CYGNVS™推出首個網路危機準備和應對管理指導平臺

該平臺已擁有1,000家客戶。CYGNVS™將在5,500萬美元A輪融資的支援下擴大營運規模

加州洛思阿圖斯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–今天，CYGNVS Inc.在完成5,500萬美元A輪融資後高調登場，推出其開創性的引導式網路危機平臺，旨在使組織能夠在準備和應對任何網路危機時保持互聯(Connected)、自信(Confident)、掌控(Control)和法規遵循(Compliant)。

全球安全顧問、《紐約時報》暢銷書《未來的犯罪》(Future Crimes)作者Marc Goodman表示：「無論在網路安全上投入多少資金，網路危機都是不可避免的，世界上的每一家組織都需要為這種可能發生的事件做好準備和計畫。成功應對網路危機是非常複雜的，大多數受害者之所以失敗，是因為他們在危機發生時才試圖胡亂拼湊出應對措施。提前做好準備並制定切實可行的計畫，對於任何組織的網路恢復能力都是至關重要的。」

當網路危機真正發生時，提前的準備和演練可以發揮很大作用。根據《2022年資料外洩成本報告》(The Cost of Data Breach Report 2022)中的資料，準備和演練更充分的組織平均可節省138萬美元的直接成本。

CYGNVS（CYber GuidaNce Virtual Space（網路引導虛擬空間）的縮寫）使組織能夠在網路危機發生前透過提前準備和演練降低風險，然後透過引導式加速回應來降低網路危機的應對成本和影響。

與保險公司合作

正如保險業幫助推動建築物採用自動噴水滅火系統，從而大幅降低火災風險一樣，網路保險業在網路危機準備和應對方面也具有深厚的專業知識。

CYGNVS已與全球領先的網路保險供應商美國國際集團(AIG)展開合作。在應對數千起網路安全事件後，AIG確定了最佳化安全應對措施所面臨的各種關鍵挑戰，例如客戶能否瞭解整個端對端應對流程、事件發生後安全的溝通，以及與包括網路安全法律顧問和司法顧問在內的外部應對措施供應商保持有效和一致的合作。AIG根據其在網路索賠解決方面的經驗、專長和思想領導力，提供相關指導，幫助CYGNVS制定要求，使CYGNVS能夠開發強大的平臺來解決全球組織的問題。

目前，CYGNVS的保險客戶合計占網路保險市場的一半份額，領先的保險公司和經紀公司正在向客戶推廣CYGNVS，作為其網路保險保單的補充。

更快地恢復業務

使用CYGNVS，組織可以透過內部管道，在安全可靠的範圍外環境中迅速召集所有參與網路危機應對的人員。該平臺將靜態的安全事件應對計畫轉換為互動式和可操作的流程與檢查表。可以為內部團隊和外部專家分配角色和職責，以易於理解的方式交流任務，並且可以隨著人員、資產、法規和威脅的變化，方便快捷地更新計畫和工作流程。

CYGNVS創辦人兼執行長Arvind Parthasarathi表示：「CYGNVS成立的使命是：解決組織在網路危機準備和應對方面的關鍵問題，使全球組織能夠降低網路風險。我們專門將CYGNVS打造成一個引導式的網路危機平臺，幫助組織在網路危機之前、期間和之後保持互聯、自信、掌控和法規遵循。」

互聯

範圍外傳輸、安全、行動性

行動應用程式，適用於iOS/Android和所有瀏覽器，隨時隨地可存取

預先設定、預先配置，隨時可用

快速組建團隊、分配角色並立即做出反應

自信

預先建構的行動手冊和行業範本

迅速接取由律師、法務、保險等已預先加入組織的外部專家組成的生態系統

透過演練和模擬來建立肌肉記憶

引導式工作流程為新的或無經驗的團隊成員提供支援

掌控

引導式，按照步驟回應執行

統一化的單一指揮中心

跨工作流程的可見性、追蹤和警示

確保執行所有要求的步驟，無失誤

法規遵循

跨內部和外部團隊的極細微性存取控制

透過管理資訊存取幫助維護權限

書面證據的稽核追蹤

簡化向主管機構、客戶和其他利害關係人的報告過程

CyGNVS已通過SOC2 Type 2認證，符合ISO 27001標準，從開發之初即採用業界領先的安全標準，包括多因素驗證(MFA)、對傳輸中和靜止狀態的所有資料進行加密，以及分離和隔離最佳實務。

5,500萬美元A輪融資

本次A輪融資由Andreessen Horowitz帶領投資，Stone Point Ventures和EOS Venture Partners參與投資。CYGNVS將利用這筆資金進一步加強平臺，同時擴大銷售業務。

Andreessen Horowitz普通合夥人Angela Strange表示：「傳統的多租戶雲端架構無法應對網路危機準備和回應中複雜的存取和安全挑戰。CYGNVS經驗豐富的雲端和安全團隊從底層開始，建置起功能強大的端對端網路危機作業系統，可幫助組織成功準備和應對危機。」

現已全面上市

CYGNVS現已針對所有區隔市場全面推出，並提供英文、法文、西班牙文、德文和日文版本。CYGNVS可直接購買，也可以作為網路保單的免費福利從領先的保險公司和經紀公司處獲得。如需瞭解更多資訊或聯絡安排展示，請造訪www.CYGNVS.com。

關於CYGNVS Inc.

CYGNVS是一個專門建置的引導式網路危機應對平臺，旨在幫助組織在危機之前、期間和之後保持互聯、自信、掌控和法規遵循。CYGNVS總部位於矽谷，在加拿大、印度和愛爾蘭設有辦事處。公司已得到由Andreessen Horowitz、Stone Point Ventures和EOS Venture Partners提供的5,500萬美元A輪融資的支援。如需瞭解更多資訊，請造訪www.CYGNVS.com。

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