LambdaTest新增人工智能支持的集成式测试智能，以此升级其Playwright自动化测试体验

随着Playwright越来越受欢迎，此次的新增功能将帮助数字化企业作出更有效的决策

印度诺伊达和旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–智能全渠道数字化体验测试云平台LambdaTest宣布，已在其Playwright测试云产品中增加了人工智能(AI)支持的高级测试智能功能。借助这一新功能，LambdaTest现在使企业能够更深入地了解其测试执行过程，并帮助他们更好地简化质量保证过程。

LambdaTest一直在努力增强其Playwright自动化测试云，而测试智能功能便是其新增功能。过去的一个季度期间，LambdaTest已经新增了多项功能，如浏览器扩展测试、基于IP的地理位置测试和Playwright组件测试。客户将很快可以利用Playwright在实际安卓设备上进行测试。

LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola表示：“测试智能是企业数字化转型的核心。随着Playwright在商业领域的采用率日益提高，我们非常高兴能帮助客户更深入直观地查看其测试情况，使他们能够更快地发现问题，并优化测试流程。我们正在不断努力升级公司的自动化产品，以适应当今数字时代不断增长的测试需求。采用Playwright自动化云的客户将很快能够在基于安卓的真实设备上进行测试。不久之后我们还将发布更多功能。我们的目标是确保我们的企业测试平台能够完成类似测试执行这样的繁重任务，让用户可以集中精力完成其他任务。”

LambdaTest还宣布面向企业推出数字化体验测试云。该产品将带来一流的全方位测试执行与编排平台，结合富有洞察力的测试分析和可定制部署选项——公有云、单一租户或内部部署，使企业能够加速数字化转型。

此外，微软董事长兼首席执行官Satya Nadella最近在班加罗尔举行的2023年微软未来就绪技术峰会(Microsoft Future Ready Technology Summit)上发表了主题演讲。他表示：“LambdaTest对于测试自动化的作用类似Kubernetes对于容器编排的作用。LambdaTest能够围绕测试自动化创造更高水平的效率，使人们能够真正专注于测试而非测试编排。”

如需了解更多详情，请访问：https://www.lambdatest.com/playwright-testing

关于LambdaTest

LambdaTest是一个智能化的统一数字化体验测试云平台，通过加快测试执行速度，帮助企业大幅缩短产品上市时间，确保发布质量，并加速数字化转型。130多个国家的1万多家企业客户和200多万用户依托LambdaTest来满足其测试需求。

持续测试云

LambdaTest的持续测试云使企业能够快速地测试和部署其Web和移动应用的变化，速度提升高达70%，有助于加速开发过程，并缩短产品上市时间。

跨浏览器测试云

我们的跨浏览器测试云使用户能够在各种浏览器、操作系统和设备上测试其网站和Web应用。借助实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，它使开发人员能够确保其网站和Web应用与不同的浏览器兼容，从而提供顺畅的用户体验。

实际设备云

借助实际设备云，测试人员/开发人员可在其移动应用上线之前及早发现漏洞。借助LambdaTest的实际设备测试云，团队可在其应用发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面/用户体验(UI/UX)、性能和功能。这些团队还可在极为广泛的移动和OTT设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上进行测试。

AI支持的视觉回归云

确保应用的布局、设计和功能持续保持一致，对于提供视觉上毫无瑕疵的数字化体验至关重要。LambdaTest的视觉回归云确保了企业的Web应用的视觉外观和功能保持一致且无差错，从而最终能改善数字化体验和提高业务绩效。在向客户发布应用之前，团队可及早发现视觉UI漏洞。测试人员/开发人员可在3,000多种浏览器和实际设备的组合中运行自动化的视觉回归测试，以识别视觉偏差。

AI支持的集成式测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为它们能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest的集成式测试智能(Integrated Test Intelligence)为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决定，并提高应用的质量。这可以使开发团队获得详细且可操作的测试执行数据，并弥合数据、洞察力和行动之间的鸿沟，以便更好、更快地做出决策。

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