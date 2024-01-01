Clark County judge finds defendant’s public statements were not made in good faith. The ruling caps months of legal proceedings brought by the inventor of a wellness technology used in over 700 centers worldwide.

內華達州拉斯維加斯 / ACCESS Newswire / 2026年4月11日 / 克拉克縣地方法院的一名法官就能源增強系統有限責任公司（Energy Enhancement System, LLC）提起的正在審理中的案件，作出不利於傑森·舒爾卡（Jason Shurka）的裁決。法官提摩西·C·威廉斯駁回了舒爾卡針對本案提出的反SLAPP動議，認定其關於EESystem的公開言論「並非出於善意」，且「在明知其虛假性的情況下發表」（案號：A-25-910216-B）。在佛羅里達州和內華達州分別進行的聯邦訴訟中，法院裁定舒爾卡須支付總計 54,034.05 美元的制裁金，因法官認定他試圖將案件移送至聯邦法院的行為缺乏合理的法律依據。

舒爾卡曾提出反SLAPP動議，聲稱他針對EESystem的公開言論屬於善意發表且受憲法保障的言論。威廉斯法官全盤駁回了這項辯護。根據內華達州的反SLAPP法規，此項駁回意味著法院認定舒爾卡甚至無法滿足最基本的要件–即證明其言論是在不知情的情況下發表的。簡而言之：法官裁定，他在發表言論時明知所言不實。

克拉克縣的裁決是舒爾卡在多個司法管轄區遭遇的一系列法律挫敗中的最新一例。聯邦法官已多次將他的訴訟文件退回至 EESystem 最初提起訴訟的州法院，其中佛羅里達州的一位聯邦法官更將他試圖將案件移送聯邦法院的舉動形容為「客觀上毫無根據」。

一份法證分析報告亦已收錄於 Zenodo 歐盟開放研究資料庫（https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516）的永久公開紀錄中。該報告指出，《The Light System》所使用的硬體為市售的商用 LED 顯示面板，批發價介於 900 至 1,200 美元之間，卻以高達 106,000 多美元的價格售予消費者。這項用於推廣該裝置的研究，是針對一名未公開身份的受試者進行的，研究人員利用其脫落的口腔細胞（即人體自然代謝出的細胞）進行實驗，這些細胞在接觸研究人員放入的液體後便破裂並死亡。

這起訴訟的起因是，舒爾卡（Shurka）–此人曾以有限的行銷職務身分參與 EESystem 的業務–在創立一家競爭企業後，發表了若干公開聲明，而法院現已裁定這些聲明屬明知故犯的虛假陳述。

現行案件卷宗可供公眾查閱：Energy Enhancement System, LLC 訴 Shurka 等人案，案號 A-25-910216-B（內華達州克拉克縣地方法院）及 2:25-cv-01234（美國紐約東區地方法院）。完整的鑑識分析報告已存檔於 https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516。

關於能量增強系統

能量增強系統有限公司（Energy Enhancement System, LLC）致力於透過獨家能量技術促進人類健康。憑藉遍布全球的授權健康中心網絡，EES 提供旨在增強能量場並促進最佳健康狀態的創新解決方案。如需驗證授權中心或獲取更多資訊，請造訪 www.eesystem.com。

媒體聯絡

公關部 – EESystem

Support@eesystem.com | +1 702-213-7435

消息來源：Energy Enhancement System