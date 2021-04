¿Está listo tu pueblo para la mejor selfie de la historia? T‑Mobile anuncia el concurso Hometown Techover

Un pueblo. Una foto. Una IMPORTANTÍSIMA mejora. T‑Mobile utiliza su poder de Un‑carrier para ofrecerle a un afortunado pueblo una mejora tecnológica valuada en $3 millones.

Novedades: T‑Mobile le ofrecerá a un afortunado pueblo la renovación de sus sueños con una mejora tecnológica valuada en $3 millones.





Por qué es importante: se trata de una oportunidad única para que un pequeño pueblo reciba un Techover multimillonario y ocupe un lugar protagónico en el escenario 5G.

Para quiénes es importante: para cualquier persona enamorada del pueblo en el que vive, que desee presumirlo y quiera provocar la envidia de otros pueblos. Si el pueblo en el que vives tiene una población de 50,000 habitantes o menos, inscríbete para participar en T‑MobileHometownTechover.com.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Atención, áreas rurales del país: prepárense para sacarse una foto en primer plano. El día de ayer, en un evento transmitido por Internet para todo el mundo, T‑Mobile (NASDAQ: ‑TMUS) ofreció detalles sobre la ola Magenta que estará llegando a los pequeños pueblos de EE. UU. Esa ola incluye actualización a teléfonos y planes 5G, el servicio T‑Mobile Home Internet —una nueva opción de banda ancha residencial para 10 millones de hogares en el área rural—, y el compromiso de construir cientos de nuevas tiendas y crear 7,500 nuevos empleos para atender las necesidades de servicio inalámbrico de las comunidades de distintas áreas rurales del país.

Hoy, El Un‑carrier centra su enfoque en un solo pueblo al presentar T‑Mobile Hometown Techover, un concurso para encontrar un pueblo en EE. UU. que pueda exhibir el poder de la red 5G de T‑Mobile y que pueda ser el modelo 5G para todas las demás ciudades, localidades, aldeas, villas, distritos, pueblos o cualquier otro nombre con el que se conozca la comunidad. Y participar es tan fácil como sacarse una selfie.

Este Techover incluye la renovación tecnológica de bienes y servicios para la comunidad en general y también para hogares individuales que, en total, suman una cifra superior a los $3 MILLONES. Entre los beneficios se incluyen:

Ayuda financiera para la comunidad: una ayuda financiera Hometown Grant de T‑Mobile por $200,000 y servicios de consultoría proporcionados por Smart Growth America.

una ayuda financiera Hometown Grant de T‑Mobile por $200,000 y servicios de consultoría proporcionados por Smart Growth America. Béisbol: reacondicionamiento de un campo de la Little League® que incluye una mejora tecnológica y apoyo a través de Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile.

reacondicionamiento de un campo de la Little League® que incluye una mejora tecnológica y apoyo a través de Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T‑Mobile. Conectividad en espacios públicos: una mejora, al estilo Un‑carrier, para un espacio público como una biblioteca, un centro comunitario o la plaza principal.

una mejora, al estilo Un‑carrier, para un espacio público como una biblioteca, un centro comunitario o la plaza principal. Acceso a recursos de T‑Mobile: asistencia preferente para la inscripción en los programas Proyecto 10Millones y Connecting Heroes de T‑Mobile.

asistencia preferente para la inscripción en los programas Proyecto 10Millones y Connecting Heroes de T‑Mobile. El tratamiento Magenta, completo: 100 hogares recibirán servicio móvil e Internet residencial gratis por un año, cuatro nuevos teléfonos 5G y una HD.

100 hogares recibirán servicio móvil e Internet residencial gratis por un año, cuatro nuevos teléfonos 5G y una HD. Y por último, pero no menos importante, el más grande de los festejos: un concierto GRATIS para el pueblo ganador con el dúo Florida Georgia Line, 18 veces reconocida como la banda de música country #1 y con varios discos de platino.

“Hace mucho que las grandes ciudades vienen cosechando los beneficios de las nuevas tecnologías, mientras que los pequeños pueblos quedan esperando meses o años a que les toque su turno. Esto ha contribuido a aumentar la brecha digital en las áreas rurales del país”, señala Jon Freier, vicepresidente ejecutivo de Mercados de Consumo de T‑Mobile. “Hace tiempo que queríamos encontrar una forma de reescribir esa historia y ahora, gracias a nuestra fusión con Sprint, T‑Mobile tiene la red 5G más grande, rápida y confiable del país. Esto coloca a T‑Mobile en una posición única para que seamos los mejores del mundo en conectar a los clientes con su mundo —incluidos quienes viven en mercados más pequeños y comunidades rurales— Y en crear nuevas oportunidades económicas en distintas partes del país”.

