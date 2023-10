Llévate un Google Pixel 8 gratis y libera su máximo potencial 5G solo en T‑Mobile, el líder en 5G del país

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–Cuáles son las novedades: el Google Pixel 8, el Pixel 8 Pro y el Pixel Watch 2 ya están aquí, y puedes reservarlos desde hoy en T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) en línea y en las tiendas, con disponibilidad a partir del jueves 12 de octubre. El Un‑carrier es EL lugar para obtener los nuevos dispositivos de Google. Solo los clientes de T‑Mobile pueden obtener velocidades más rápidas con los nuevos smartphones Pixel con la cuádruple agregación autónoma 5G de T‑Mobile, que además ofrece planes repletos de beneficios. Y ahora mismo, los clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, pueden llevarse el Pixel 8 gratis o aprovechar diversas ofertas, como éstas:









Llévate un Pixel 8 gratis (u $800 de descuento en el Pixel 8 Pro) al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible con Go5G Plus, Go5G Next, Go5G Business Plus o Go5G Business Next, o al cambiarte a T‑Mobile con un plan Business Unlimited elegible, con 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Obtén hasta $500 de descuento en el Pixel 8 u 8 Pro al intercambiar un dispositivo con un plan elegible (Go5G, Magenta y más), con 24 créditos en la factura mensual.

Obtén $400 de descuento en el Pixel 8 u 8 Pro al agregar una línea en un plan elegible (Go5G, Magenta y más), con 24 créditos en la factura mensual.

Compra cualquier smartphone Pixel 8 nuevo y llévate un Google Pixel Watch 2 gratis al activar una línea nueva para reloj vía tarjeta virtual de prepago Mastercard, más impuestos.

Oferta exclusiva para T‑Mobile para Empresas: procesamiento de pagos sin contacto GRATIS con Square hasta $3,000 en transacciones al comprar un Google Pixel nuevo.

Por qué es importante: porque ya no es necesario tener que elegir entre un precio excelente o una red excelente. Los clientes de T‑Mobile lo tienen todo con la red 5G líder del país, planes de servicio móvil repletos de beneficios y la libertad de hacer un upgrade cuando prefieran:

Para quiénes es importante: para todos.

Qué más: el Pixel 8 viene en color Obsidian, Hazel y Rose a $29.17/mes ($0 pago inicial; precio regular: $699.99), el Pixel 8 Pro viene en color Obsidian, Bay y Porcelain a $31.25/mes ($249.99 pago inicial; precio regular: $999.99), y el Pixel Watch 2 está disponible a $16.67/mes ($0 pago inicial; precio regular: $399.99); todo en 24 meses con verificación de crédito con el plan de financiamiento de equipo sin interés de T-Mobile.

Para más detalles sobre todos los dispositivos Pixel disponibles en T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/google-phone-deals. Para más información sobre las ofertas de T‑Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/google-pixel-deals.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Teléfonos Pixel: contáctanos antes de cancelar la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Google Pixel 8 Pro: $999.99 y Google Pixel 8: $699.99). Requiere calificación crediticia y servicio elegibles y, para oferta de intercambio, requiere intercambio elegible (p. ej., ahorra $800: Samsung Galaxy S9; ahorra $400: Samsung Galaxy S6). Hasta $800 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Pixel Watch 2: si cancelas la cuenta de servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Google Pixel Watch 2: $399.99). Requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. $399.99 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard, la cual puedes usar en Internet o en cualquier tienda con apps móviles de pago aceptadas; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta virtual de prepago Mastercard es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC, bajo licencia de Mastercard International Incorporated. Podría demorar de 6 a 8 semanas tras el cumplimiento de los requisitos de la oferta. Límite de 1 reembolso por reloj por compra de Google Pixel vía facturación financiada. Square para negocios: oferta válida desde el 5 de octubre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024. La oferta es válida solo para los clientes nuevos de Square en EE. UU., está sujeta a disponibilidad hasta agotar existencias de los artículos de la promoción y no puede combinarse con otras ofertas. La devolución de los teléfonos Pixel correspondientes tendrá un cargo para cubrir otros cargos ya reembolsados y se perderán los créditos sin usar. Square cobra el 2.6% + 10¢ por el uso de cada tarjeta, incluida Visa, Mastercard, Discover y American Express. 3.5% + 15¢ por cada transacción manual. Todas las ofertas podrían no ser combinables con algunas de las ofertas o descuentos.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa



Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



[email protected]

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



[email protected]

https://investor.t-mobile.com