Belkin於2023年柏林消費電子展上展出全新創新Qi2充電器、強大USB-C解決方案以及沉浸式音訊產品等

Belkin International的展位位於3.2展廳119號

洛杉磯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

(美國商業資訊)–40年口碑的消費性電子用品領導品牌Belkin今天就電源、音訊和連接等類別推出八款全新產品，履行Belkin對創新、品質和打造負責任產品的承諾。Belkin International的展位位於柏林消費電子展 (IFA) 3.2展廳119號。









無線充電

BoostCharge Pro通用Easy Align 15W無線充電盤

這款充電盤可為Qi啟用設備提供高達15W的快速無縫充電。它提供夠大的接觸面積，確保輕鬆貼合，防滑抓地材料保證連接裝置即使在來電震動時也能保持在原位。本產品設計有兩個獨立的防熱系統，以控制溫度並防止充電盤和連接裝置過熱。

BoostCharge Pro 3合1無線充電盤與Qi2

這款3合1無線充電盤1符合新的Qi2標準，為Qi2啟用設備提供可完美貼合和更加快速的充電，功率為15W；也可為Belkin SoundForm耳機或其他Qi啟用設備提供功率為5W的Qi充電。USB-C埠可附加轉接頭，以便為較新的Apple Watch型號快速充電。該充電盤與MagSafe相容，外形修長精巧，方便使用者輕鬆收納。

BoostCharge Convertible Qi2無線充電盤與支架

這款Qi2 Convertible盤/支架是在工作場所、家裡或在外快速充電的終極解決方案。與MagSafe相容的可轉換設計讓使用者可以在充電盤和支架之間切換，非常適合在充電時同時進行FaceTime、接聽電話或播放影片。本產品多功能、可靠、精巧且易於折疊，是旅行時不可或缺的好工具。

USB-C

BoostCharge Pro 140W 4埠GaN壁掛式充電器

這款140W 4埠GaN充電器可以全速為MacBook Pro充電，或同時為兩台其他設備提供快速充電。這款強大的GaN充電器包含3個USB-C和1個USB-A埠，可一機多接。本產品支援各種USB-C設備，如智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦。

BoostCharge Hybrid壁掛式充電器25W + 行動電源5K

Belkin的最新便攜式電源解決方案既是行動電源，也是PD壁掛式充電器。這款便攜式充電器配備了雙重充電模式，使用者可以直接從牆插充電或使用內建電池充電。這款多功能快充器配備了經整合的PD3.1 PPS技術，為幾乎所有支援PD的設備提供高速的安全充電。

連接產品

Connect 5合1 Thunderbolt 4集線器

5合1 Thunderbolt 4集線器攜帶方便、低調且完全符合規範，透過一個Thunderbolt集線器即可提升多個設備的生產力。使用者可以連接多個監視器，使用安全的智慧充電，用更快的速度傳輸文件。最多可串接6個設備，提高生產力。所有這功能些都由Thunderbolt 4支援。配備4個Thunderbolt 4埠、1個USB-A埠，資料傳輸速度高達40Gbps，雙監視器支援以及高達96W的電源傳輸。

音訊產品

SoundForm Inspire兒童專用耳機

SoundForm Inspire專為提供兒童安全舒適的學習及娛樂聽覺體驗而設計。這款耳機內建40 mm的驅動器，完美呈現Belkin Signature Sound的招牌音質。音量上限設定在85分貝，以保護兒童的聽力。柔軟的調節式頭帶可折疊，方便攜帶，並搭配適合兒童的小號耳罩。RockStar模式配有一個額外的3.5 mm輸出插孔，方便孩子與同學或朋友分享正在收聽的內容。麥克風採高品質延長桿式，遠距教學時仍保聲音清晰。在靜音狀態時會有指示燈亮起。這款耳機有黑色和薰衣草紫兩種顏色可選。

SoundForm Adapt耳機

SoundForm Adapt是居家辦公或在辦公室工作的終極工具，具備清晰的通話品質，同時配有麥克風和抗噪功能 (ENC)，提供高品質的音效和全天舒適性。泡沫耳墊搭配調節式頭帶確保完美貼合。Adapt易於攜帶，可以折疊收納。擁有65小時的長續航電池壽命的Adapt在整個工作週均能保持充電狀態。這款耳機為黑色。

供貨資訊：

BoostCharge Pro通用Easy Align 15W無線充電盤 現在可以在belkin.com上訂購，並在全球指定零售商處出售。

現在可以在belkin.com上訂購，並在全球指定零售商處出售。 BoostCharge Pro 3合1無線充電盤與Qi2 將於今年稍後在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。

將於今年稍後在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。 BoostCharge Convertible Qi2無線充電盤與支架 將於2024年第一季在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。

將於2024年第一季在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。 BoostCharge Pro 140W 4埠GaN壁掛式充電器 現在可以在belkin.com上購買，並在全球指定零售商處出售。

現在可以在belkin.com上購買，並在全球指定零售商處出售。 BoostCharge Hybrid壁掛式充電器25W + 行動電源5K 將於今年在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。

將於今年在belkin.com上開放訂購，並在全球指定零售商處出售。 Connect 5合1 Thunderbolt 4集線器 現在可在全球指定零售商處購得。

現在可在全球指定零售商處購得。 SoundForm Inspire兒童專用耳機 現在可以在belkin.com上購買，並在全球指定零售商處出售。

現在可以在belkin.com上購買，並在全球指定零售商處出售。 SoundForm Adapt耳機 現在可以在belkin.com上購買，並在全球指定零售商處出售。

所有新產品均採回收塑膠 (PCR) 製造，以符合公司研發負責任產品的承諾。相關產品將在2023年柏林消費電子展上展出。

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關於Belkin

Belkin是配件市場的領導者，過去40年來不斷為各種消費性電子產品和企業環境提供電源、保護、生產力、連接、音訊、安全和家庭自動化解決方案。Belkin的產品在南加州設計，銷往全球100多個國家/地區，讓寰宇眾人的生活更加精彩——無論他們是在家中、工作還是展開冒險征途。Belkin International在2018年與鴻騰精密科技 (Foxconn Interconnect Technology) 合併，以擴大其全球影響力，同時仍保持對研發、社群、教育和永續性的不變關注。Belkin從人群和我們生活的地球汲取靈感，堅定不變。

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1BoostCharge Pro 3合1無線充電盤與Qi2將以兩個版本銷售：獨立的充電盤；以及附帶轉接頭附件的充電盤，用於為Apple Watch充電。兩者定價會有所不同。

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Jen Wei



全球傳播和企業發展副總裁



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