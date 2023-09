In The Black Network選用Brightcove為其AVOD串流平台提供技術支援

這個以黑人聲音以及原創故事為中心的全新串流平台,未來將採用Brightcove獲艾美獎肯定的串流技術為所有數位裝置提供精彩內容

全球領先的串流科技公司Brightcove(那斯達克股票代碼:BCOV)今日宣布已獲In The Black Network(以下簡稱「ITBN」)青睞,為其預計將於今年十月推出的AVOD串流服務提供技術支援。ITBN是一家由FOX SOUL前總經理James DuBose創立和領導的新OTT創投。該新串流平台專注於推廣和強調以黑人聲音為主體的故事和文化。





ITBN將利用Brightcove領先業界的技術來支援其OTT服務,涵蓋所有主要連接電視設備和操作平台。透過與Brightcove合作,ITBN將能夠在全球依需提供娛樂內容,並使用最優質、最具擴展性以及安全的串流技術平台。此外,ITBN也將使用Brightcove最近推出的廣告收入服務,旨在幫助企業最大程度地提高廣告收益機會。

Brightcove執行長Marc DeBevoise表示:「In The Black Network正在積極發展為黑人創作者與大眾分享引人入勝、有影響力、高度原創和具有文化相關性的故事的首選轉流服務。我們很高興In The Black信任我們,這份合作關係將可確保他們得到最出色的技術能力,輕鬆提供大量內容,同時提高廣告收益潛力。」

ITBN共同創始人兼執行長James DuBose表示:「我們在搜尋能夠幫助啟動In The Black Network並與我們一同發展的串流技術供應商時,找到了Brightcove這個理想的合作伙伴。能夠與這一行的佼佼者Brightcove合作,我們感到相當自豪。」

ITBN將在iOS、Android裝置、Apple TV、YouTube、ROKU、LG、Sony和Samsung媒體播放器上提供專門的應用程式,未來也將納入更多播放通路。ITBN加入了一系列依靠Brightcove來支援其流媒體能力的媒體公司,包括AMC Networks、BBC Studios、Forbes、Rogers Media、Academy of Motion Picture Arts & Sciences和Reelz。

關於In The Black Network

In The Black Network(ITBN)是一家強調黑人聲音和原創故事的AVOD串流服務,這些故事對所有觀眾具有文化重要性和相關性。透過包含來自黑人創作者的多種類型節目,包括體育、音樂、劇本、戲劇、談話、家庭、劇情長片等,觀眾可以瀏覽多元娛樂內容。該平台的媒體庫包含來自知名工作室和發行商的作品,備受觀眾喜愛,以及來自Fox Television Stations的內容,例如:《Brutally Honest with Jasmine Brand》、《CheMinistry》、《The Score》、《Worth a Conversation with Jeezy》、《Kitchen Talk with Maino》以及《Crockett’s Corner with Ray Crockett》。此外,ITBN還製作了進一步提升黑人文化和自豪感的原創娛樂內容。該免費平台透過專用應用程式免費播放,可在iOS、Android裝置、Apple TV、YouTube、ROKU、LG和Samsung媒體播放器上下載。

關於Brightcove, Inc.

Brightcove創造全球最可靠、具擴展力且安全的串流技術解決方案,以在企業與觀眾間建立更緊密的聯繫——無論他們身處何地、或使用何種設備訪問內容。Brightcove的智慧型影片平台在60多個國家/地區支持企業更有效地向客戶銷售產品,支持媒體領導者以更可靠的方式傳輸內容並透過內容獲利,並支持每個組織與團隊成員進行更高效的溝通。我們因創新、始終領先同業的正常運行時間以及無與倫比的擴展力而榮獲兩項技術和工程艾美獎®,不斷突破影片的界限。請在LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram和Youtube上關注我們,或瀏覽:Brightcove.com。

