和Chatbot Studio、Visual Flow Builder、用于Webex和Microsoft Teams的SMS Message Exchange、Number Masking及一系列用于语音、视频、全渠道消息传递和WebRTC功能的可编程API等。 加快创新和差异化——借助Mavenir CPaaS API和软件开发工具包(SDK)，CSP可通过其内部创新团队或与第三方合作伙伴合作，将其网络能力整合到独特且差异化的新服务产品中，以解决特定垂直行业的问题（如医疗业、金融服务业、旅游业和酒店业等）。

Mavenir企业连接解决方案总裁Jorgen Nilsson表示：“面向消费者的移动消息传递不断加速发展，企业需要学习并掌握如何在全球范围内随时通过首选渠道与客户互动。将沉浸式功能和移动业务通信工具整合到综合解决方案中，可帮助CSP推出更广泛的服务，巩固其客户参与计划，同时扩大其在业务通信价值链中的收入份额。”

Mavenir CPaaS是一种SaaS产品，由Mavenir在公共云中管理和运行，以“按需付费”模式提供。这种模式可最大限度减少前期投资和风险，加快产品上市时间。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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