LambdaTest增加人工智慧支援的整合式測試智慧以改善其Selenium自動化測試體驗

新增功能是LambdaTest不斷升級的最新成果，旨在使客戶獲得極為順暢的數位體驗測試

印度諾伊達和舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–智慧型全通路數位體驗測試雲端平臺LambdaTest宣佈，已在其Selenium測試雲端產品中增加了人工智慧(AI)支援的進階測試智慧功能。借助這一新功能，LambdaTest現在使企業能夠更深入地瞭解其測試執行過程，並幫助他們進一步簡化品質保證過程。

LambdaTest一直在努力強化其Selenium自動化測試雲，而測試智慧功能便是其新增功能。上一季，LambdaTest增加了一些功能，如支援所有Selenium 4版本，包括對BiDi協定的支援；強化測試執行低延遲即時流，以加快測試回饋；以及依標籤對測試進行分組，以改善可管理性。

LambdaTest還於上月增加了Selenium追蹤功能，使用戶能夠將每個命令流和每個測試錯誤及其遙測資料視覺化。所有這些功能相結合，使用戶能夠更深入地瞭解其應用程式的健康狀況，簡化測試流程，並改善測試結果。

LambdaTest共同創辦人兼產品負責人Mayank Bhola表示：「我們一直在努力為數位轉型團隊賦能，使他們能夠改善測試結果，並為其最終客戶提供更高品質的數位體驗。在現有的一流Selenium自動化雲中添加AI支援的整合式測試智慧產品，是我們朝著這一方向邁出的又一步。憑藉先進的測試智慧功能，我們正在協助客戶更全面地查看其測試情況，使他們能夠更快地發現問題，並促使測試流程最佳化。我們致力於為客戶提供所需的工具和能力，讓他們能以更高的效率執行測試。借助這些新功能，客戶如今能夠深入洞察其發佈版的品質，這將幫助他們更快地做出明智的決策。」

為支持Selenium和WebDriver社群，LambdaTest將成為Selenium級贊助商之一，參加即將於3月28日至30日在芝加哥舉行的2023年Selenium大會(Selenium Conference 2023)。

LambdaTest還宣佈為企業推出數位體驗測試雲。該產品將帶來一流的全方位測試執行與編排平臺，結合富有洞察力的測試分析和客製化部署選項——公有雲、單一租戶或內部部署，使企業能夠加速數位轉型。

此外，微軟董事長兼執行長Satya Nadella最近在班加羅爾舉行的2023年微軟未來就緒科技高峰會(Microsoft Future Ready Technology Summit)上發表了主題演講。他表示：「LambdaTest對於測試自動化的作用類似Kubernetes對於容器編排的作用。LambdaTest能夠圍繞測試自動化創造更高水準的效率，使人們能夠真正專注於測試而非測試編排。」

如欲瞭解更多詳情，請造訪：https://www.lambdatest.com/selenium-automation

關於LambdaTest

LambdaTest是智慧型統一數位體驗測試雲端平臺，透過加快測試執行速度，協助企業大幅縮短產品上市時間，確保發佈品質，並加速數位轉型。130多個國家的1萬多家企業客戶和200多萬名用戶都依賴LambdaTest來滿足其測試需求。

持續測試雲

LambdaTest的持續測試雲使企業能夠快速地測試和部署其Web和行動應用程式的變化，速度提升高達70%，有助於加速開發過程，並縮短產品上市時間。

跨瀏覽器測試雲

我們的跨瀏覽器測試雲使用戶能夠在各種瀏覽器、作業系統和裝置上測試其網站和Web應用程式。借助即時測試、響應式設計測試和除錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和Web應用程式與不同的瀏覽器相容，從而提供順暢的用戶體驗。

實際裝置雲

借助實際裝置雲，測試人員/開發人員可在其行動應用程式上線之前及早發現漏洞。借助LambdaTest的實際裝置測試雲，團隊可在其應用程式發佈到生產環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗(UI/UX)、性能和功能。這些團隊還可在極為廣泛的行動和OTT裝置（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上進行測試。

AI支援的視覺回歸雲

確保應用程式的佈局、設計和功能持續保持一致，對於提供視覺上毫無瑕疵的數位體驗至關重要。LambdaTest的視覺回歸雲確保企業的Web應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無差錯，從而最終能改善數位體驗和提高業務績效。在向客戶發佈應用程式之前，團隊可及早發現視覺UI漏洞。測試人員/開發人員可在3,000多種瀏覽器和實際裝置的組合中運行自動化的視覺回歸測試，以識別視覺偏差。

AI支援的整合式測試智慧

測試執行洞察對於數位轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發佈品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest的整合式測試智慧(Integrated Test Intelligence)為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並改善應用程式的品質。這可以使開發團隊獲得詳細且可操作的測試執行資料，並縮小數據、洞察力和行動之間的落差，以便做出更好、更快的決策。

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