In The Black Network选择Brightcove为其AVOD流媒体平台提供支持

为黑人群体发声并讲述其原创故事的全新流媒体服务将应用艾美奖得主Brightcove的流媒体技术在所有数字平台上提供相关内容

波士顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–

全球广受信赖的流媒体技术公司Brightcove(纳斯达克股票代码:BCOV)今天宣布被In The Black Network(ITBN)选中,为其预计于今年10月推出的AVOD流媒体服务提供支持。ITBN是一家全新的互联网电视(OTT)初创企业,由前FOX SOUL总经理James DuBose创立并领导。这一新电视网络专注于展示和推广与黑人群体故事和文化相关的流媒体内容。





ITBN将应用Brightcove业界领先的技术,为其在各主流联网电视设备和操作平台上的OTT服务提供支持。通过与Brightcove合作,ITBN将能够通过业界一流、最高质量、最具可扩展性且安全的流媒体技术平台,在全球按需播放其内容。此外,ITBN将利用Brightcove最近推出的广告货币化服务,帮助各公司最大限度地增加广告收入机会。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示:“In The Black Network蓄势待发,力争成为黑人群体创作者首选的流媒体服务,通过引人入胜、具有影响力、原创且与其文化相关的故事,将他们的声音传播给广大观众。我们很高兴能成为In The Black的可靠合作伙伴,助力保证其拥有最佳的技术能力,以轻松地大规模交付内容,同时提高广告收入潜力。”

In The Black Network创始人兼首席执行官James DuBose表示:“在搜寻流媒体技术时,我们发现Brightcove是理想的合作伙伴,他们能够助力In The Black Network的建立并与我们一同发展。他们是业内最棒的伙伴,我们很自豪能与他们密切合作。”

ITBN将在iOS、Android设备、Apple TV、YouTube、ROKU、LG、索尼和三星媒体播放器上的专用应用程序上播放大量免费娱乐内容(包括体育、音乐、剧本、戏剧、谈话、家庭和故事片等),并将会有更多的发行合作伙伴跟进。除这一全新的流媒体服务之外,依靠Brightcove提供流媒体功能的媒体公司还包括AMC Networks、BBC Studios、Forbes、Rogers media、Academy of Motion Picture Arts & Sciences和Reelz。

若要了解更多信息,请访问Brightcove.com。

关于In the Black Network

IN THE BLACK NETWORK(ITBN)是一项AVOD流媒体服务,其突出展示黑人群体的声音和原创故事,这些声音和故事具有文化意义,对所有观众都具有吸引力。通过大量以黑人为中心的娱乐节目,观众可以访问黑人创作者创作的多类型内容,其中包括体育、音乐、剧本、戏剧、谈话、家庭、故事片等。该平台的媒体库包含老牌工作室和发行商的粉丝最爱的丰富内容,以及福克斯电视台节目库中的精选内容:《Brutally Honest with Jasmine Brand》、《CheMinistry》、《The Score》、《Worth a Conversation with Jeezy》、《Kitchen Talk with Maino》以及《Crockett’s Corner with Ray Crockett》。此外,ITBN还将制作原创娱乐节目,进一步提升黑人文化和自豪感。该免费的网络流媒体可在专用的应用程序上流式播放,该应用程序可在iOS、Android设备、Apple TV、YouTube、ROKU、LG和三星媒体播放器上下载。

关于Brightcove, Inc.

Brightcove创建了世界上最可靠、可扩展且安全的流媒体技术解决方案,以在公司与其受众之间建立更紧密的联系,无论他们身处何地或使用哪种设备访问内容。Brightcove的智能视频平台在60多个国家/地区支持企业更有效地向客户销售产品,媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利,并且每个组织都能够与团队成员进行更高效的沟通。我们因创新、始终领先于行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性而荣获了两项技术和工程艾美®奖,我们不断突破视频的界限。请在LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram和YouTube上关注我们,或访问Brightcove.com。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人

Brightcove

Joseph J. Nuñez



[email protected]

In the Black Network

[email protected]