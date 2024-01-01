DigiLens與領先的電子系統和設計（ESDM）製造商Kaynes Technology India Limited攜手擴展技術生態系統，為實現全球規模做準備

DigiLens和Kaynes聯手革新亞太地區的擴增實境和行動運算，並為印度的商業、工業和國防市場打造可擴充的解決方案





加州桑尼維爾–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

波導顯示技術和頭戴式智慧眼鏡領域的奈米技術創新領導者DigiLens Inc.宣布與印度企業Kaynes Technology India Limited建立合作夥伴關係，以擴大波導製造規模。Kaynes Technology是太空研究、國防、航太、鐵路、醫療保健、汽車及其他商業領域電子元件製造的領導企業，其策略定位是作為DigiLens的被授權方，擴大波導製造規模，以助力DigiLens的旗艦擴增實境（AR）裝置DigiLens ARGO™在印度市場的交付。Kaynes Technology和DigiLens將透過Kaynes Technology的全資子公司Kaynes Semicon Pvt Ltd在其位於海德拉巴的Green Field工廠開展合作。

DigiLens的光學平台允許原始設備製造商（OEM）為企業和消費者應用創建可自訂、經濟高效的基於波導的AR體驗。DigiLens獨一無二的光學元件由專有的光聚合物和低成本全像製造工藝製造而成，比市場上任何其他波導顯示器都更具成本效益。

DigiLens執行長Chris Pickett表示：「我們很高興能與Kaynes Technology合作，他們在印度擁有先進的製造和設計能力。AR眼鏡已經開始在市場上形成規模，DigiLens與授權波導合作夥伴致力於打造世界上最高效能的波導。AR智慧眼鏡商業交付的成功需要全球合作夥伴生態系統以低成本和高生產率提供關鍵零件。Kaynes Technology現有的業務範圍和市場佔有率將有助於加速這項技術的應用 ，並為我們兩家公司開拓新的市場。」

DigiLens和Kaynes的合作在亞洲這個產業發展最快的市場中代表著龐大的商機，預計截至2030年底可解決市場總額將達到近600億美元，複合年均成長率34%，達2800億美元，Meta、Google和Apple等一些科技巨擘將投入約750億美元的市場投資。

Kaynes Technology創辦人兼總經理Ramesh Kannan先生表示：「我們非常高興能夠加入AR革命，並利用DigiLens的奈米技術，推動新一代光波導的規模化製造。這項合作關係極大地推進了我們在印度的先進製造計畫，並為未來的行動運算開闢了新的天地。我們正在特蘭甘納邦海德拉巴投資建設世界一流的OSAT工廠，我們將在那裡生產適用於ARGO裝置的『印度製造』的波導和光引擎，並提供高產能波導製造產品，以滿足全球市場的需求。我們歡迎DigiLens加入Kaynes大家庭，並期待在該領域取得卓越的發展。」

透過此次合作，DigiLens將為印度的商業、工業和國防市場帶來尖端產品，從而顯著擴大其在亞太地區的業務範圍。他們將與Kaynes Technology共同製定聯合計畫，針對AR推出ARGO及其他DigiLens產品，提供因應行業勞動力挑戰的前沿解決方案，並推動印度和更廣泛全球市場的製造業創新。

關於Kaynes Technology

Kaynes Technology India Limited是一家總部位於邁索爾邦的上市綜合電子產品製造商，擁有全面的ESDM服務能力。30多年來，Kaynes為汽車、工業、航太和國防、外太空、核能、醫療、鐵路、物聯網、資訊科技及其他領域的主要企業提供概念設計、製程工程、整合製造和生命週期支援。Kaynes先進的製造基礎設施可在各工業垂直領域進行可變或靈活的產品製造。Kaynes為印度空間研究組織（ISRO）提供電子模組，協助近期月船三號（Chandrayaan-3）和PSLV-XPoSat衛星的成功發射。

關於DigiLens

DigiLens是用於XR顯示器的全像波導的領導者。該公司開發了專利光學平台和光聚合物技術，使用獨特的低成本接觸式影印製造工藝提供一流的解決方案。DigiLens讓OEM合作夥伴能夠為全球汽車、企業、消費者、航空電子和軍事行業設計和製造支援XR的裝置。DigiLens總部位於加利福尼亞州桑尼維爾，投資者包括行業領袖如三星電子 (Samsung Electronics)、 三星電機 (Samsung Electro-Mechanics)、三菱化學控股公司 (Mitsubishi Chemical Holdings Corporation) 的戰略投資部門 Diamond Edge Ventures、阿爾索普路易合夥公司(Alsop Louie Partners)、奧普瑪資本管理公司 (Optimas Capital Management)、37 互動娛樂 (37 Interactive Entertainment)、環球顯示公司(Universal Display Corporation) 的企業風險投資部門 UDC Ventures、Niantic, Inc.、索尼創新基金 (Sony Innovation Fund)、杜比家族風險投資公司 (Dolby Family Ventures)、大陸集團 (Continental AG)等。

參考：

https://www.abiresearch.com/market-research/product/market-data/MD-ARMR/

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/augmented-reality-market

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