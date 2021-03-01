C3 AI端對端企業AI平臺獲得強健的美國綜合性專利

專利涵蓋強大的模型驅動架構，以快速開發和部署企業AI應用程式

C3 AI十餘年的大規模研發投入使其專利組合不斷成長，在企業AI市場的領導地位得以快速提升

加州紅木城–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–C3 AI今天宣布，該公司的端對端企業人工智慧(AI)解決方案C3 AI® Suite獲得了一項內容廣泛的綜合性專利，進一步鞏固了自身作為企業AI軟體領導廠商的地位，將加速推動數位化轉型並增強C3 AI的智慧財產權和競爭優勢。

因「用於企業AI應用程式開發平臺的系統、方法和設備」而被授予了這項新頒發的美國專利（第10,817,530號）。該專利不僅包括進階資料處理和AI應用程式開發，還包含建置端對端企業AI平臺所需的廣泛技術，其中包括C3 AI獨特的模型驅動架構。

C3 AI執行長Thomas M.Siebel表示：「這項專利是迄今為止我們獲得的最重要和最具實質性意義的專利。幾年前我們提出專利申請時，沒有人想到過一種採用模型驅動架構，可以加快交付速度，並且能降低企業AI應用程式開發和維運複雜度的端對端綜合解決方案。這項全面的專利進一步提升了我們在該市場的領導力和成熟度，以及保護自身智慧財產權和客戶的承諾，確保客戶有能力、有信心快速部署和擴展AI，從而推動整個企業創造高價值成果。 」

該綜合專利保護了許多能夠用於開發企業AI應用程式的方法和技術，其中包括：

使用模型驅動架構「設計、開發、部署和執行下一代虛實整合軟體應用程式和業務流程」

「進階資料聚合方法、資料持久性方法、資料分析和機器學習方法的應用」

「使用模型驅動架構實現聚合資料的抽象和連續處理」的方法

將各種功能嵌入「模型驅動架構類型的系統，根據對數百萬至數十億個端點的PB級資料集和遙測資料的即時分析提出操作建議」

使用「包含與不同實體或網域相關的各種屬性和過程的概念化網域模型」的本體或規範資料模式，其中，「各種屬性和過程包括持久性、資料表示、資料相互關係、計算過程或機器學習演算法」，並且「具有延展性，以允許所述應用程式開發平臺的使用者整合新的資料格式」

一種標準化資料格式，「包含與多個資料儲存相關聯的兩個或多個資料格式的聚合與關聯，與此同時，確保兩個或多個基礎資料格式的自動且有保證的參照完整性」，其中，「標準化資料格式透過RESTful介面自動公開並且可以存取」

「一種方法，包括：將時間序列資料儲存在鍵值儲存中，將非時間序列資料儲存在關聯式資料庫中；在應用程式開發平臺上實現對包括鍵值儲存和關聯式資料庫的多個資料儲存的抽象，其中抽象包括與多個資料儲存關聯的多種資料格式的中繼資料型映射框架。 」

C3 AI主管，Apple和Intel前任法律總顧問Bruce Sewell表示：「這似乎是一項開創性的專利。仔細閱讀就會發現許多基本概念，這些概念對於部署企業AI應用程式來說既是必要的，也是充分的。」

C3 AI歷經十餘年的投入打造出一個領先的平臺，將企業AI解決方案帶給具有全球和產業規模的行業，以此來推動數位化轉型。C3 AI Suite是一套可擴展的生產就緒型企業AI解決方案，組織可以利用它在任何公有雲、私有雲或混合雲環境中快速設計、開發和部署企業級AI應用程式。它允許組織整合和統一來自不同企業和企業外部資料儲存和感測器的大量分散資料集，並且應用機器學習演算法來產生預測性見解，從而提高效率、降低成本、增加收入、增強安全性和提高獲利能力。

C3 AI Suite的核心是一種開放式模型驅動架構，能夠大幅簡化並加速資料科學和企業AI應用程式的開發，包括從資料整合與資料管理到模型開發、驗證和部署。憑藉C3 AI的模型驅動架構，一個小型的開發者團隊可以透過使用應用程式所需的所有元素的概念模型，在幾周內建置和部署企業AI應用程式，與其他方法相比，程式碼減少了99%。

C3 AI目前正在建立一個技術授權辦公室(Technology Licensing Office)，使協力廠商能夠對C3 AI專利技術進行授權，以便將其用於他們的產品和解決方案。

這項新專利是在一項進階資料處理方法專利頒發之後簽發的。C3 AI在網路安全、詐騙偵測和能源資料處理領域還擁有其他專利。

具體專利資訊可在美國商標與專利局(United States Trademark and Patent Office)資料庫進行查詢。

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE: AI)是一家領先的企業AI軟體供應商，致力於加速數位化轉型。C3 AI提供一系列全面整合的產品：用於開發、部署和執行大規模AI應用程式的端對端平臺C3 AI® Suite；針對特定行業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的行業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI產品的核心是一種開放式模型驅動架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Edelman（代表C3.ai）



Lisa Kennedy



415-914-8336



[email protected]