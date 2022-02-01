LambdaTest推出移動應用程式性能分析工具

以分析工具作為指導，企業能夠顯著解決其移動應用程式的性能問題，為客戶提供流暢的使用體驗

印度諾伊達和美國三藩市–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–智能化的全管道數位化體驗測試雲平臺LambdaTest推出一系列新功能，讓企業能夠測試其移動應用程式的性能。

使用LambdaTest先進實際設備雲的客戶可測試CPU使用量、記憶體(RAM)使用量、電池使用情況、熱輻射、渲染/畫面播放速率、網路使用情況以及應用程式啟動時間等性能指標。

例如，CPU負責執行移動設備中的所有操作，單個應用程式CUP使用率較高可能會影響其他正在運行的服務，同時亦會導致電池耗電量增加。現在，企業能夠識別異常區域並解決相關問題，以提高應用程式的效率。

同樣，記憶體使用指標包括會話期間系統所占記憶體、應用程式所占記憶體以及可用記憶體（均以MB為單位），這些將幫助開發團隊識別可能導致記憶體洩漏的應用程式區域。隨著時間的推移，這些洩漏會讓應用程式佔用更多記憶體，從而導致性能下降或出現崩潰。

「數位化優先的客戶希望使用者從其應用程式中獲取最佳體驗，不僅僅局限于應用程式內的體驗。這些精通技術的客戶會密切關注電池使用情況、熱輻射、CPU以及記憶體使用量等指標。人們僅需查看蘋果或谷歌應用商店上的評論，就可以瞭解追蹤這些指標的重要性。LambdaTest的目標是為企業提供一系列可幫助其進行正確測試的功能，最終為其終端使用者帶來出色之數位化體驗，」LambdaTest聯合創始人兼產品負責人Mayank Bhola說。

LambdaTest最近還宣佈推出面向企業的數位體驗測試雲。該產品將帶來一流的全方位測試執行與編排平臺，結合富有洞察力的測試分析和可定制部署選項——公共雲、單一租戶或內部部署，讓企業能夠加速數位化轉型。

如需瞭解更多資訊，請訪問：https://www.lambdatest.com/support/docs/appium-app-performance-analytics

關於 LambdaTest

LambdaTest是一個智能化的統一數碼化體驗測試雲平臺，透過加快測試執行速度，協助企業大幅縮短產品上市時間，確保發布品質，並加速數碼化轉型。有130多個國家的10,000多家企業客戶和200多萬使用者依靠LambdaTest來滿足其測試需求。

持續測試雲

LambdaTest 的持續測試雲使企業能夠快速地測試和部署其 Web 和行動應用程式的變化，速度提升高達 70%，有助於加速開發過程，並縮短產品上市時間。

跨瀏覽器測試雲

我們的跨瀏覽器測試雲使用戶能夠在各種瀏覽器、作業系統和設備上測試其網站和 Web 應用程式。透過即時測試、回應式設計測試和偵錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和 Web 應用程式兼容不同的瀏覽器，從而提供順暢的用戶體驗。

實際設備雲

使用實際設備雲，測試人員/開發人員可在其行動應用程式上線之前及早發現漏洞。透過 LambdaTest 的實際設備測試雲，團隊可在其應用程式發布到正式作業環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗（UI/UX）、效能和功能。這些團隊還可在極為廣泛的行動和 OTT 設備（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上進行測試。

AI 支援的視覺回歸雲

確保應用程式的佈局、設計和功能持續保持一致，對於提供視覺上毫無瑕疵的數碼化體驗至關重要。LambdaTest 的視覺回歸雲確保了企業的 Web 應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無差錯，從而最終能改善數碼化體驗和提高業務績效。在向客戶發布應用程式之前，團隊可及早發現視覺 UI 漏洞。測試人員/開發人員可在 3,000 多種瀏覽器和實際設備的組合中執行自動化的視覺回歸測試，以識別視覺偏差。

AI 支援的整合式測試智能

測試執行洞察對於數碼化轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發布品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest 的整合式測試智能 (Integrated Test Intelligence) 為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並提高應用程式的品質。這可以使開發團隊獲得詳細且可操作的測試執行資料，並彌合資料、洞察力和行動之間的鴻溝，以便更快地作出更好的決策。

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