Belkin推出终极移动电源——适用于Apple Watch的BoostCharge™快速无线充电器 + 10K移动电源

特点是能够随时随地为Apple Watch快速充电，并通过20W USB-C PD为iPhone快速充电

洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Belkin是一家拥有40年历史的领先消费电子品牌。该公司今天宣布推出首款可在旅途中同时为Apple Watch较新机型1和iPhone快速充电的移动电源。BoostCharge Pro快速无线充电器能在约45分钟内将Apple Watch Series 8和Apple Watch Series 7的电量从0%充到80%，并在约一个小时内将Apple Watch Ultra的电量从0%充到80%2，是紧要关头的理想便携式电源解决方案。





Belkin屡获殊荣的设计团队在加州打造了这款强大的全新充电器，并经过精心设计以适应大多数Apple Watch的表带尺寸和风格。它利用最新的技术，可为Apple Watch Series 8充电14次，或为iPhone 14充电两次3。

产品特性：

支持快速充电，可在约45分钟内将Apple Watch Series 8和Apple Watch Series 7的电量从0%充到80%，在约一小时内将Apple Watch Ultra的电量从0%充到80% 2

内置20W USB-C PD接口，可为移动电源本身以及其他设备快速充电

具有1万mAh电池容量，可为iPhone 14 4 提供长达36小时的视频播放时间

提供长达36小时的视频播放时间 具有过充保护功能，并获得USB-IF和MFi完全认证，以提供安全、快速、高效的电源

支持AirPods Pro（第二代）的无线充电

包含12英寸USB-C电缆，用于为移动电源充电

采用无塑料零售包装发货

连接设备的保修责任最高可达2500美元，令您高枕无忧

适用于Apple Watch的BoostCharge Pro快速无线充电器 + 10K移动电源目前在Belkin.com上有售，售价为99.99美元，并将很快通过全球选定的零售商发售。

媒体资料袋可在此处下载。

关于Belkin

Belkin是配件市场的领导者，为各种消费电子产品和企业环境提供电源、保护、生产力、连接、音频、安全和家居自动化解决方案。Belkin的产品在南加州设计，销往全球100多个国家/地区。40年来，Belkin一直是市场领导者并持续创新。其对以人为本的设计和质量的专注体现在从用户测试、原型制作过程，到监管合规、制造和保修计划的每一个环节。2018年，Belkin International与Foxconn Interconnect Technology合并，以扩大其全球影响力，同时保持对研发、社区、教育和可持续性的坚定关注。

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1快速充电只适用Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra。其他型号仅支持常规的充电时间。



2Belkin在2022年10月进行的测试；测试设备搭载最新的watchOS 9.0.1系统。单个用户的实际结果将因各种因素而有所差异，这些因素包括设备的年龄、型号和使用环境。



3数据基于内部实验室测试。单个用户的实际结果将因各种因素而有所差异。



4通过比较该移动电源的电池容量和iPhone 14在正常条件下可实现的最大视频播放时长，计算出的最大额外视频播放时长。单个用户的实际结果将因各种因素而有所差异。

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Jen Wei



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