Backlight將在2023年國際廣播技術展會上展示輔助創意和串流工作流程的創新產品系列

Backlight將於國際廣播技術展會的「SVG Sport Production」和「DPP Espresso」兩峰會上亮相；該公司入圍三項大獎

波士頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

全球媒體和娛樂技術公司Backlight宣布將於本月重返「國際廣播技術展會」(IBC)，並與業界分享多項新產品的更新與整合。Backlight將在1.D09號展位展示創新解決方案，為廣播公司、內容創作者、出版商和發行商改善影片內容生命週期。









如欲在國際廣播技術展會上與Backlight會面，請在此提出申請。

Backlight產品更新和整合

Backlight的多功能解決方案使廣播公司和版權所有者能夠製作更多內容、隨處分發、開拓新的收入來源，並以智慧精省的方式管理位於雲端的媒體和創意專案。為減少影片生命週期中的棘手問題，以簡化製作，並實現獲利，該公司最近為產品進行了更新，包括：

Wildmoka Live Studio：Backlight全新數位優先直播製作平台。Backlight將展現Live Studio的單一界面如何透過多個直播源、剪輯、圖形和圖像輕鬆定製現有的直播流或建立新的直播流，同時藉由預配置的製作室和模板化的目的地保持品牌一致性。客戶可運用在瀏覽器裡控制的Live Studio快速生成特定平台、低延遲的內容體驗，並同步分發到任何數位目的地，吸引更多觀眾。

在Zype Playout中建立人工智慧輔助庫存。在最新版的Zype Playout 中，Backlight利用機器學習偵測廣告機會的能力與低延遲廣告路由、設備定位和自定義廣告巨集方法相結合。與領先的播放供應商相比，客户的廣告庫存增加了516%，廣告曝光率提高了15%，廣告渲染提高了44%。

簡化資產管理、雲端製作和內容分發。 Backlight將展示如何輕鬆地將資產從iconik管理的任何儲存中提取到Wildmoka的直播製作環境中進行超分發，以及元資料智慧從直播到歸檔的工作流程。 將媒體管理、審核和協作添加到即時媒體管理工作流程中，並在雲端針對關鍵事件進行擴展。 將Wildmoka中的剪輯或存檔內容推送到iconik，以便在行銷活動中進行長期儲存、快速發現和重新利用——全部都在瀏覽器中進行。

Backlight將展示如何輕鬆地將資產從iconik管理的任何儲存中提取到Wildmoka的直播製作環境中進行超分發，以及元資料智慧從直播到歸檔的工作流程。

iconik、ftrack和cineSync的新功能與整合 提高了創意工作流程的速度、靈活性和控制力。 iconik的 「最愛」功能可以更快速地檢索關鍵資產。使用者現在還可以用更新後的「收藏」功能瞭解資產的大小和建立史，以進行更理想的儲存決策和資源分配。 iconik 演示包括即將與Apple的Final Cut Pro X整合，所以使用者能夠毫不費力地將iconik媒體直接導入/導出到他們的FCPX編輯環境中，以及與強大的媒體審查和批准解決方案 cineSync 的更新整合。 cineSync 透過OTIOZ回放、USD支援和管理cineSync 5中的顏色和註釋的新方法，擴展格式和標準支援。 ftrack Studio 添加了Wacom和手寫筆支持，並透過新的任務計劃和通知選項增強對生產跟踪的控制，為創意審核提供更高的精度。

提高了創意工作流程的速度、靈活性和控制力。

Backlight公司領導層將分享從內容獲利和遠距製作的相關見解

Backlight公司領導層將參加國際廣播技術展會的兩個思想領導力論壇——SVG Sport Production峰會和DPP Espresso峰會：

SVG Europe Sport Production峰會 | 歐洲中部時間2023年9月14日（星期四）下午15:05

Backlight戰略合作伙伴總監Christophe Messa將與來自Tinkerlist、Spiideo和Vislink的專家小組成員一起，在SVG Europe Sports Production峰會上討論體育內容的製作和獲利問題。與會者將瞭解版權所有者為達到體育內容創收而採用的最佳做法和新策略，包括社交媒體、OTT平台和應用程式。

DPP Espresso峰會 | 歐洲中部時間2023年9月15日（星期五）上午09:30

在DPP主辦的這場早餐簡報會上，Backlight產品長Mike Szumlinski和其他小組成員將討論混合工作方式，以及擴大支援遠距生產所需的技術。

Backlight入圍國際廣播技術展會三項大獎

國際廣播與媒體產業協會 (IABM) 已將Backlight的媒體管理平台iconik列入「BaM獎」管理類候選名單。Iconik徹底改變了各種規模的企業管理、共享和協作數位資產的方式。

Backlight的Zype Apps Creator解決方案入圍《CSI Magazine》最佳VoD或內容點播解決方案類獎項。Zype Apps Creator是Backlight的統包解決方案，用於構建串流媒體應用程式，在自有、營運和流行的第三方平台上提供品牌體驗並實現獲利。

Backlight因其與HUFO的合作而入圍「企業明星獎」(Corporate Star) 之最佳慈善/企業社會責任計劃獎。HUFO是一個由霍華德大學 (Howard University) 學生領導的電影組織，為學生提供在娛樂業起步和從業所需的資源。

關於 Backlight

Backlight是一家全球媒體技術公司，致力於顯著改善影片和娛樂內容生命週期中從創作到獲利的每一個階段。在PSG兩億美元融資的支持下，Backlight自2021年成立以來已收購了六家領先的媒體軟件公司。影片前沿企業通過與Backlight的兩個部門合作，解決其關鍵業務和運營挑戰： Backlight Creative和Backlight Streaming。Backlight Creative為安全高效的媒體管理、製作跟蹤和創意協作提供屢獲殊榮的軟件解決方案，包括iconik、ftrack、Gem和Celtx。Backlight Streaming為全球最具創新精神的出版商和廣播公司提供雲端OTT影片流、內容管理、媒體制作、超級分發和實現獲利軟件，包括Zype和Wildmoka。欲瞭解更多資訊，請造訪backlight.co。

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