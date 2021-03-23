Liquid Instruments推出針對下一代科學家和工程師的強大實驗室教育解決方案Moku:Go

Moku:Go提供一系列全面的儀器和功能，旨在協助科學和工程科系學生突破教學實驗室和教室的傳統界限

聖地牙哥和澳洲坎培拉–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–精密軟體定義儀器的創新者Liquid Instruments今天推出Moku:Go，這是完整的擕帶式平臺，旨在將工程實驗室帶到任何地方，並開創全球大學科學和工程教育的新時代。





在高等教育機構中，目前的校內實驗室儀器是固定的，價格昂貴，受硬體限制，並且在購買時就已組裝到位。現有的擕帶式解決方案缺乏當前和未來幾代學生所期望的直覺式軟體介面，也未提供全部必要的儀器和功能，無法讓學生在實驗室以外的地方有效學習。對遠距學習解決方案和教室內外更多實作體驗的需求不斷增加，這推動了對學生擁有、能夠為下一代工程師和科學家提供支援之靈活平臺的市場需求。

新推出的軟體支援硬體平臺Moku:Go是可以裝進背包的工程實驗室。根據設計，其具有卓越的便攜性、靈活性和耐用性，不僅可以協助電子工程科系的學生，還可以協助物理、生物工程、化學工程及其他科系的學生完成四年甚至更長時間的教育。該平臺初步配備八種可靠的強大儀器，包括示波器、PID控制器、邏輯分析儀、任意波形產生器、資料記錄器、頻譜分析儀等。它還擁有Wi-Fi熱點和USB-C等全面的連接選項，提供強大的硬體功能和電氣保護，確保學生可以探索新專案，而不會將自己或設備置於危險之中。獨特的整合式電源可由用戶進行程式設計，提供可用於任何專案的高電壓和大電流選項。

美國空軍學院電機與電腦工程系主任Brian J. Neff上校表示：「兩年前，當我們第一次把Moku:Lab帶到教室時，我們的學生激動不已。看到Moku:Go的新功能後，我更加振奮。很明顯，它將有助於把學生的教育體驗帶入新時代。我期待看到這成為我們課程的標準部分。」

Moku:Go的軟體設計是為了吸引習慣於直覺式使用者介面和廣泛相容性的世代。Liquid Instruments將用戶體驗帶出了翻蓋手機時代，為學生設計了充滿吸引力且功能強大的直覺式Windows和Mac介面。它提供遠距存取功能和有關訊號處理鏈的清晰圖解視圖，讓學生無論親臨現場還是遠距都能輕鬆理解難懂的概念。以學生為中心的設計保證他們學到核心概念，而不侷限於瞭解設備本身。

Moku:Go不僅有助於提高學生的參與度，而且與課程融入也減少了教師和助教的工作量。該平臺支援Python、LabVIEW和MATLAB API，並已發佈了MATLAB即時腳本範例，用於遠距教學、學生現場協助和抄襲控制。

強大的功能集和精密的軟體也可以為製造商甚至是希望探索工程奧秘的高中生解鎖高階功能。無論是學習電阻器和運算放大器的基礎知識，還是設計帶有感測器和自主導航的先進四翼飛行器，Moku:Go都能讓用戶以合理的價格隨時隨地更輕鬆地存取複雜的概念和實作工程專案。

Liquid Instruments針對科學和工程科系學生推出的Moku:Go，是其不斷成長的高精度儀器解決方案產品組合的一部分。該產品組合由其實驗物理學家和工程師團隊開發，他們對改變各級學習和研究方式所需的工具有切身的體會。現有產品Moku:Lab已被全球一流機構使用多年，為光子學、電子學和材料科學領域的突破性研究提供支援。

Liquid Instruments 共同創辦人兼執行長Daniel Shaddock教授表示：「我們的第一款產品Moku:Lab為研發科學家們提供工作所需的強大功能和靈活性，所有這一切都在精簡且具有成本效益的平臺上。對於現在的Moku:Go，我們也將帶來同樣的優勢，旨在提高整體教育品質，激勵學生學習科學和工程。學生們值得擁有功能強大、靈活但又簡單好用的實驗室設備。增加獲得關鍵教育工具的機會，將使各階層學生有能力從事STEM事業。」

Moku:Go的價格從499美元起，可以客製化以搭配學校的顏色，教育機構可大量採購。有關教育折扣、配件和完整規格的資訊，請點選此處瀏覽產品頁面。

欲瞭解有關Liquid Instruments及其全套產品的更多資訊，請造訪https://liquidinstruments.com。

關於Liquid Instruments

Liquid Instruments是精密軟體定義儀器領域的領導者，正在徹底改變科學家、工程師和學生擴充知識和進行研發的方式。他們的硬體和軟體解決方案產品線利用現代FPGA的運算能力來創建高度客製化的儀器，用於控制實驗、獲取和分析資料。該團隊在軟體定義硬體方面的IP使得Moku產品能夠在現場動態地進行重新配置，為不斷變化的廣泛實驗和製程控制狀況服務。Moku:Lab被全球數百家一流研發機構採用，將超過12種高價值儀器整合到直覺式的小型裝置上，大幅簡化了實驗工作流程。欲瞭解更多資訊，請造訪https://liquidinstruments.com。

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