Recién llegados

Durante mucho tiempo, T‑Mobile ha quedado relegada a los centros urbanos y suburbanos; no por elección, sino por necesidad. Debido a la falta del espectro necesario, T‑Mobile simplemente no podía competir de manera efectiva en áreas rurales del país. Pero luego de concretar su fusión con Sprint hace un año, T‑Mobile ahora tiene todos los recursos necesarios para llevar su muy única marca de servicio móvil, y ahora de banda ancha residencial, a lugares del país que necesitan desesperadamente una opción competitiva que neutralice a los actuales proveedores de servicio.

Las personas y los negocios de las áreas rurales del país no comparten mucha historia con T‑Mobile. Es probable que no hayan llegado a vivir la revolución de El Un‑carrier que comenzó en 2013 y produjo una oleada de cambios en la industria. La industria ha adoptado algunas de nuestras innovaciones, como los planes sin contrato de servicio anual, roaming internacional a un precio razonable y servicio de datos ilimitados. Sin embargo, otras aún no han sido igualadas, como los impuestos y cargos ya incluidos, Netflix por cuenta nuestra y un exclusivo y popular modelo de servicio al cliente denominado Equipo de Expertos. Todos esos increíbles beneficios simplemente no han estado al alcance de muchas partes del país.

Hasta ahora.

Algo para todos

Para compensar el tiempo perdido, T‑Mobile desea exhibir el poder de su red 5G y la amplitud de sus servicios concentrando este contenido en un solo pueblo. T‑Mobile llevará su galardonado servicio de telefonía celular y el recientemente lanzado servicio de T-Mobile Home Internet a 100 hogares y les dará servicio gratis por un año. También agregaremos cuatro teléfonos 5G y una televisión HD para cada hogar.

Pero el servicio móvil y de banda ancha residencial no es lo único que T‑Mobile puede llevar a las comunidades. Para ayudar a cerrar la brecha digital, T‑Mobile ofrece el Proyecto 10Millones, una iniciativa para llevar conectividad de Internet a 10 millones de estudiantes. Ofreceremos servicios de asistencia preferente para identificar e inscribir a los hogares que cumplan con los criterios. El pueblo que resulte ganador también recibirá servicio móvil gratis para todas sus agencias de servicios de emergencias, ahorrando así una cantidad esencial de dólares en impuestos, a través de Connecting Heroes, un programa de T‑Mobile disponible para todas las municipalidades.

Como beneficio para toda la comunidad, T‑Mobile colaborará con los líderes de la ciudad para identificar un espacio de reunión comunitario que pueda aprovechar el beneficio de tener lo último en tecnología. Esto podría incluir el cableado de una plaza para servicio Wi‑Fi, equipar un centro comunitario con tecnología de realidad aumentada y realidad virtual para gaming (un espacio emergente con muchísimo potencial en un mundo 5G) o alguna otra cosa totalmente distinta.

Para los niños y padres del pueblo, T‑Mobile, patrocinador de la Major League Baseball y la Little League, transformará el campo local de béisbol de la Little League en el campo Magenta de los sueños. El campo tendrá incluso una tecnología inalámbrica denominada T‑Mobile FamCam 5G que posibilita la transmisión en vivo de partidos locales de la Little League, para que los amigos y familiares que no puedan asistir a un partido puedan verlo igualmente en vivo o por demanda a través de una app en sus smartphones, tablets o portátiles. Además del reacondicionamiento del campo, la Little League del pueblo recibirá apoyo a través de Call Up, el programa de ayuda financiera para Little League de T Mobile, que ayuda a cubrir los cargos de inscripción en la Little League para familias que posiblemente no tengan los medios para hacerlo.

Una inversión en las comunidades

T‑Mobile también reconoce el impacto que una revitalización comunitaria puede generar sobre los habitantes. T‑Mobile se ha asociado con Smart Growth America (SGA), una organización que se especializa en planificación y desarrollo comunitario, para colaborar con una parte fundamental del Hometown Techover: darle vida a un proyecto comunitario y maximizar sus beneficios. Nuestros amigos de SGA, que han ayudado a muchísimos pueblos pequeños a lograr prosperidad económica, asistirán al ganador del Hometown Techover a desarrollar algún antiguo plan que nunca se concretó o a crear un nuevo proyecto que enriquezca el desarrollo del pueblo (es decir, la plaza principal, un sector histórico, un centro comunitario, etc.). El pueblo ganador recibirá una ayuda financiera de $200,000 para hacer realidad su proyecto.

“Nos entusiasma estar asociándonos con T‑Mobile para ayudar a un pequeño pueblo a desarrollar todo su potencial”, señala Calvin Gladney, director ejecutivo de Smart Growth America. “Proyectos comunitarios como estos pueden transformarse en catalizadores que generan la posibilidad de crear comunidades saludables y prósperas, con negocios locales fuertes y empleos que desarrollen prosperidad económica para todos”.

Celebrando al estilo de El Un‑carrier con Florida Georgia Line

A T-Mobile le entusiasma la perspectiva de prestar servicio a los pequeños pueblos del país. ¿Qué mejor manera de celebrar que hacerlo con una fiesta para todos? Para marcar la ocasión, T-Mobile trae al dúo con varios discos de platino Florida Georgia Line, una banda que cuenta con 18 éxitos que han encabezado las listas, en un concierto para el pueblo ganador del Hometown Techover. ¡Así es; para TODO EL PUEBLO!

