LambdaTest为其端到端测试编排平台HyperExecute增加更多直观功能

HyperExecute现提供作业调度、作业归档、详细测试历史记录及Tricentis Tosca支持等新功能

印度诺伊达和美国旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–智能全渠道数字体验测试云平台LambdaTest为其端到端测试执行和编排平台HyperExecute增加了多项新功能，让用户可以通过HyperExecute获得更深入的洞察信息，提升决策质量，同时提高发布速度。

HyperExecute与框架和语言无关，因此QA和开发团队可以把关注点从“如何测试”转向“测试什么”，并拥有灵活的部署选项。

现在，通过新的“测试历史记录”功能，测试人员可以就特定测试用例在过去20次执行中的行为获得完整的历史测试执行上下文信息。这有助于团队确定测试用例的失败测试是否有价值，或者失败是否是常态，从而掌握关于该测试用例的重要信息。

在“作业”方面，“作业调度”让用户能够轻松地把HyperExecute定向到需要在指定时间执行的作业，而把剩余的工作交给HyperExecute来完成。团队可以为项目设置多个调度计划。最后，开发人员可以使用“作业归档”来归档不重要的作业，甚至可以在以后参考。

HyperExecute还增加了对Tricentis Tosca的支持。用户可以在分配Tosca测试用例时通过HyperExecute设置项目，然后直接从HyperExecute平台运行执行列表。HyperExecute为脚本创建即时测试环境，并能够自动分配它们，以实现并行运行。

LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola表示：“技术正在高速发展，客户期待着企业能够更快地推出创新，而软件测试速度是其中一个障碍。企业需要一种快速、可靠、安全、可扩展的持续测试执行和编排平台，而HyperExecute提供了所有答案。我们正在不断研究提升HyperExecute的方法。我们的目标是成为软件测试的首选数字高速公路。此外，我们为产品提供了全新的体验。有了这些新增功能，HyperExecute将能够承担更多繁重任务，节省QA和开发人员的时间，让他们能够更好地利用这些时间处理其他重要任务。”

LambdaTest同时宣布推出面向企业的数字体验测试云。该产品提供了业界领先的360度测试执行和编排平台，配合富于洞见的测试分析数据和可自定义的部署选项，包括公共云、单租户或本地部署，从而协助企业加速数字化转型。

如需进一步了解详情，请访问：https://www.lambdatest.com/hyperexecute

关于 LambdaTest

LambdaTest是一个智能统一数字体验测试云平台，通过更快的测试执行来协助企业大幅缩短产品上市时间、确保高质量发布和加速数字化转型。130多个国家/地区的超过1万家企业客户和200万用户信赖LambdaTest来满足其测试需求。

持续测试云

LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署其网络和移动应用程序的变化，速度提升高达 70%，这有助于加速开发过程，并缩短产品的上市时间。

跨浏览器测试云

我们的跨浏览器测试云使用户能够在各种浏览器、操作系统和设备上测试其网站和网络应用程序。借助实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，使得开发人员能够确保其网站和网络应用程序与不同的浏览器兼容，从而提供完美的用户体验。

真实设备云

借助真实设备云，测试人员/开发人员可以在他们的移动应用程序上线之前及早发现漏洞。借助 LambdaTest 的真实设备测试云，团队可以在他们的应用程序发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面和用户体验（UI/UX）、性能和功能。团队还可以在极为广泛的移动和 OTT 设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上进行测试。

AI 技术视觉回归云

确保应用程序的布局、设计和功能持续保持一致，对于提供视觉上完美的数字体验至关重要。LambdaTest 的视觉回归云确保企业的网络应用程序的视觉外观和功能保持一致且无差错，从而最终能改善数字体验和业务绩效。团队在向客户发布应用程序之前，能够及早发现视觉 UI 漏洞。测试人员/开发人员可以在 3,000 多种浏览器和真实设备的组合上运行自动视觉回归测试，以识别视觉偏差。

AI 技术集成式测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest 的集成式测试智能为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决策，并提高应用程序的质量。这可以使开发团队获得详细且可操作的测试执行数据，并缩小数据、洞察力和行动之间的差距，以便更好、更快地做出决策。

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