Mavenir針對通信服務提供者推出通訊平臺即服務綜合產品

德州理查孫–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生軟體建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布推出通訊平臺即服務(CPaaS)，這是一款軟體即服務(SaaS)綜合產品。

Mavenir的CPaaS結合了應用程式開發介面(API)輔助工具和統包應用程式，可向通訊服務提供者(CSP)提供全面的客戶參與和業務訊息傳遞貨幣化解決方案。

CPaaS有助於數位化轉型，可幫助企業改善客戶參與並提高效率，為CSP提供了實現業務不斷成長的機會。

Mavenir CPaaS可幫助CSP：

提高網路資產的變現能力 ：透過推出新的商業使用案例和應用程式來實現。尋求新收入來源的CSP能夠直接為企業提供一種在現有業務應用程式和流程中整合通訊功能的方式，從而利用現有網路資產來提供可靠的流量終端。

：透過推出新的商業使用案例和應用程式來實現。尋求新收入來源的CSP能夠直接為企業提供一種在現有業務應用程式和流程中整合通訊功能的方式，從而利用現有網路資產來提供可靠的流量終端。 利用工作階段式商務等業務轉型趨勢 ：CSP還可以利用Mavenir的CPaaS業務訊息傳遞和客戶參與功能來擴大其服務範圍，提供多管道的行動原生訊息傳遞體驗，如Google Business Messages上的進階通訊服務(RCS)、Apple Messages for Business、簡訊服務(SMS)和多媒體訊息服務(MMS)。

：CSP還可以利用Mavenir的CPaaS業務訊息傳遞和客戶參與功能來擴大其服務範圍，提供多管道的行動原生訊息傳遞體驗，如Google Business Messages上的進階通訊服務(RCS)、Apple Messages for Business、簡訊服務(SMS)和多媒體訊息服務(MMS)。 打造豐富的訊息傳遞體驗 ：Mavenir CPaaS涵蓋多種一站式應用程式，包括Smart 2FA、Campaign Studio和Chatbot Studio、Visual Flow Builder、用於Webex和Microsoft Teams的SMS Message Exchange、Number Masking，以及一系列用於語音、視訊、全管道訊息傳遞和WebRTC功能的可程式化API等。

：Mavenir CPaaS涵蓋多種一站式應用程式，包括Smart 2FA、Campaign Studio和Chatbot Studio、Visual Flow Builder、用於Webex和Microsoft Teams的SMS Message Exchange、Number Masking，以及一系列用於語音、視訊、全管道訊息傳遞和WebRTC功能的可程式化API等。 加快創新和差異化：使用Mavenir CPaaS API和軟體開發套件(SDK)，CSP可透過其內部創新團隊或與協力廠商合作夥伴合作，將其網路能力整合到獨特且差異化的新服務產品中，以解決特定垂直產業的問題（如醫療業、金融服務業、旅遊業和飯店業等）。

Mavenir企業連接解決方案總裁Jorgen Nilsson表示：「用於消費者的行動訊息傳遞不斷加速發展，企業需要學習並掌握如何在全球隨時透過首選管道與客戶互動。將沉浸式功能和行動業務通訊工具整合到綜合解決方案中，可幫助CSP推出更廣泛的服務，鞏固其客戶參與計畫，同時擴大其在業務通訊價值鏈中的收入份額。」

Mavenir CPaaS是一種SaaS產品，由Mavenir在公有雲中管理和執行，以「按需求付費」模式提供。這種模式可最大限度減少前期投資和風險，加快產品上市時間。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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