LambdaTest与LinkedIn合作，在LinkedIn Learning平台上提供测试自动化专业证书课程

LambdaTest在LinkedIn Learning平台上独家提供测试自动化专业证书课程，学员能向业内知名专家学习测试自动化技术和科学

印度诺伊达和旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–领先的数字化体验测试云平台LambdaTest已与LinkedIn合作，在LinkedIn Learning平台上独家提供LambdaTest测试自动化专业证书(LambdaTest Test Automation Professional Certificate)课程，以践行其支持测试和质量保证(QA)社区的使命。

通过该专业证书课程，学员将获得涵盖各种工具和最佳实践在内的测试自动化基本知识。微软技术项目经理Meaghan Lewis将为学员带来精彩的讲解。

更重要的是，课程学习结束后，学员将能够在各自的工作中实施和优化测试自动化。要获得LambdaTest测试自动化专业证书，学员必须完成学习路径中的所有课程和内容，并通过最后的考试。顺利通过考试后，学员可立即获得证书，并在LinkedIn上展示证书。

LinkedIn Learning全球内容战略高级总监Dan Brodnitz表示：“我们很高兴能与LambdaTest合作，为客户和学员提供更多值得信赖的技能提升途径，并将LambdaTest测试自动化专业证书的受众扩大到全球超大型人才市场。”

参加LambdaTest 测试自动化专业证书课程的LinkedIn Learning学员可免费试用LambdaTest平台，从而能够获得实践体验，并验证课程中的概念。

LambdaTest首席运营官Maneesh Sharma表示：“全球企业都在实施测试自动化，以确保提升用户的数字化体验。学习测试自动化技术将为学员开辟各种职业途径。我们愿意免费开放LambdaTest平台，使学员能够获得实践经验。很高兴能发挥自身优势，帮助成千上万的学员实现其职业目标。”

LambdaTest最近宣布面向企业推出数字化体验测试云。该产品提供同类一流的全方位测试执行与编排平台，结合富有洞察力的测试分析和可定制的部署选项，使企业能够加速数字化转型。

此外，微软董事长兼首席执行官Satya Nadella在班加罗尔举行的2023年微软未来就绪技术峰会(Microsoft Future Ready Technology Summit)上发表了主题演讲。他表示：“LambdaTest对于测试自动化的作用类似Kubernetes对于容器编排的作用。LambdaTest能够围绕测试自动化创造更高水平的效率，使人们能够真正专注于测试而非测试编排。”

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关于LambdaTest

LambdaTest是领先的数字化体验测试云，致力于帮助开发人员和测试人员更快地交付代码。130多个国家的1万多家企业客户和200多万用户依托LambdaTest来满足其测试需求。

LambdaTest平台为客户在其DevOps (CI/CD)生命周期的不同阶段提供安全、可扩展和富有洞察力的测试编排：

● 跨浏览器测试云

借助LambdaTest测试执行平台，用户可在3000多种不同的浏览器、实际设备和操作系统环境中运行手动和自动测试。该平台可帮助开发人员测试网站、Web应用和本地应用，无需安装或维护内部实验室（包括虚拟机、实际设备、模拟器或仿真器）。

● 实际设备测试云

借助LambdaTest的实际设备测试云，用户可在原生、Web和混合应用发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面/用户体验(UI/UX)、性能和功能。支持在极为广泛的移动和OTT设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上进行测试。依托贯穿整个移动应用开发生命周期的跨职能团队无缝协作，用户可在更短的开发周期内发布高质量的移动应用，从而快速实现创新和扩展。

● 持续测试云 – HyperExecute

一个以IP为主导的新一代云测试执行与编排平台，帮助企业以更快的速度运行端到端自动化测试，从而缩短产品上市时间，并提供高质量的数字化体验。HyperExecute可缩短70%的测试执行时间，并能实现零失误。

● 可视化回归测试云

借助LambdaTest，只需轻点一下鼠标，即可执行回归测试。该产品可比较从两个不同的浏览器中截取的应用网页截图，以查看/检测任何视觉上的偏差。也可通过在支持3000多种不同桌面和移动环境的云端运行自动化脚本，来提高浏览器覆盖率。

● 大规模测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为它们能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻的见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest的集成式测试智能(Integrated Test Intelligence)为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决定，并提高应用的质量。

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