“Al estar de gira por todo el país durante tantos años, hemos visto personalmente algunas de las dificultades tecnológicas que sufren los pequeños pueblos”, comenta Tyler Hubbard, miembro de Florida Georgia Line. “¡Por eso nos entusiasma formar parte de este concurso Hometown Techover y tener la oportunidad de celebrar la nueva mejora tecnológica de un afortunado pueblo!”.

Brian Kelley, el otro miembro de Florida Georgia Line, continúa: “Nosotros mismos somos soñadores y no vemos la hora de que el pueblo ganador pueda hacer realidad los sueños de su comunidad”.

La red 5G más grande, rápida y confiable del país

Una oleada Magenta se dirige hacia el pueblo ganador del Techover; y con ella, ese pueblo se convertirá en el modelo 5G para todos los demás. Pero no solo es grande y rápida. Nuestra red 5G también es confiable. Apenas esta semana, la empresa de investigación independiente umlaut publicó un nuevo informe que indica que la red 5G más grande y rápida de T‑Mobile ahora también es la red 5G más confiable del país. umlaut examinó el uso real de clientes a través de mediciones de millones de dispositivos de los principales proveedores de 5G y determinó que los clientes de T‑Mobile tienen la mejor cobertura 5G, las velocidades 5G más rápidas y la red 5G más confiable. Otro motivo más por el que T‑Mobile es el líder en 5G.

Pero ese no es el único lugar al que quiere llegar El Un‑carrier. ¡T‑Mobile llevará su red 5G a pequeños pueblos de todo el país! De los 1.6 millones de millas cuadradas que cubre la red 5G de T‑Mobile, 1.45 millones corresponden a áreas rurales y pueblos pequeños del país. Eso equivale aproximadamente a 5 veces más que Verizon y más del doble que AT&T. ¡ESO es lo que queremos decir cuando hablamos de 5G for All o 5G para Todos!

¿Estás listo para transformar el pueblo en el que vives? El concurso Hometown Techover de T‑Mobile comienza hoy, 8 de abril a las 9 a.m. PT y finaliza a las 9 p.m. PT (hora del Pacífico) del viernes 7 de mayo. Visita T‑MobileHometownTechover.com. Simplemente sube una foto o un video de tu pueblo y cuéntanos qué lo hace especial. Para conocer el reglamento oficial, visita T‑MobileHometownTechover.com/rules.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile con los pequeños pueblos, visita es.T‑Mobile.com/AcrossAmerica.

Hometown Techover: no se requiere hacer una compra. Abierto a residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, mayores de 18 años. Participa del 8 de abril de 2021 al 7 de mayo de 2021. Consulta el reglamento completo en T‑MobileHometownTechover.Com. Nulo donde esté prohibido. Patrocinador: T‑Mobile USA, Inc. La red 5G más confiable según un informe de auditoría realizado por la empresa externa independiente umlaut que contiene datos recopilados mediante convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile U.S. Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

Acerca de Florida Georgia Line

Florida Georgia Line (FGL) es un dúo nominado a los Premios GRAMMY que ha estado haciendo historia desde el año 2012. Estas superestrellas internacionales son la primera y única banda de música country en lograr dos sencillos con certificación DIAMANTE de la RIAA con el éxito #1 “Cruise”, 11 VECES PLATINO (el sencillo digital de música country más vendido de todos los tiempos – SoundScan), y el #1 “Meant to Be”, 10 VECES PLATINO, con Bebe Rexha. Ostentan el reinado más extenso en la lista Billboard Hot Country Songs con 50 semanas consecutivas. Con su quinto álbum de estudio, LIFE ROLLS ON (BMLG Records), que incluye el éxito #1 “Long Live,” la banda FGL sigue demostrando su éxito como colaboradores de alta demanda y como “una de las bandas más camaleónicas a nivel musical” (Esquire); esto incluye los recientes lanzamientos “Lil Bit” (Nelly), “It’s About Time” (Russell Dickerson) y “Drinkin’ Beer. Talkin’ God. Amen” (Chase Rice). El dúo FGL lleva en su carrera 18 sencillos #1, más de 13.2 billones de streaming a nivel global, han vendido más de 40 millones de canciones y 4.7 millones de álbumes en todo el mundo, han registrado 1.7 billones de vistas de sus videos y han tocado para más de 4 millones de fanáticos en giras como banda principal en enormes teatros y estadios. Distinguido por la ACM, la AMA, Billboard, la CMA y los CMT Music Awards, su imperio creativo también incluye FGL House Party Radio with Florida Georgia Line en Apple Music Country, y exitosas iniciativas comerciales: FGL House, meet + greet, Round Here Records, Tree Vibez Music, Tribe Kelley, Old Camp Whiskey y Wolf Moon Bourbon (con Jason Aldean).

