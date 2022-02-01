Backlight将在IBC 2023上展示创意及流媒体工作流中的产品系列创新

Backlight将会在IBC的SVG Sport Production和DPP Espresso峰会上进行展示；该公司已入围三项大奖

波士顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–

全球媒体和娱乐技术公司Backlight宣布，它将于本月重返International Broadcasting Convention（国际广播大会，简称“IBC”），并与业界分享多项新产品更新及集成。Backlight将会在1.D09展位展示创新解决方案，以助力广播公司、内容创作者、出版商和分销商改善视频内容生命周期。









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Backlight产品更新和集成

Backlight功能丰富的解决方案使广播公司和版权所有者能够创建更多内容，在各地分发，创造新的收入来源，并以智能且经济的方式管理云中的媒体和创意项目。对其产品的最新更新旨在减少视频生命周期中的瓶颈，实现更精简的制作流程并获得盈利，其中包括：

Wildmoka Live Studio：Backlight的全新数字优先现场制作平台。Backlight将会展示Live Studio的单一界面如何从多个直播来源、剪辑、图形和图像中轻松定制现有直播流或创建新的直播流，同时保持与预先配置的制作室和模板目标的在品牌内容方面保持一致。使用基于浏览器的Live Studio，客户可以快速生成特定于平台的低延迟内容体验，并通过同时分发到任何数字目标来吸引更广泛的受众。

在Zype Playout内创建人工智能辅助库存。Backlight使用机器学习检测广告机会的能力与最新版本Zype Playout中的低延迟广告路由、设备定位和对广告宏使用的自定义方法相结合。与领先的播放服务提供商相比，客户的广告库存增加了516%，填充率增加了15%，广告呈现率提高了44%。

简化资产管理、云生产和内容分发。 Backlight将展示从iconik管理的任何存储中提取资产到Wildmoka的实时生产环境中，从而进行超分发以及元数据智能实时存档的工作流程可以变得轻松容易。 将媒体管理、审查和协作添加到实时媒体管理工作流程中，并在云中针对关键事件进行扩展。 将剪辑内容或存档内容从Wildmoka推送到iconik，以实现长期存储、快速发现以及营销计划中的重复利用，所有这些都可以在浏览器中完成。

Backlight将展示从iconik管理的任何存储中提取资产到Wildmoka的实时生产环境中，从而进行超分发以及元数据智能实时存档的工作流程可以变得轻松容易。

Iconik、ftrack和cineSync的新功能和集成 提高了创意工作流程的速度、灵活性和控制能力。 iconik 的Favoriting（收藏）功能有助于更快地检索关键资产，而对Collections更新后，现在可以详细了解其大小和创建历史，从而实现更好的存储决策和资源分配。 iconik 演示将包括即将与Apple的Final Cut Pro X的集成，让用户可以轻松地将iconik媒体直接导入/导出到FCPX编辑环境中。此外，还将展示与强大的媒体审查和批准解决方案 cineSync 的更新集成。 cineSync 通过OTIOZ播放、USD支持以及cineSync 5中管理颜色和注释的新方法扩展了对格式和相关标准的支持 ftrack Studio 通过添加Wacom和手写笔支持，以及通过全新的任务调度和通知选项增强了对生产跟踪的控制，为创意评论提供了更高的精度。

提高了创意工作流程的速度、灵活性和控制能力。

Backlight的领导人员将会分享有关内容货币化和远程制作方面的见解

Backlight的领导团队将会参加IBC的两个思维领导力论坛——“SVG Sport Production峰会”和“DPP Espresso峰会”：

SVG Europe Sport Production峰会 | 2023年9月14日，星期四，欧洲中部时间15:05

Backlight的战略合作伙伴总监Christophe Messa将与Tinkerlist、Spiideo和Vislink的小组成员一起，在SVG Europe Sports Production峰会上讨论体育内容的制作和货币化。与会者将会了解到版权所有者用于为体育内容创收的最佳实践和新策略，其中包括社交媒体、OTT平台和应用程序。

DPP Espresso峰会 | 2023年9月15日，星期五，欧洲中部时间09:30

在由DPP主办的早餐简报会上，Backlight首席产品官Mike Szumlinski和其他小组成员将会讨论混合工作模式以及更广泛地支持远程制作所需的技术。

Backlight入围IBC三项大奖

International Trade Association for the Broadcast & Media Industry（国际广播和媒体行业贸易协会，简称IABM）宣布Backlight的媒体管理平台iconik入围管理类BaM奖。Iconik彻底改变了各种规模的组织如何管理、共享和协同使用数字资产。

Backlight的Zype Apps Creator解决方案入围了CSI杂志颁发的最佳VoD或内容点播解决方案类别的奖项。Zype Apps Creator是Backlight用于构建流媒体应用程序的一站式解决方案，在合作伙伴拥有、运营和常用的第三方平台上提供品牌体验并实现其货币化。

Backlight因其与霍华德大学学生领导的电影组织HUFO的合作而入围Best Charity/CSR（最佳慈善/CSR）倡议的Corporate Star（企业之星）奖。HUFO为学生提供了在娱乐界开启职业生涯并利用职业机会所需的资源。

关于Backlight

Backlight是一家全球媒体技术公司。该公司极大改善了视频和娱乐内容生命周期中从创作到货币化的每个阶段。在PSG 2亿美元资金的支持下，自2021年成立以来，Backlight已收购了六家领先的媒体软件公司。视频转发组织通过与Backlight的两个部门合作（Backlight Creative和Backlight Streaming），解决其任务关键型业务及运营方面所面临的挑战。Backlight Creative为安全高效的媒体管理、生产跟踪和创造性协作提供屡获殊荣的软件解决方案，其中包括iconik、ftrack、Gem和Celtx。Backlight Streaming为全球最具创新性的出版商和广播公司提供基于云的OTT视频流媒体、内容管理、媒体制作、超分发和货币化软件，其中包括Zype和Wildmoka。若要了解更多信息，请访问backlight.co。

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