LambdaTest通过增加人工智能支持的集成式测试智能来改善其Selenium自动化测试体验

新增功能是LambdaTest不断进行的改进工作中的新成果，旨在使其客户获得极为顺畅的数字化体验测试

印度诺伊达和旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–智能全渠道数字化体验测试云平台LambdaTest宣布，已在其Selenium测试云产品中增加了人工智能(AI)支持的高级测试智能功能。借助这一新功能，LambdaTest现在使企业能够更深入地了解其测试执行过程，并帮助他们更好地简化质量保证过程。

LambdaTest一直在努力增强其Selenium自动化测试云，而测试智能功能便是其新增功能。上个季度，LambdaTest增加了一些功能，如支持所有Selenium 4版本，包括对BiDi协议的支持；增强了测试执行低延迟实时流，以加快测试反馈；以及按标签对测试进行分组，以改善可管理性。

LambdaTest还于上月增加了Selenium追踪功能，使用户能够将每个命令流和每个测试错误及其遥测数据可视化。所有这些功能相结合，使用户能够更深入地了解其应用的健康状况，简化测试流程，并改善测试结果。

LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola表示：“我们一直在努力赋能数字化转型团队，使他们能够改善测试结果，并向其最终客户提供更高质量的数字化体验。在现有的一流Selenium自动化云中添加AI支持的集成式测试智能产品，是我们朝着这一方向迈出的又一步。凭借先进的测试智能功能，我们正在帮助客户更全面地查看其测试情况，使他们能够更快地发现问题，并优化测试流程。我们致力于为客户提供所需的工具和能力，让他们能以更高的效率执行测试。依托这些新功能，客户如今能够深入洞察其发布版的质量，这将帮助他们更快地做出明智的决策。”

为支持Selenium和WebDriver社区，LambdaTest将作为Selenium级赞助商，参加即将于3月28日至30日在芝加哥举行的2023年Selenium大会(Selenium Conference 2023)。

LambdaTest还宣布面向企业推出数字化体验测试云。该产品将带来一流的全方位测试执行与编排平台，结合富有洞察力的测试分析和可定制部署选项——公有云、单一租户或内部部署，使企业能够加速数字化转型。

此外，微软董事长兼首席执行官Satya Nadella最近在班加罗尔举行的2023年微软未来就绪技术峰会(Microsoft Future Ready Technology Summit)上发表了主题演讲。他表示：“LambdaTest对于测试自动化的作用类似Kubernetes对于容器编排的作用。LambdaTest能够围绕测试自动化创造更高水平的效率，使人们能够真正专注于测试而非测试编排。”

如需了解更多详情，请访问：https://www.lambdatest.com/selenium-automation

关于LambdaTest

LambdaTest是一个智能化的统一数字化体验测试云平台，通过加快测试执行速度，帮助企业大幅缩短产品上市时间，确保发布质量，并加速数字化转型。130多个国家的1万多家企业客户和200多万用户依托LambdaTest来满足其测试需求。

持续测试云

LambdaTest的持续测试云使企业能够快速地测试和部署其Web和移动应用的变化，速度提升高达70%，有助于加速开发过程，并缩短产品上市时间。

跨浏览器测试云

我们的跨浏览器测试云使用户能够在各种浏览器、操作系统和设备上测试其网站和Web应用。借助实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，它使开发人员能够确保其网站和Web应用与不同的浏览器兼容，从而提供顺畅的用户体验。

实际设备云

借助实际设备云，测试人员/开发人员可在其移动应用上线之前及早发现漏洞。借助LambdaTest的实际设备测试云，团队可在其应用发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面/用户体验(UI/UX)、性能和功能。这些团队还可在极为广泛的移动和OTT设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上进行测试。

AI支持的视觉回归云

确保应用的布局、设计和功能持续保持一致，对于提供视觉上毫无瑕疵的数字化体验至关重要。LambdaTest的视觉回归云确保了企业的Web应用的视觉外观和功能保持一致且无差错，从而最终能改善数字化体验和提高业务绩效。在向客户发布应用之前，团队可及早发现视觉UI漏洞。测试人员/开发人员可在3,000多种浏览器和实际设备的组合中运行自动化的视觉回归测试，以识别视觉偏差。

AI支持的集成式测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为它们能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest的集成式测试智能(Integrated Test Intelligence)为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决定，并提高应用的质量。这可以使开发团队获得详细且可操作的测试执行数据，并弥合数据、洞察力和行动之间的鸿沟，以便更好、更快地做出决策。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式：

LambdaTest媒体办公室：



[email protected]